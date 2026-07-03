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Este es el efecto que tiene en las rodillas tomar cúrcuma: médico colombiano explica lo que ocasiona y si es bueno o malo

El profesional afirmó que el condimento por sí solo se aprovecha poco en el organismo, y por eso indicó añadirlo en dieta rutinaria para mejorar su efecto

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El médico Oswaldo Restrepo recomienda tomar cúrcuma con pimienta para molestias articulares - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube
El médico Oswaldo Restrepo recomienda tomar cúrcuma con pimienta para molestias articulares - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

La cúrcuma se ha convertido en uno de los remedios naturales más populares para aliviar molestias articulares, especialmente entre personas que padecen dolor de rodillas o rigidez al caminar. Sin embargo, aunque sus posibles propiedades antiinflamatorias han sido objeto de diferentes investigaciones científicas, también existen recomendaciones y precauciones que deben tenerse en cuenta antes de incorporarla a la rutina diaria.

Sobre este tema habló el médico colombiano Oswaldo Restrepo, quien, a través de un video publicado en su canal de YouTube, explicó cuál sería el efecto que tendría esta especia sobre las articulaciones, cómo recomienda consumirla y en qué casos su ingesta podría representar un riesgo para la salud.

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Durante la grabación, el especialista presentó la cúrcuma como un complemento para quienes experimentan molestias frecuentes en las rodillas, los dedos de las manos o la espalda, especialmente al comenzar el día.

El médico aclaró que es importante comprender qué sucede en una articulación cuando existe inflamación, pues, según indicó, esa condición sería la responsable de buena parte del dolor y la pérdida de movilidad, de lo cual depende el consumo del remedio.

Una persona sentada en un sillón aplica una bolsa de hielo envuelta en un paño a su rodilla. Ventana y suelo de madera en el fondo.
Médico colombiano pone a la cúrcuma bajo la lupa y dice qué beneficios podría dar en rodillas, manos y espalda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuál es el efecto de la cúrcuma sobre las rodillas

En su intervención, Restrepo señaló que el principal compuesto activo de la cúrcuma es la curcumina, sustancia a la que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y para facilitar la comprensión del proceso, utilizó una comparación con el funcionamiento de un incendio.

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“Imagina que cuando tus rodillas están desgastadas, los huesos empiezan a rozar entre sí. Ese roce constante genera un calor y una inflamación interna, como cuando frotas dos maderas con fuerza hasta que sale humo. La cúrcuma contiene componentes naturales llamados curcumina. Imagina que la curcumina es como un bálsamo frío y resbaladizo. Cuando entra a tu cuerpo, viaja por la sangre a las zonas que están calientes y rojas, inflamadas, como tus rodillas o las articulaciones de tus manos. Al llegar allí actúa como una esponja que absorbe toda la inflamación, limpia las impurezas de la articulación y apaga ese fuego de la inflamación. Al quitar la hinchazón, el dolor disminuye drásticamente porque los tejidos alrededor de la rodilla dejan de estar apretados y estirados”, explicó el experto.

Aunque diferentes estudios científicos han investigado el potencial antiinflamatorio de la curcumina, la evidencia disponible sugiere que sus beneficios pueden variar entre las personas y que no reemplaza los tratamientos médicos indicados para enfermedades articulares como la artrosis o la artritis.

Durante el video, Restrepo afirmó que quienes incorporen esta preparación a su rutina diaria podrían experimentar cambios progresivos en la movilidad y el dolor articular.

cúrcuma
El médico explica por qué la cúrcuma se usa para rodillas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó, uno de los primeros efectos sería una disminución de la rigidez al despertar, seguida por una reducción de los crujidos en las articulaciones y una mayor fuerza en las manos.

“Cuando empieces a tomar este vaso de agua tibia todas las mañanas, tu cuerpo experimentará tres cambios muy claros. Ya no vas a necesitar quedarte sentado al borde de la cama esperando a que tus rodillas calienten para poder caminar por la rigidez. También disminuirán los crujidos molestos porque al desinflamar los tejidos internos el espacio dentro de la articulación se libera. Y si sufres porque no puedes abrir un frasco o sostener una taza por el dolor en los nudillos, este remedio devolverá la flexibilidad de los dedos de tus manos”, manifestó.

Uno de los puntos en los que más insistió el médico fue en la forma correcta de preparar la bebida, pues aseguró que muchas personas no obtendrían los resultados esperados porque consumen la cúrcuma sola o mediante suplementos comerciales.

“La cúrcuma por sí sola es un guerrero muy fuerte, pero tiene un problema: es perezosa para entrar a la sangre. Si te la tomas sola en agua, tu cuerpo solo va a aprovechar una pizca muy pequeña. Necesita un compañero de cocina obligatoria para que despierte y penetre directo a tus rodillas adoloridas”, afirmó.

Una mujer mayor de cabello gris se sienta en un sillón junto a una ventana con gotas de lluvia, agarrándose la rodilla con una expresión de dolor.
La cúrcuma con pimienta negra se promociona para las articulaciones, pero requiere cautela - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ese complemento, explicó, sería la pimienta negra, debido a su contenido: “La pimienta contiene una sustancia llamada piperina, que actúa como un cohete para la cúrcuma, aumentando su absorción, el paso del intestino a la sangre en tu cuerpo, hasta un dos mil por ciento. Sin la pimienta, la cúrcuma se pierde. Con la pimienta, se vuelve un antiinflamatorio potentísimo”, sostuvo.

Cómo preparar la bebida de cúrcuma y pimienta para el dolor de rodillas

El médico recomendó preparar la bebida con una taza de agua tibia, media cucharadita de cúrcuma en polvo y una pequeña pizca de pimienta negra, consumiéndola en ayunas durante 21 días consecutivos antes de hacer una pausa de una semana.

Al finalizar el video, Restrepo enfatizó que, pese a los posibles beneficios, la cúrcuma no es adecuada para todas las personas y pidió consultar con un profesional de la salud cuando existan enfermedades previas o tratamientos específicos.

“Debes tener precaución si estás tomando medicamentos anticoagulantes para diluir la sangre. Si vas a tener una cirugía programada pronto o si sufres de piedras o cálculos graves en la vesícula biliar, no debes tomar cúrcuma, ya que puede alterar la coagulación y estimular la vesícula de forma fuerte. Si tienes gastritis severa o úlceras activas en el estómago y sientes que el agua tibia te da ardor, suspéndela de inmediato”, advirtió.

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