Paloma Valencia se burló de Daniel Mendoza por video en el que culpa a Cepeda por la derrota ante De la Espriella: “Da risa ver a ‘Matarife’ llorando”

El creador de Matarife aseguró sentirse "muy defraudado" del excandidato y afirmó que aceptar el triunfo de su rival significó una traición para quienes respaldaban el proyecto político - crédito @ElQueLosDELATA/X

La senadora y excandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia se unió a las reacciones de burla que se han conocido a través de redes sociales (en X), luego de la publicación de un video en el que aparece el activista Daniel Mendoza Leal.

El motivo de las palabras de Valencia, que también compartió un video en la misma red social y que se replicó el 2 de julio de 2026, en el que ella agregó este mensaje con la grabación en la que le lanzó un ‘dardo’ a la izquierda y recordó un caso cercano con Venezuela.

“Da risa ver a Matarife llorando, esto lo que demuestra es que algunos personajes de la izquierda no respetan la democracia, sus deseos de gobernar van por encima de los deseos de la mayoría, así como (Hugo) Chávez y como (Nicolás) Maduro”, inicia la publicación de Valencia".

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Seguido a esto, la excandidata le dijo Mendoza Leal: “No sea irresponsable y respete lo que decidieron los colombianos en las urnas”.

El activista fue tendencia en Colombia luego de sus críticas contra Iván Cepeda tras la derrota presidencial del 21 de junio y le pidió que se limite a su escaño en el Senado, al sostener que “enterró la esperanza” y que, si sigue como rostro principal de la oposición, “el proyecto se va a ir a pique”.

La excandidata presidencial por el Centro Democrático le recordó a Mendoza Leal los casos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela - crédito @PalomaValenciaL/X

“Responsable. Es que en la democracia las reglas son así. Claro que uno tiene que reconocer los resultados, porque cuando a uno le ganan, le ganan. Y se gana un partido de fútbol por un gol y se gana una elección por un voto”, inicia la réplica en video de Valencia, que aprovechó el Mundial 2026 para trasladar la situación al plano deportivo.

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Sobre las grabaciones de Leal, ella afirmó que “lo que muestran es que hay mucha gente en la izquierda que considera que su proyecto político está por encima de la democracia, que su proyecto político es gobernar Colombia, así las mayorías no los acompañen, que su proyecto político está por encima de los deseos de las mayorías. Es decir, no son demócratas”.

Para la congresista casos como el de Mendoza ejemplifican lo que ella calificó como “el reconocimiento real de que dentro de la izquierda radical colombiana lo que hay es un poco de fanáticos que consideran que Colombia es un fundo que les pertenece y que no tienen que hacer nada distinto a mantenerse en la estridencia total para poder mantener el poder”.

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Según ella, “por eso hicieron tanta trampa, por eso filmaron una serie que después la Corte les ordenó que tenían que rectificar, pero les vale huevo, porque se sienten por encima de las reglas, porque reconocer los resultados es hacerse parte de la democracia”, le recordó Valencia a Mendoza Leal a raíz de la serie en la que lanzó falsas acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego del fallo en 2022 por parte de la Corte Constitucional.

Para finalizar, Valencia sentenció que “la oposición se hace en el Congreso de la República, con el debate, con las ideas, con la decisión de sacar adelante lo que le pueda servir a Colombia y de detener todo aquello que le pueda hacer daño. Pero se hace en el debate público, no en la violencia en las calles, no en los paros para tratar de tumbar a un presidente”.

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¿Qué más le dijo Mendoza a Cepeda?

El activista vinculó ese reproche con la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta y con el rumbo político que, a su juicio, enfrentará el país a partir de ese resultado.

La reacción llegó tras una publicación de Cepeda en redes sociales con fotografías de un encuentro con jóvenes del Chocó y el mensaje: “Alegría y esperanza”.

Mendoza respondió en X con un mensaje directo al senador y excandidato presidencial, en el que afirmó: “Iván usted tuvo todo para ser presidente, para representarnos a todos. Ahora que enterró la esperanza, lo mejor que puede hacer es apartarse. Quédese en su curul, pero si el país lo ve a usted como el representante de la oposición, el proyecto se va a ir a pique (sic)”.

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Ese nuevo pronunciamiento se sumó a un video de más de cinco minutos que el periodista publicó días antes para explicar su posición sobre la campaña y los resultados electorales.

Allí dijo que había esperado varios días antes de hablar en público porque quería reflexionar sobre lo ocurrido, aunque las preguntas de sus seguidores terminaron por llevarlo a fijar postura.