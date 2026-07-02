Colombia

Superintendencia de Salud se pronunció sobre denuncia por actos de corrupción en Asmet Salud: aseguró que colaborará con la Fiscalía

Al interior de la entidad promotora de salud se habrían estado exigiendo coimas para agilizar trámites, como el pago de millonarias deudas con proveedores y otros actores del sistema de salud

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Asmet Salud informó que contribuirá con la investigación por corrupción que adelanta la Fiscalía - crédito Colprensa
Asmet Salud informó que contribuirá con la investigación por corrupción que adelanta la Fiscalía - crédito Colprensa

La Superintendencia Nacional de Salud instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar con celeridad la investigación que se lleva a cabo sobre una denuncia penal presentada por presuntos actos de corrupción que se habrían registrado en la EPS Asmet Salud. Los hechos indagados ocurrieron entre 2025 e inicios de 2026.

La denuncia en cuestión fue divulgada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio. En ella se indica que la intervención forzosa que hizo la superintendencia sobre la EPS en mayo de 2023 habría favorecido la creación de una supuesta red de corrupción en la entidad promotora de salud.

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En la acción legal se alertó sobre supuestas exigencias de pagos indebidos para agilizar el trámite de facturas. Estas conductas delictivas fueron atribuidas a la persona que entonces fungía como interventora y a su equipo de trabajo. Ellos habrían estado cobrando comisiones de entre el 15% y el 16% a cambio de facilidades en el pago de deudas.

Funcionarios de la EPS habrían estado exigiendo el pago de coimas para gestionar el pago de deudas - crédito Luisa González/Reuters
Funcionarios de la EPS habrían estado exigiendo el pago de coimas para gestionar el pago de deudas - crédito Luisa González/Reuters

Según la información expuesta por el informativo, la denuncia fue radicada en febrero de 2026 por Sebastián Becerra, representante legal de Onfarma, una empresa líder en el sector farmacéutico que suministra medicamentos de alto costo a las personas afiliadas a la EPS en Caquetá.

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De acuerdo con Becerra, una funcionaria de alto nivel de la EPS (business partner de la presidencia), identificada como Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres, le habría exigido el pago de una coima del 16% a cambio de gestionar el pago de una deuda de $4.000 millones, aproximadamente. Ese 16% se aplicaría a cada giro directo realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

El informativo conversó con la funcionaria en cuestión, quien negó cualquier vinculación con conductas ilícitas. De igual manera, aseguró no tener conocimiento sobre algún caso de cobros anómalos o de la exigencia de coimas.

La Superintendencia de Salud monitoreó por siete años a la EPS del distrito, Salud Capital - crédito Colprensa
La intervención forzosa que hizo la superintendencia sobre la EPS Asmet Salud en mayo de 2023 habría favorecido la creación de una supuesta red de corrupción - crédito Colprensa

Así las cosas, el organismo de inspección, vigilancia y control informó a la Fiscalía General de la Nación que contribuirá en las indagaciones que se adelantan sobre el caso, con el fin de que se logre el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los presuntos responsables.

La Superintendencia Nacional de Salud pone a disposición la estructura e información que reposa en la entidad y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante con la mayor celeridad las actuaciones investigativas que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar”, detalló.

De igual manera, rechazó cualquier conducta que comprometa recursos del sistema de salud o afecte la atención de los usuarios, y aclaró que, si se comprueban responsabilidades, deben adoptarse medidas y sanciones, garantizando siempre el respeto al debido proceso.

Asmet Salud aseguró que colaborará con las investigaciones que adelanta la Fiscalía - crédito Luisa González/Reuters
Asmet Salud aseguró que colaborará con las investigaciones que adelanta la Fiscalía - crédito Luisa González/Reuters

La Superintendencia Nacional de Salud ratifica su rechazo a cualquier presunta conducta de corrupción que comprometa los recursos del sistema de salud o afecte la atención de los usuarios (...). Reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos públicos y la defensa del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, concluyó.

Asmet Salud emitió un comunicado en el que se refirió a la denuncia presentada por Becerra ante la Fiscalía. En el documento, el agente especial interventor delegado por la Superintendencia Nacional de Salud, Mario Fernando Córdoba Pérez, que asumió la intervención el 2 de junio de 2026, aseguró que su administración está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Facilitará toda la información que tenga para que las investigaciones surtan el efecto esperado.

Desde el inicio de la intervención se han implementado acciones orientadas a fortalecer los controles internos, mejorar los procesos y garantizar una gestión responsable, siempre con el propósito de proteger el derecho fundamental a la salud de más de 1.576.000 afiliados en el país”, aclaró.

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