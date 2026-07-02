Nueva plataforma de la Dijín busca frenar el fraude en la venta de vehículos

La Dijín busca fortalecer los controles para prevenir el fraude en la compra y venta de vehículos -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quienes estén pensando en comprar o vender un vehículo en Colombia contarán con una nueva herramienta para realizar uno de los trámites más importantes del proceso. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) habilitó una plataforma digital que permitirá agendar las revisiones técnicas de identificación de automotores, con el propósito de hacer el procedimiento más ágil, seguro y transparente.

La iniciativa busca reducir la participación de intermediarios, fortalecer los controles frente al fraude y facilitar el acceso a un servicio que resulta clave para verificar el estado legal de un vehículo antes de concretar una negociación o adelantar otros trámites ante las autoridades. Esta revisión técnica permite comprobar que los sistemas de identificación del automotor no presentan alteraciones y constituye un requisito frecuente en procesos como compraventas, traspasos, rematriculaciones, regrabaciones y actuaciones judiciales relacionadas con vehículos.

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El nuevo sistema permitirá agendar las revisiones técnicas directamente a través de una plataforma digital-crédito Colprensa

De acuerdo con la Policía Nacional, la nueva plataforma incorpora mecanismos de validación que buscan garantizar que las citas sean solicitadas únicamente por quienes están autorizados para hacerlo. El agendamiento deberá ser realizado directamente por el propietario del vehículo o por su representante legal. Para reforzar la seguridad del proceso, el sistema está conectado en tiempo real con la Registraduría Nacional, lo que permite verificar la identidad de la persona que solicita la cita y disminuir el riesgo de suplantaciones o trámites irregulares.

En una primera etapa, la herramienta estará disponible en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena e Ibagué. La Dijín informó que la cobertura se ampliará progresivamente hasta llegar a otras ciudades del país. En el caso de Bogotá, las personas interesadas deberán solicitar la cita con al menos un día de anticipación. La agenda estará habilitada todos los días a partir de las 8:00 de la mañana para programar las revisiones.

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Las cifras de la Policía reflejan la importancia que adquirió este procedimiento. Durante 2025 fueron expedidas cerca de 54.000 certificaciones técnicas de identificación automotor en Colombia, de las cuales aproximadamente 13.800 correspondieron a la capital del país. El ritmo de las inspecciones se mantuvo durante este año. En lo corrido de 2026 ya se realizaron 22.647 revisiones técnicas de identificación en diferentes regiones del país.

La revisión técnica permite verificar que el vehículo no presente alteraciones en sus sistemas de identificación-crédito Policia Nacional

De ese total, 903 inspecciones estuvieron relacionadas con vehículos de carga que hacían parte de procesos de desintegración, mecanismo mediante el cual estos automotores son retirados definitivamente de circulación y destruidos para evitar que vuelvan a operar o que sus sistemas de identificación sean utilizados de manera fraudulenta. La entidad también destacó los resultados obtenidos durante el primer mes de funcionamiento de la plataforma. Entre el 25 de mayo y el 25 de junio, solo en Bogotá fueron gestionadas 1.304 revisiones comerciales y otros 112 trámites vinculados con procesos de desintegración mediante el nuevo sistema digital.

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Además del agendamiento de citas, el portal reúne información útil para quienes deben adelantar procedimientos relacionados con un vehículo. Los usuarios podrán consultar los requisitos exigidos para trámites como matrícula, rematrícula, traspaso, cambio de características, regrabación de sistemas de identificación y certificaciones con fines judiciales.

La plataforma también permite conocer los puntos oficiales donde se presta el servicio y acceder a los canales autorizados de atención, con el objetivo de evitar que los ciudadanos recurran a terceros para realizar el trámite. Como parte de su plan de modernización, la Dijín anunció que en una siguiente fase el sistema incorporará opciones de pago electrónico mediante plataformas como PSE y Bre-B, facilitando aún más el proceso para los usuarios.

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La Dijín aseguró que el servicio de agendamiento es gratuito y estará disponible inicialmente en siete ciudades-crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

La Policía Nacional insistió en que el servicio de agendamiento es completamente gratuito y reiteró la recomendación de no acudir a tramitadores o intermediarios que ofrezcan conseguir citas o agilizar el procedimiento a cambio de dinero. Quienes tengan una cita programada deberán presentarse diez minutos antes de la hora asignada, llevar el vehículo limpio, portar toda la documentación requerida y presentar el documento de identidad original para completar la revisión.

Finalmente, la Dijín aseguró que las inspecciones técnicas y el trabajo de identificación forense desarrollado por la institución contribuyeron a fortalecer la lucha contra el delito. Según la entidad, estas acciones incidieron en una reducción cercana al 25 % en el hurto de vehículos registrado en Colombia durante lo corrido de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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