Colombia

Julio Correal invitó a Karol G a hacer un concierto gratis tras polémica carta a Abelardo de la Espriella: “¿No te parece?“

El cocreador de Rock al Parque retó a la Bichota a realizar un concierto gratuito para “las clases menos favorecidas”, en referencia al posible apoyo de la artista a Gustavo Petro en 2022 y sus recientes peticiones al presidente electo, Abelardo de la Espriella

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El empresario Julio Correal arremetió contra Karol G por su presunto apoyo al petrismo - crédito Colprensa y captura de pantalla @jucorreal/X
El empresario Julio Correal arremetió contra Karol G por su presunto apoyo al petrismo - crédito Colprensa y captura de pantalla @jucorreal/X

El reconocido empresario musical, cocreador de Rock al Parque, el evento de rock más importante de Colombia, está muy activo en sus redes sociales con duros mensajes y críticas en contra de “los mamertos” y quienes han mostrado respaldo a la candidatura de Iván Cepeda o al Gobierno Petro.

En ese contexto, le envió un duro mensaje a la cantante antioqueña Karol G, también conocida como la Bichota, como crítica a su implícito respaldo a la candidatura del líder político de izquierda, Iván Cepeda, tras publicar una carta con solicitudes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que reconoció que, pese a no ser opositora, tampoco era “simpatizante”.

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Bacano que @karolg diera un concierto gratuito para TODOS aquellos que no pueden pagar sus boletas q van de $365.000 a $25.500.000 …. No te parece BICHOTA ?! (sic)“, escribió Correal, que después, en un comentario, justificó su petición ”para q la vean TODOS, las clases menos favorecidas (...) Pero eso no deja plata se me olvidaba”, agregó.

Mensajes de Julio Correal en contra de Karol G - crédito captura de pantalla @jucorreal/X
Mensajes de Julio Correal en contra de Karol G - crédito captura de pantalla @jucorreal/X

En una publicación posterior, Correal escribió: “Karol G al parque!! “No quiero su plata” “Quiero agradecerles “ Fecha?”.

Entonces, se dirigió a los usuarios que dejaron comentarios sobre ese mensaje. Un internauta le replicó: “Ya lo hizo. @jucorreal siguiente solicitud”.

El empresario respondió que ese evento se realizó “cuando necesitaba mostrar la foto de un buen concierto con 100.000 personas y fue en el gobierno de Duque y solo tenía una canción éxito que era Mi Cama. Yo la contraté para Hot en Paraíso en Girardot y fueron 480 personas ….no era la BICHOTA (sic)“.

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Comentarios de Julio Correal sobre iniciativa de un concierto gratis a Karol G - crédito @jucorreal/X
Comentarios de Julio Correal sobre iniciativa de un concierto gratis a Karol G - crédito @jucorreal/X

Posteriormente, otro usuario le escribió: “Pero Julio, vos sabes cómo funciona el negocio de los conciertos. El artista tiene una tarifa fija de show y son los promotores (como tú) los que le ponen el precio a la boletería y eso tiene que alcanzar para pagar la tarifa del artista y que quede ganancia para el promotor (tú) (sic)”.

La respuesta de Correal fue: “Viejo tienes q actualizarte ahora no solo cobran un fee, q es de acuerdo a la taquilla que van a producir, sino que se quedan con un % de la taquilla; osea todo pa ellos y un pedacito para el promotor (sic)“.

Julio Correal y sus fuertes críticas contra la izquierda

Correal ratificó en su perfil de X su displicencia con puntuales perspectivas ideológicas. Luego de alegar que la Bichota tendría intereses plenamente económicos, aseguró que, pese a considerarse de centro derecha, sí ha puesto en marcha proyectos en favor de la población que no puede pagar eventos con artistas de primer nivel.

Julio Correal aseguró que votó por Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @jucorreal/X
Julio Correal aseguró que votó por Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @jucorreal/X

“Rock al Parque creado por: Bertha Quintero, una revolucionaria de verdad. Mario Duarte, creo que sigue siendo de izquierda. Julio Correal, este servidor, de centro derecha!! Asistencia aproximada en 30 años: 7.5 millones de personas”, escribió.

De hecho, a través de algunas publicaciones explicó: “Quién dijo que el Rock es de izquierda???? Si nació como protesta a cualquier régimen que traiciona al pueblo y eso fue lo q hicieron los mamertos colombianos!! Me gustaría hablar ese tema con @themusicpimp que si sabe de música!! (sic)”.

Julio Correal envió duros mensajes a "los mamertos" - crédito @jucorreal/X
Julio Correal envió duros mensajes a "los mamertos" - crédito @jucorreal/X

El empresario, en las últimas semanas, sostuvo un pronunciado tono en contra de simpatizantes de esta orilla política y no se frenó a la hora de publicar mensajes en su perfil de X:

Como dice el coro mamerto? Lo tuyo es mío y lo mío es mío!! Se les acabó!! (sic)”, fue uno de los textos escritos por el empresario en su cuenta.

O, por ejemplo: “Ya por hoy estuvo bueno la lloradera mamerta!!! Nos divertimos leyendo!! Mañana más por favor!! Estaré pendiente de que otro zurdo diga alguna estupidez! Es fácil!! Gracias a TODOS!! (sic)”.

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