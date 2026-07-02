Julio Correal invitó a Karol G a hacer un concierto gratis tras polémica carta a Abelardo de la Espriella: “¿No te parece?“

El reconocido empresario musical, cocreador de Rock al Parque, el evento de rock más importante de Colombia, está muy activo en sus redes sociales con duros mensajes y críticas en contra de “los mamertos” y quienes han mostrado respaldo a la candidatura de Iván Cepeda o al Gobierno Petro.
En ese contexto, le envió un duro mensaje a la cantante antioqueña Karol G, también conocida como la Bichota, como crítica a su implícito respaldo a la candidatura del líder político de izquierda, Iván Cepeda, tras publicar una carta con solicitudes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que reconoció que, pese a no ser opositora, tampoco era “simpatizante”.
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“Bacano que @karolg diera un concierto gratuito para TODOS aquellos que no pueden pagar sus boletas q van de $365.000 a $25.500.000 …. No te parece BICHOTA ?! (sic)“, escribió Correal, que después, en un comentario, justificó su petición ”para q la vean TODOS, las clases menos favorecidas (...) Pero eso no deja plata se me olvidaba”, agregó.
En una publicación posterior, Correal escribió: “Karol G al parque!! “No quiero su plata” “Quiero agradecerles “ Fecha?”.
Entonces, se dirigió a los usuarios que dejaron comentarios sobre ese mensaje. Un internauta le replicó: “Ya lo hizo. @jucorreal siguiente solicitud”.
El empresario respondió que ese evento se realizó “cuando necesitaba mostrar la foto de un buen concierto con 100.000 personas y fue en el gobierno de Duque y solo tenía una canción éxito que era Mi Cama. Yo la contraté para Hot en Paraíso en Girardot y fueron 480 personas ….no era la BICHOTA (sic)“.
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Posteriormente, otro usuario le escribió: “Pero Julio, vos sabes cómo funciona el negocio de los conciertos. El artista tiene una tarifa fija de show y son los promotores (como tú) los que le ponen el precio a la boletería y eso tiene que alcanzar para pagar la tarifa del artista y que quede ganancia para el promotor (tú) (sic)”.
La respuesta de Correal fue: “Viejo tienes q actualizarte ahora no solo cobran un fee, q es de acuerdo a la taquilla que van a producir, sino que se quedan con un % de la taquilla; osea todo pa ellos y un pedacito para el promotor (sic)“.
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Julio Correal y sus fuertes críticas contra la izquierda
Correal ratificó en su perfil de X su displicencia con puntuales perspectivas ideológicas. Luego de alegar que la Bichota tendría intereses plenamente económicos, aseguró que, pese a considerarse de centro derecha, sí ha puesto en marcha proyectos en favor de la población que no puede pagar eventos con artistas de primer nivel.
“Rock al Parque creado por: Bertha Quintero, una revolucionaria de verdad. Mario Duarte, creo que sigue siendo de izquierda. Julio Correal, este servidor, de centro derecha!! Asistencia aproximada en 30 años: 7.5 millones de personas”, escribió.
De hecho, a través de algunas publicaciones explicó: “Quién dijo que el Rock es de izquierda???? Si nació como protesta a cualquier régimen que traiciona al pueblo y eso fue lo q hicieron los mamertos colombianos!! Me gustaría hablar ese tema con @themusicpimp que si sabe de música!! (sic)”.
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El empresario, en las últimas semanas, sostuvo un pronunciado tono en contra de simpatizantes de esta orilla política y no se frenó a la hora de publicar mensajes en su perfil de X:
“Como dice el coro mamerto? Lo tuyo es mío y lo mío es mío!! Se les acabó!! (sic)”, fue uno de los textos escritos por el empresario en su cuenta.
O, por ejemplo: “Ya por hoy estuvo bueno la lloradera mamerta!!! Nos divertimos leyendo!! Mañana más por favor!! Estaré pendiente de que otro zurdo diga alguna estupidez! Es fácil!! Gracias a TODOS!! (sic)”.
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