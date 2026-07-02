Colombia

Mujer que fue abusada por su pareja reveló detalles del ataque que casi le cuesta la vida: “Me empaló cuando estaba desmayada”

La sobreviviente del brutal ataque reconstruyó la agresión ocurrida en el municipio de Fusagasugá y detalló las lesiones físicas y emocionales que le causó el padre de su hija

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La víctima contó detalles de la agresión física sufrida a manos de su expareja que la dejó con un grave daño en sus intestinos - crédito Más allá del silencio / Instagram

María Camila Gómez Rey contó detalles de la agresión que sufrió a manos de su entonces pareja, Juan David Marulanda Jaramillo, en Fusagasugá, un ataque que le causó lesiones internas que pusieron en riesgo su vida y que terminó con una condena de 23 años de prisión por intento de feminicidio agravado.

El desgarrador testimonio fue publicado el 30 de junio de 2026 por el pódcast Más allá del silencio de Rafael Poveda. La mujer, hoy de 30 años, relató que pasó entre dos y tres meses hospitalizada después de la agresión y que tuvo que ser sometida a varias cirugías.

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Según el relato, el ataque ocurrió el 11 de marzo de 2021 sobre las 3:00 a. m. en la habitación donde ella dormía con Marulanda Jaramillo, padre de su hija. El sujeto salió de la casa y regresó ebrio, en ese momento, la golpeó en el estómago, le lanzó botellas a la cabeza, la ahorcó, la tiró al piso y la pateó en la cara hasta dejarla inconsciente.

Cuando recuperó la conciencia, relató, descubrió que tenía introducido un palo de escoba por el ano y que ella misma se lo retiró antes de que la trasladaran al hospital. La lesión, según su testimonio, comprometió sus intestinos y obligó a que la sometieran a una cirugía de urgencia.

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“Me destrozó todos mis intestinos. Yo caí al piso y no sentí el palo de escoba. Solo fue que después me desperté, abrí los ojos y me levanté. Ya cuando me iba a parar, me toqué y sentí el palo de escoba ahí en el ano. Yo mismita, yo solita, me acosté en el piso y me lo saqué yo sola. Mi ano parecía una llave. Me salía mucha sangre”, relató visiblemente afectada.

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La víctima fue brutalmente atacada por el padre de su hija en la casa en la que vivían -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima dijo que no recuerda si alcanzó a gritar antes de perder el conocimiento, pero que alguien llamó a la policía y los agentes llegaron mientras su pareja intentaba huir. Allí lo capturaron y a ella la llevaron en patrulla al hospital.

En la entrevista con Más allá del silencio, la víctima afirmó que el agresor fue condenado a 23 años de cárcel por intento de feminicidio agravado.

La víctima reveló que vivió una infancia marcada por abusos

Gómez Rey vinculó muchas de sus decisiones de vida con una infancia atravesada por maltrato familiar. Contó que creció en un hogar “muy disfuncional”, que su padre no respondió por ella y que el compañero de su madre golpeaba a ambas, la sacaba de la casa, la insultaba y le repetía que no sería nadie en la vida.

También denunció episodios de agresión sexual por parte de su padrastro cuando tenía 16 años: “Mi padrastro llegaba borracho y me decía que le bailara, me tocaba la cola. Y una vez entró a mi cuarto en toalla y se empezó a masturbar al frente mío”.

A partir de ese entorno, relató, empezó a pasar tiempo en la calle, consumió drogas y terminó viviendo como habitante de calle durante cinco años. En ese período, dijo, llegó a comer de la basura y sufrió humillaciones constantes.

Más adelante ingresó a Fundación La Luz, un centro de rehabilitación en Cundinamarca. Allí conoció a Marulanda Jaramillo, que también estaba en rehabilitación, y ambos escaparon del lugar porque no podían mantener una relación dentro de la institución.

La pareja se trasladó a Cajicá, donde volvió a vivir en la calle, en un potrero y luego en un cambuche. Allí, dijo, comenzaron los maltratos y quedó embarazada de su hija mientras subsistía con ayuda que recibía de la gente que le daba comida, ropa, pañales y dinero.

Gómez Rey sostuvo que el padre de la niña le quitaba parte de ese dinero para irse a consumir. También contó que en Cajicá le advertían que podían quitarle a la bebé, lo que la llevó a regresar a Fusagasugá con la esperanza de conservar su custodia.

Primer plano en blanco y negro de la mano de un bebé de 14 meses reposando sobre una almohada. Se aprecia la textura suave de la tela.
La mujer reveló que su hija fue entregada a su madre apenas nació - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Su hija nació por cesárea un 5 de enero, aunque en la entrevista dijo no recordar el año y aseguró que los médicos se la llevaron de inmediato para entregársela a la abuela materna. Después del parto, volvió a convivir con el padre de la niña. Según su testimonio, la relación se mantuvo hasta la madrugada del 11 de marzo de 2021: “Es una fecha que no la voy a olvidar, porque ahí fue cuando fui empalada por mis genitales que me destrozaron todos mis intestinos, parte de mi cara, parte de mi cabeza, mis oídos, mis tímpanos”.

Tras recibir el alta, se fue a vivir a casa de su madre, primero en Fusagasugá. En esa etapa volvió a compartir con su hija en juegos cotidianos, pero después recayó y regresó a la calle.

Allí, afirmó, volvió a atravesar episodios de violencia vinculados al consumo: “La droga te hace hacer cosas que tú no sabes que puedes hacer, como acostarte con alguien por droga”.

Imagen de referencia. El ciudadano estadounidense Manuel Poceiro recibió cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de explotación sexual de menores cometidos en Colombia - crédito Colprensa
El agresor fue capturado por la Policía tras el ataque - crédito Colprensa

En la parte final de la entrevista, Gómez Rey sostuvo que ya se rehabilitó, que no volvió a consumir y que tiene una nueva relación de pareja. También dijo que no ha podido volver a ver a su hija: “Se me ha hecho muy difícil. Pues yo pienso que mi familia me está haciendo la guerra, porque ellos me ayudaron más cuando estaba tirada en la calle que ahorita que me ven bien”.

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