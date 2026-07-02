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Petro respondió a la Contraloría y afirmó que una reforma tributaria habría evitado el déficit fiscal: “No habría dudas sobre la financiación”

El presidente defendió la estrategia económica de su Gobierno, rechazó la posibilidad de recortar el gasto social y afirmó que esa medida, junto con un aumento de las tasas de interés, conduciría a un “suicidio económico con los ojos abiertos”

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Gustavo Petro negó conocer a Sneyder Pinilla en medio del escándalo de corrupción - crédito Colprensa
El Gobierno y la Contraloría mantienen posturas opuestas sobre cómo enfrentar el déficit del Presupuesto General de la Nación para 2026 y recuperar el equilibrio de las finanzas públicas - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro rechazó el llamado de la Contraloría General de la República a reducir el gasto público para enfrentar el faltante del Presupuesto General de la Nación de 2026 y aseguró que una estrategia basada en recortes sociales, sumada a un aumento de las tasas de interés, sería un “suicidio económico con los ojos abiertos”.

La reacción del mandatario se produjo luego de que el organismo de control advirtiera sobre un desbalance de gran magnitud en las finanzas públicas.

Según la Contraloría, el Presupuesto de 2026 asciende a $555,72 billones, pero con corte al 16 de junio solo se habían asegurado $252,68 billones, lo que deja un faltante de $303 billones, equivalente al 54,5% del total.

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A través de su cuenta de X, Petro defendió la política económica de su Gobierno y sostuvo que la entidad de control conoce las propuestas que ha impulsado su administración para aumentar los ingresos del Estado.

El presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de reforma tributaria y aseguró que recortar el gasto social junto con aumentar las tasas de interés sería un “suicidio económico”. - crédito Gustavo Petro/X
El presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de reforma tributaria y aseguró que recortar el gasto social junto con aumentar las tasas de interés sería un “suicidio económico”. - crédito Gustavo Petro/X

“La Contraloría sabe que se han propuesto, en cuatro ocasiones, una reforma tributaria basada en los impuestos a las rentas de especulación más grandes”, escribió el mandatario, al mencionar gravámenes sobre las ganancias de hidrocarburos, generadoras eléctricas, el sistema financiero, cuentas en paraísos fiscales y grandes extensiones de tierra fértil.

El jefe de Estado afirmó que, de haberse aprobado esa iniciativa en el Congreso o mediante una emergencia económica avalada por la Corte Constitucional, “no habría dudas sobre la financiación del actual presupuesto, ni habría ninguna duda en una disminución progresiva y rápida del déficit fiscal primario”.

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Además, aseguró que la reforma habría contribuido a reducir el costo del endeudamiento del país. “La caída de la tasa de interés de la deuda interna (...) estaría garantizada por la misma aprobación de la reforma tributaria para megarricos”, afirmó.

La Contraloría advierte por menores ingresos y mayor presión fiscal

En su análisis, la Contraloría señaló que una de las principales preocupaciones está en la caída de las expectativas de recaudo tributario. Mientras el presupuesto contempla ingresos por $321,46 billones, el Ministerio de Hacienda redujo esa proyección a $294,28 billones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, generando un desfase de $27,18 billones.

A esto se suma que, al 16 de junio, el recaudo efectivo ascendía a $138,17 billones, cerca de $32 billones por debajo de la meta prevista para ese momento del año.

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
La Contraloría advirtió un faltante de $303 billones para financiar el Presupuesto de 2026 y pidió medidas que fortalezcan los ingresos y garanticen la sostenibilidad fiscal - crédito Colprensa

Ante ese panorama, la Contraloría advirtió que, si el Gobierno no consigue nuevas fuentes de financiación, deberá ajustar el gasto público para compensar la reducción esperada en los ingresos.

El organismo también alertó sobre el rezago en la ejecución presupuestal. Hasta mayo de 2026 permanecían sin pagar el 48% de las reservas presupuestales de inversión y el 38% de las reservas de funcionamiento constituidas en 2025, situación que, según indicó, continúa presionando la caja del Gobierno.

Petro insiste en que los recortes agravarían la situación

El presidente atribuyó las dificultades para sacar adelante su agenda económica a la falta de mayorías en el Congreso y en la junta directiva del Banco de la República.

“La posición política de mi gobierno en minoría en el Congreso y en la junta del Banco de la República no permitió nuestra agenda de ajuste propuesto, pero estoy seguro de su eficacia”, sostuvo.

Petro rechazó la posibilidad de reducir el gasto social para corregir el deterioro de las finanzas públicas y advirtió que esa decisión tendría efectos negativos sobre la economía.

Contraloría advirtió los riesgos de las presiones fiscales - crédito @CGR_Colombia/X
Contraloría advirtió los riesgos de las presiones fiscales en el Estado - crédito @CGR_Colombia/X

“Reducciones innecesarias del gasto público social solo llevarían a un suicidio económico si se conjuga con alza de la tasa de interés”, escribió. Más adelante reiteró que “recortar sustancialmente este gasto social no solo elevará la pobreza y la desigualdad sino que postrará la economía” y concluyó que “una disminución del gasto social junto al alza de la tasa de interés es un suicidio económico con los ojos abiertos”.

Asimismo, sostuvo que el reciente aumento de la inflación responde principalmente al incremento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles.

“El pequeño incremento de tasa de inflación en los últimos tres meses proviene sobre todo del ascenso del precio del petróleo y la gasolina y, por tanto, no se controla con la tasa de interés, sino con el final de la guerra de Medio Oriente”, afirmó.

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