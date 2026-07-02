Colombia

Miles de bogotanos ya aseguraron su primer recorrido en el metro: así puede obtener el beneficio

Con la Línea 1 del metro de Bogotá superando el 75% de ejecución, la ciudad comenzó a reconocer a los ciudadanos que apoyaron su financiación. Más de 21.000 contribuyentes recibirán una tarjeta conmemorativa para viajar sin costo en el recorrido inaugural del sistema

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Más de 21.900 contribuyentes recibirán una tarjeta conmemorativa que les permitirá realizar un viaje gratuito en la inauguración de la Línea 1 del Metro de Bogotá-crédito EFE/ Daniel Díaz
Más de 21.900 contribuyentes recibirán una tarjeta conmemorativa que les permitirá realizar un viaje gratuito en la inauguración de la Línea 1 del Metro de Bogotá-crédito EFE/ Daniel Díaz

Si bien el metro de Bogotá aún no inicia su funcionamiento para los capitalinos, con una tarjeta conmemorativa en mano, miles de ciudadanos ya tienen asegurado un lugar en uno de los momentos más esperados de la ciudad: el primer recorrido oficial de la línea 1 del metro de Bogotá. No se trata de un concurso ni de una convocatoria especial, sino de un reconocimiento reservado para quienes decidieron aportar recursos adicionales a través de sus impuestos distritales.

La iniciativa fue puesta en marcha por la Secretaría Distrital de Hacienda como una forma de agradecer a los ciudadanos que participaron en el programa de Aporte Voluntario, un mecanismo que permite realizar contribuciones adicionales para apoyar la financiación de proyectos estratégicos de la capital. Gracias a ese gesto, los beneficiarios podrán realizar un viaje gratuito cuando el sistema entre en funcionamiento.

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El beneficio esta dirigido a quienes realizaron el aporte voluntario al pagar impuestos como predial, vehículos o Industria y Comercio -crédito Metro de Bogotá
El beneficio esta dirigido a quienes realizaron el aporte voluntario al pagar impuestos como predial, vehículos o Industria y Comercio -crédito Metro de Bogotá

La entrega de estas tarjetas coincide con una etapa clave del megaproyecto. Las obras de la primera línea ya superan el 75% de ejecución y los avances en el viaducto, junto con las pruebas iniciales de los trenes, alimentan la expectativa de una ciudad que espera estrenar su primer sistema de metro en marzo de 2028. El beneficio no está abierto para cualquier persona. La Secretaría de Hacienda explicó que la tarjeta será entregada exclusivamente a quienes realizaron el Aporte Voluntario al momento de cancelar alguno de los impuestos distritales habilitados para este programa.

En el caso del impuesto predial y del impuesto sobre vehículos, los ciudadanos debían consignar un valor equivalente al 10% adicional sobre el monto del tributo. Para quienes declaran el impuesto de Industria y Comercio (ICA), el esquema permite hacer contribuciones del 3%, 5% o 10%, según la decisión de cada contribuyente.

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Una vez realizado ese pago, el ciudadano queda incluido dentro del grupo de personas que recibirán la tarjeta conmemorativa. El proceso no exige registros adicionales, formularios ni sorteos, ya que el beneficio está directamente ligado al aporte efectuado durante el pago de los impuestos.

Carlos Fernando Galán se subió al tren del metro de Bogotá que fue utilizado para hacer una prueba con remolque - crédito Alcaldía de Bogotá
La Línea 1 del Metro ya supera el 75 % de avance y su entrada en operación para pasajeros está prevista para marzo de 2028-crédito Alcaldía de Bogotá

El interés por participar ha crecido de manera importante. De acuerdo con el más reciente balance de la Secretaría de Hacienda, con corte al 7 de junio de 2026 ya se contabilizaban 21.950 contribuyentes que hicieron el Aporte Voluntario. La mayor participación provino del impuesto sobre vehículos, con 11.615 personas que decidieron aportar recursos adicionales. A ellos se suman 10.188 contribuyentes que lo hicieron mediante el impuesto predial y otros 147 a través del ICA.

Las cifras reflejan un crecimiento significativo del programa. De hecho, ese número representa cerca del 88% del total de ciudadanos que participaron durante todo 2025, cuando se registraron 24.568 aportantes. Aún faltando varios meses para terminar el año, la estrategia ya se acerca al registro del periodo anterior.

Para la administración distrital, este comportamiento demuestra una mayor disposición de los bogotanos para respaldar iniciativas de ciudad mediante contribuciones voluntarias. Además del incentivo simbólico que representa el viaje inaugural del metro, la entidad considera que el programa fortalece la cultura de participación y corresponsabilidad en la financiación de proyectos públicos. La tarjeta, aunque permitirá acceder gratuitamente al primer recorrido, busca principalmente convertirse en un reconocimiento para quienes decidieron realizar un esfuerzo económico adicional con el propósito de apoyar el desarrollo de Bogotá.

La Secretaría de Hacienda comenzó la entrega de las tarjetas conmemorativas para quienes apoyaron, mediante el Aporte Voluntario, la financiación de proyectos estratégicos de la capital-crédito Empresa Metro de Bogotá/YouTube
La Secretaría de Hacienda comenzó la entrega de las tarjetas conmemorativas para quienes apoyaron, mediante el Aporte Voluntario, la financiación de proyectos estratégicos de la capital-crédito Empresa Metro de Bogotá/YouTube

Mientras tanto, las obras del metro continúan avanzando. La línea 1 ya muestra un importante progreso en diferentes frentes de construcción, especialmente en el viaducto elevado, donde buena parte de la infraestructura ya es visible para los ciudadanos que recorren varios sectores de la ciudad. Durante este año también comenzaron las primeras pruebas de rodaje de los trenes sobre algunos segmentos del viaducto, una fase considerada fundamental antes de la entrada en operación comercial del sistema.

Si el cronograma previsto se mantiene, el metro de Bogotá empezará a transportar pasajeros en marzo de 2028. La primera línea tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y conectará el Patio Taller, ubicado en la localidad de Bosa, con la calle 72, atravesando varios puntos estratégicos de la capital.

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