Colombia

Gustavo Petro negó que los 60 millones de dólares del BID para el proceso de instalación del Gobierno De la Espriella sean una donación

El presidente saliente afirmó que esos fondos corresponden a programas previamente acordados entre su administración y el organismo multilateral, y no a un respaldo específico para la transición

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El mandatario saliente, Gustavo Petro, desmintió lo dicho por el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, sobre los recursos del BID para Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
El mandatario saliente, Gustavo Petro, desmintió lo dicho por el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, sobre los recursos del BID para Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el origen de los USD60 millones anunciados por el Banco Interamericano de Desarrollo para la transición de Gobierno en Colombia y negó, en consecuencia, que se trate de una donación para el proceso empalme del mandatario entrante, Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

“No es cierto que hay una donación de BID para el empalme. Lo que ha dicho el BID es que quedan 60 millones de dólares disponibles para financiar los diferentes programas que mi gobierno y gobiernos anteriores habían adelantado con el BID”, afirmó el presidente, en su publicación en la red social X, en la que desde Roma (Italia) le salió al paso al anuncio que se había hecho sobre el particular.

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Gustavo Petro habló sobre los USD60 millones del BID
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre los USD60 millones del BID que recibiría el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

En efecto, el rechazo de Petro apareció después de que se difundiera que el Banco Interamericano de Desarrollo destinaría recursos no reembolsables para apoyar la instalación del Gobierno electo. Según esa versión, el dinero tendría como destino la asistencia técnica, el acompañamiento institucional y la transición administrativa, incluso con apoyo técnico de expertos en diferentes áreas.

Tal parece que con la publicación del primer mandatario, el punto de inflexión en la controversia no solo es el monto, sino el objeto de los fondos. Mientras el anuncio hecho por De la Espriella presentó la línea de cooperación como respaldo al arranque del nuevo Gobierno, Petro sostuvo que esos recursos corresponden a programas adelantados con el organismo multilateral y no a una bolsa para el empalme.

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En su anuncio, que reiteró el lunes 29 de junio en una transmisión en sus redes sociales, De la Espriella indicó que el dinero serviría para un “empalme anticorrupción” liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y para la asistencia técnica inicial de la nueva administración. Así pues, hizo mención de cómo este respaldo respondía a los retos económicos y administrativos del próximo mandato.

Según Abelardo de la Espriella, los USD60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no serán reembolsables - crédito Carlos Lemos/EFE
Según Abelardo de la Espriella, los USD60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no serán reembolsables - crédito Carlos Lemos/EFE

Petro cuestionó que el fondo se presente como una donación para la transición, pese a anuncio de De la Espriella

Al comentario del jefe de Estado, que fijó entonces lo que para él sería una diferencia de fondo sobre la naturaleza de los recursos, y en la que no negó la disponibilidad de la cifra, pero sí rechazó que el BID la hubiera entregado como una donación específica para instalar al gobierno de De la Espriella, se sumaron otras reacciones frente a este mensaje, como el del senador electo Alejandro Ocampo.

“Se los dije, que era mentira que le iban a dar 60 millones de dólares a Abelardo De la Espriella para el empalme. Y apenas estamos comenzando”, expresó el representante que dará el salto a la cámara alta. De esta manera se sumó a lo dicho por Petro, que se alejó de la controversia sobre si el monto era alto o bajo para un proceso de empalme y se concentró en el origen de esta llamada cooperación.

Alejandro Ocampo sobre dineros del BID al Gobierno De la Espriella
El senador electo Alejandro Ocampo se refirió sobre dineros del BID al Gobierno de Abelardo De la Espriella - crédito @alejoocampog/X

Quiero informarle al país que el BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud del desgobierno que estamos recibiendo”, indicó el mandatario electo el 29 de junio, cuando afirmó que, pese a la grave situación en materia económica que atravesaba el país, existía plena confianza sobre su gestión.

Sobre este asunto, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, confirmó la línea de cooperación técnica tras una llamada telefónica con De la Espriella. En la información difundida sobre ese contacto se indicó que serían recursos no reembolsables, una condición que implica que el Estado no tendría que devolverlos como una deuda tradicional; lo que contrasta con lo expresado por Petro.

Y es que, de acuerdo con el entrante presidente, no le iban a “ocultar” el delicado estado en las finanzas públicas. Y agregó que la inflación anual está en el 5,8 por ciento, por encima de la meta del Banco de la República. Al mismo tiempo, la tasa de interés se sitúa, tras el reciente incremento del emisor, en 12 puntos; lo que es, a su juicio, síntomas de que la economía colombiana no marcha bien.

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