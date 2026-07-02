Colombia

Médico colombiano explicó qué hacer para calmar el corazón cuando aparecen las palpitaciones: “No siempre es un infarto”

El especialista compartió una técnica para activar un mecanismo del sistema nervioso que ayuda a reducir la frecuencia cardíaca durante episodios repentinos

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Hombre atlético de mediana edad, de perfil, sentado en un banco con ropa deportiva, tocándose el pecho. Un gráfico rojo y azul de un corazón y un ECG se superpone en su torso.
Oswaldo Restrepo explica la respiración que puede ayudar a bajar las palpitaciones en plena crisis - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las palpitaciones repentinas suelen convertirse en uno de los síntomas que más temor generan entre las personas, pues la sensación de que el corazón “se salta un latido”, comienza a acelerarse sin motivo aparente o late con fuerza mientras el cuerpo está en reposo puede hacer pensar inmediatamente en un infarto.

Precisamente sobre este tema habló el médico colombiano Oswaldo Restrepo, que a través de su canal de YouTube, donde comparte consejos de medicina preventiva y cuidados sencillos para aplicar en casa, explicó qué hacer cuando aparecen estas crisis, cuáles son los errores más frecuentes y qué hábitos pueden ayudar a prevenirlas.

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Durante su intervención, el profesional buscó transmitir un mensaje de tranquilidad para quienes experimentan este tipo de episodios ocasionales.

“Esa sensación horrible de que el corazón se te salta un latido, de que empieza a zapatear dentro de tu pecho de un momento a otro, o de que corre a mil revoluciones sin haber hecho ningún tipo de ejercicio, es una de las experiencias que más miedo y más desagradable van en el mundo”, expresó el especialista.

El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla
Un médico advierte que revisar el pulso con ansiedad puede empeorar palpitaciones - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

Sin embargo, aclaró que en la mayoría de los casos estas palpitaciones no corresponden a un infarto: “La mayoría de las veces, ese zapateo no es un ataque al corazón; es simplemente tu cuerpo respondiendo al exceso de café, a un susto o a una preocupación acumulada”, afirmó.

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Como parte de sus recomendaciones, Restrepo explicó que el organismo cuenta con un mecanismo natural capaz de disminuir la frecuencia cardíaca cuando se activa correctamente y pidió sentarse con la espalda recta, colocar una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, e iniciar una respiración lenta.

La técnica consiste en inhalar por la nariz durante tres o cuatro segundos inflando únicamente el abdomen, mantener el aire durante unos segundos y exhalar lentamente por la boca durante un tiempo mayor al de la inhalación.

Según explicó, este tipo de respiración estimula el nervio vago, una estructura del sistema nervioso encargada de ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca.

Ilustración de un hombre mayor con camisa azul, con las manos cruzadas sobre el pecho, de pie frente a dos estanterías con libros.
Así recomienda respirar el médico Oswaldo Restrepo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando tú respiras profundo, inflando la barriga, obligas a tus pulmones a presionar ese nervio contra tu cuerpo. Es exactamente igual que pisar el pedal del freno de tu carro. El sistema eléctrico recibe la orden de soltar el acelerador”, señaló el experto.

El especialista recomendó repetir el ciclo de respiración cinco veces seguidas, procurando que la exhalación siempre sea más prolongada que la inhalación.

Los errores que pueden empeorar una crisis

Durante el video, el médico también advirtió sobre algunas conductas que, lejos de aliviar las palpitaciones, pueden intensificarlas.

Uno de los errores más comunes consiste en caminar desesperadamente por la casa mientras la persona revisa constantemente su pulso: “Le estás mandando un mensaje de pánico absoluto a tu cerebro. Tu cerebro piensa que está algo persiguiéndote como un peligro real y suelta una descarga de adrenalina que hace que el corazón palpite con el doble de fuerza”, explicó.

Un joven atleta en camiseta azul y pantalones cortos blancos se sienta en un banco de vestuario. Un corazón azul brillante y un trazado de electrocardiograma rojo.
La respiración diafragmática reduce la frecuencia cardíaca al estimular el nervio vago - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, aconsejó no automedicarse con medicamentos para la presión arterial recomendados por otras personas o consumir tranquilizantes sin fórmula médica.

También recomendó evitar tomar grandes cantidades de agua helada con la intención de detener el episodio, ya que estas prácticas no solucionan la causa del problema.

La infusión recomendada para ayudar a relajar el sistema nervioso

Además de la respiración diafragmática, Restrepo compartió una preparación casera que denomina “la bebida de la calma”.

La infusión se prepara con una taza de agua caliente y hojas de toronjil (melisa) o cidrón (hierba luisa), plantas tradicionalmente utilizadas por sus propiedades relajantes; y el procedimiento consiste en hervir el agua, apagar el fuego, agregar las hojas, tapar la taza y dejar reposar durante cinco minutos antes de consumir la bebida lentamente.

Según explicó, quienes presentan palpitaciones frecuentes relacionadas con estrés o ansiedad podrían tomar una taza a media tarde y otra aproximadamente una hora antes de dormir durante quince días, siempre como parte de un manejo orientado al bienestar y no como sustituto de una valoración médica cuando sea necesaria.

Dentro de las recomendaciones preventivas, el médico sugirió disminuir el consumo de café negro, bebidas energéticas y refrescos con cafeína, especialmente después de las dos de la tarde.

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Oswaldo RestrepoPalpitaciones del corazónCómo calmar las palpitacionesQué hacer si el corazón late rápidoColombia-SaludColombia-Noticias

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