Colombia

Petro oficializó nombramiento en la Cancillería pese al pedido de la administración entrante de frenar estos procesos en la recta final del gobierno

La designación de Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar para el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, quedó formalizada mediante un decreto firmado a 36 días de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella

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El nombramiento fue realizado bajo la figura de la provisionalidad, luego de que la Cancillería certificara que no había funcionarios de carrera disponibles para ocupar la vacante en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador - crédito Presidencia
El nombramiento fue realizado bajo la figura de la provisionalidad, luego de que la Cancillería certificara que no había funcionarios de carrera disponibles para ocupar la vacante en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador - crédito Presidencia

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento en provisionalidad de Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, mediante el Decreto 0645 del 26 de junio de 2026.

La decisión fue adoptada a poco más de un mes de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y en medio de los cuestionamientos del equipo de empalme por los nombramientos realizados durante la recta final del Gobierno en la Cancillería.

La designación, realizada bajo la figura de la provisionalidad, se produjo cuando restaban 36 días para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y volvió a poner sobre la mesa el debate por los nombramientos realizados durante la recta final de la administración de Gustavo Petro.

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El Decreto 0645 del 26 de junio de 2026 oficializó el nombramiento de Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar en el servicio exterior, con la firma del presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio - crédito Cancillería
El Decreto 0645 del 26 de junio de 2026 oficializó el nombramiento de Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar en el servicio exterior, con la firma del presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio - crédito Cancillería

El decreto, firmado por el presidente Petro y la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, designó a Sanabria en el cargo de primera secretaria de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, adscrito al Consulado de Colombia en Nueva Loja, dentro de la planta global de la Cancillería.

Actualmente, Sanabria se desempeña como secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de asumir ese cargo fue asesora presidencial en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República entre el 2 de julio y el 15 de septiembre de 2025, según su hoja de vida.

La designación se realizó con fundamento en el Decreto Ley 274 de 2000, que regula la Carrera Diplomática y Consular y permite efectuar nombramientos provisionales cuando una vacante no puede ser ocupada por funcionarios de carrera.

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De acuerdo con el acto administrativo, la Dirección de Talento Humano de la Cancillería certificó que Sanabria cumple los requisitos exigidos para el cargo y que no existían funcionarios de carrera disponibles para asumir esa plaza.

Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar es la actual secretaria general de la Cancillería y fue designada en provisionalidad como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.- crédito Cancillería
Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar es la actual secretaria general de la Cancillería y fue designada en provisionalidad como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.- crédito Cancillería

El decreto señala que la funcionaria fue designada en provisionalidad como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el consulado colombiano en Nueva Loja y precisa que la certificación de Talento Humano acreditó “el cumplimiento integral de los requisitos de especialidad, priorización del mérito y no disponibilidad de servidores de Carrera Diplomática y Consular”.

Aunque el Gobierno sustentó la decisión en los procedimientos establecidos por la ley, el momento en el que fue expedido el decreto generó nuevas críticas por parte del equipo de transición del presidente electo.

El vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, José Manuel Restrepo, pidió suspender los nombramientos en provisionalidad que se están realizando en la Cancillería mientras avanza la transición entre ambos gobiernos.

Según Restrepo, el Gobierno saliente “pretende dejar amarrado al Estado” y la carrera diplomática “no puede convertirse en un refugio de salida o premio de consolación para funcionarios de un Gobierno que termina”.

Estas observaciones hacen parte de la estrategia que el equipo de Abelardo de la Espriella ha denominado “empalme anticorrupción”, con la que busca revisar las decisiones administrativas adoptadas durante las últimas semanas del actual gobierno.

José Manuel Restrepo advirtió que Colombia alcanzará máximos históricos de deuda y déficit fiscal en 2025 - crédito Colprensa
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, pidió suspender los nombramientos en provisionalidad en la Cancillería mientras avanza la transición de gobierno - crédito Colprensa

Las críticas no se limitan al Ministerio de Relaciones Exteriores. El equipo del mandatario electo también ha solicitado revisar otros nombramientos y decisiones administrativas, entre ellas las relacionadas con la Unidad Nacional de Protección, donde cuestionó la contratación de cerca de 6.000 escoltas autorizada mediante decreto.

En cuanto a la trayectoria de Sanabria, su hoja de vida registra experiencia en diferentes entidades públicas. Entre 2020 y 2022 trabajó en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), mientras que entre 2023 y 2024 estuvo vinculada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

También ocupó cargos en la Agencia Nacional de Minería, el Área Metropolitana de Valledupar y las alcaldías de El Molino y Hatonuevo, en La Guajira, antes de llegar al Gobierno nacional.

Aunque el Ejecutivo sostiene que el nombramiento cumple con los requisitos legales y responde a la falta de funcionarios de carrera disponibles para ocupar el cargo, la decisión quedó en el centro del debate político por haberse producido a pocas semanas del cambio de gobierno, un periodo en el que el equipo del presidente electo ha pedido evitar designaciones que puedan comprometer la gestión de la próxima administración.

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