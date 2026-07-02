Saúl Duarte, cantante de cumbia señalado de intentar asesinar a su expareja en Santander, fue condenado a 15 años de prisión

Natalie Alexandra Pérez Navarro denunció a su pareja, el cantante Saúl Duarte Naranjo, por agresión con arma blanca y golpes en el rostro - crédito Saúl Naranjo/Facebook - Colprensa

Un juez de control de garantías condenó a 15 años y seis meses de prisión contra Saúl Duarte Naranjo, reconocido cantante de cumbias, por el delito feminicidio agravado en grado de tentativa.

Según comunicó la Fiscalía General de la Nación, el hombre había admitido que intentó asesinar en varias oportunidades a su expareja sentimental en hechos ocurridos en Bucaramanga y Floridablanca, en el departamento de Santander.

La condena se produjo después de que Duarte Naranjo suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptara su responsabilidad por ese delito.

Detalles de la investigación

La reconstrucción de la Fiscalía General de la Nación ubicó los hechos entre agosto de 2025 y enero de 2026. Según esa versión, Duarte Naranjo agredió a la víctima con un arma cortopunzante en distintos episodios.

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La víctima fue trasladada a tres centros médicos debido a la gravedad de las lesiones, permaneciendo bajo observación en la Clínica Chicamocha - crédito Saúl Duarte/Facebook

Uno de los ataques ocurrió en el barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca (Santander). Según la investigación del ente acusatorio, el hombre revisó el teléfono celular de la mujer, identificada como Natalie Alexandra Pérez Navarro, y, en medio de una discusión por celos, la amenazó de muerte y la hirió en el pecho.

Otro episodio ocurrió en el barrio Campo Hermoso, en la ciudad de Bucaramanga. Allí, la víctima sufrió múltiples heridas y tuvieron que trasladarla a un centro asistencial. La atención médica que recibió la víctima después del último ataque permitió salvarle la vida.

La investigación sostuvo que la víctima mantuvo una relación de cuatro años con el ahora condenado. Además, la Fiscalía añadió que, durante ese periodo, sufrió agresiones físicas, psicológicas y económicas de forma constante. En ese sentido, la Fiscalía concluyó que esa violencia derivó en varios intentos de asesinato.

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“El procesado aceptó su responsabilidad de manera libre, espontánea y con el acompañamiento de su abogado, lo que permitió concretar el preacuerdo con el ente acusador por el delito de tentativa de feminicidio agravado”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Natalie Alexandra Pérez Navarro relató que la discusión se originó por celos y derivó en un ataque físico con arma cortopunzante - crédito Saúl Duarte/Facebook

Incluso, en declaraciones a medios de comunicación, la víctima de tentativa de feminicidio recordó los momentos de angustia que sufrió cuando padeció los ataques por parte de Duarte Naranjo.

“Me cansé de los malos tratos y terminé la relación, pero él no lo aceptó. No ha querido entender que cuando una mujer dice no, es no. Ya no estamos en las épocas de las cavernas”, mencionó Natalie Pérez en diálogo con el medio local Vanguardia.

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Frente al primer ataque registrado en Floridablanca, la mujer interpuso la denuncia y obtuvo una medida de alejamiento. A partir de entonces, su vida quedó marcada por el temor a nuevos episodios de violencia.

Pese a esa restricción, Duarte Naranjo siguió buscándola y la habría presionado con chantajes. El 6 de enero, tras mensajes insistentes en los que decía que estaba mal emocionalmente, ella aceptó verlo.

“Accedí a hablar porque me decía que estaba mal, que se iba a matar, que sufría de depresión, que quería mi perdón, que deseaba que las cosas fueran como antes, llorando”, indicó al medio citado.

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El 25N busca eliminar todo tipo de violencias contra las mujeres - crédito Secretaría de la Mujer

Perfil de Saúl Duarte Naranjo

Duarte Naranjo, de 46 años, fue capturado a finales de enero de 2026 en cumplimiento de una orden judicial, en un operativo efectuado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia.

Tendría una investigación por feminicidio en 2025, antecedentes por violencia intrafamiliar en 2023 y un proceso por inasistencia alimentaria en 2010.

De acuerdo con Te lo informa Santander, Saúl Duarte Naranjo no solo se había dedicado a su etapa musical, sino que se había lanzado como candidato al Concejo de Bucaramanga en 2019 y 2023 por el partido ADA, sin obtener una curul en ninguna de las dos elecciones.

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El medio también señaló que se desempeñaba como contratista de la Secretaría del Interior de Floridablanca, con funciones de gestor de convivencia. Esa condición amplificó el impacto del caso, porque ocupaba un rol ligado a la promoción de la convivencia ciudadana mientras enfrentaba graves señalamientos por violencia de género y registros judiciales previos.

Las autoridades insistieron en la necesidad de denunciar cualquier caso de violencia de género o intrafamiliar a través de los canales oficiales, entre ellos la línea 155 y el 123, para activar medidas de protección y atender de forma oportuna a mujeres en riesgo.