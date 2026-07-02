Abelardo de la Espriella mueve su primera ficha internacional: retomó conversaciones con Israel y sacude la política exterior

El presidente electo Abelardo de la Espriella inició formalmente el proceso para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel - credito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo paso en la política exterior del país al confirmar que inició formalmente el proceso para restablecer las relaciones diplomáticas con Israel.

A través de un comunicado oficial de su equipo de prensa, se reveló que el mandatario electo sostuvo una conversación telefónica directa con las altas esferas del gobierno israelí, marcando el inicio de una nueva etapa bilateral de cara a su posesión el 7 de agosto de 2026.

La llamada se registró directamente con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, que se comunicó para felicitar a De la Espriella por su reciente triunfo electoral y manifestar el interés mutuo de reabrir los canales oficiales entre ambas naciones.

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“El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo una llamada telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, que lo felicitó personalmente por su elección como presidente de la República de Colombia”, informó la oficina de comunicaciones del nuevo mandatario.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, conversó con Abelardo de la Espeiella y lo felicitó por su triunfo en elecciones presidenciales - crédito Bienvenido Velasco/EFE

Durante el diálogo, de acuerdo con el comunicado, ambos líderes coincidieron en la necesidad de superar el distanciamiento político y reactivar los convenios que históricamente manejaron los dos países en sectores clave para el desarrollo nacional.

“Durante la conversación, ambos mandatarios abordaron la importancia de restablecer las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia, así como fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones”, detalló el equipo de De la Espriella.

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Para el Gobierno entrante, recuperar la cercanía con el Estado judío es una prioridad absoluta debido al peso histórico, geopolítico y económico que tiene esa nación. Israel es tradicionalmente uno de los principales socios de Colombia en transferencia de tecnología, inteligencia militar y comercio exterior.

“El nuevo gobierno de la Patria Milagro empieza a recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”, puntualizó el comunicado emitido por la campaña ganadora.

Una conversación entre Abelardo de la Espriella e Isaac Herzog marcó el primer paso hacia la reactivación de las relaciones bilaterales - crédito @defensoresco/X

El fin de la era del distanciamiento de Israel con Gustavo Petro

Esta decisión presidencial representa un quiebre absoluto frente a la postura adoptada por el Gobierno saliente de Gustavo Petro, cuyas decisiones llevaron a una ruptura total y progresiva de los lazos con Tel Aviv a raíz del conflicto armado en la Franja de Gaza, a finales de 2023 contra Palestina.

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El quiebre oficial de las relaciones bilaterales ocurrió el 1 de mayo de 2024, cuando el presidente Petro anunció ante una multitud en la plaza de Bolívar que cesarían los vínculos con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, cuando calificó las acciones militares en territorio palestino como un “genocidio”.

A partir de ese momento, la agenda exterior colombiana experimentó un cambio que afectó gravemente la cooperación en seguridad y defensa; en febrero de ese mismo año, Colombia ya había suspendido la compra de armamento a firmas israelíes y en agosto se prohibieron por decreto las exportaciones de carbón hacia ese país como medida de presión económica.

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Colombia rompió sus relaciones con Israel luego de que este país estuviera en una guerra armada con Palestina - crédito Mahmoud Issa/Reuters

El deterioro diplomático tocó fondo en octubre de 2025, cuando el gobierno de Petro ordenó la salida definitiva de toda la delegación diplomática israelí que operaba en Bogotá y avanzó en medidas legales para desmantelar el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos estados.

Esta última medida se tomó tras la detención de un grupo de voluntarias colombianas que viajaban en una flotilla de ayuda humanitaria hacia Gaza para el pueblo palestino.

Mientras el gobierno saliente justificó sus decisiones bajo el argumento de la defensa de los derechos humanos ante la Corte Internacional de Justicia, las autoridades de Israel rechazaron de forma tajante los señalamientos de Petro y calificaron sus constantes pronunciamientos en redes sociales como afirmaciones de carácter antisemita.

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Gustavo Petro llamó "genocida" a la nación de Israel debido a la guerra que sostuvo con Palestina y rompió todas las relaciones bilaterales - crédto Santiago Saldarriaga/AP Foto

Con este primer acercamiento telefónico de alto nivel, el presidente electo Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje de ‘tranquilidad’ a los sectores económicos y militares del país, dejando claro que su administración apostará por la reactivación de las alianzas internacionales tradicionales de Colombia antes de asumir el mando del Ejecutivo.