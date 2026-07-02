Colombia

Iván Cepeda desafió a José Manuel Restrepo por “empalmes anticorrupción” y recordó escándalo de “Centros poblados”

El excandidato presidencial del Pacto Histórico utilizó sus redes sociales para señalar contradicciones en la postura del viceministro electo respecto a casos de corrupción en el gobierno de Iván Duque

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Iván Cepeda insiste en escándalos pasados y critica la narrativa del nuevo vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @IvanCepedaCast/X - Colprensa
Iván Cepeda insiste en escándalos pasados y critica la narrativa del nuevo vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @IvanCepedaCast/X - Colprensa

El senador y excandidato del Pacto Histórico Iván Cepeda cuestionó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, recordando controversias ocurridas durante la administración de Iván Duque, donde Restrepo fue ministro.

El señalamiento surge al inicio del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo de Abelardo de la Espriella, liderado por Restrepo.

En el Pacto Histórico, la etiqueta de “empalme anticorrupción” promovida por el nuevo equipo no ha sido bien recibida. Cepeda utilizó sus redes sociales para poner en duda la legitimidad de esa narrativa y avivar el debate político.

Tras lo anterior, Iván Cepeda lanzó una pregunta en su cuenta de X al vicepresidente electo José Manuel Restrepo cuestionando la autenticidad del “espíritu anticorrupción” que promueve el equipo entrante.

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Iván Cepeda cuestionó el “espíritu anticorrupción” del equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda cuestionó el “espíritu anticorrupción” del equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

En su mensaje, Cepeda preguntó: “¿Cuando ocurrieron los escándalos de Centros Poblados y del socio de Duque, el ‘Ñeñe’, él también hacía ‘empalmes anticorrupción’ o fue ahora... que desarrolló el ‘espíritu anticorrupción’?”.

José Manuel Restrepo pidió empalme “ordenado y verificable” en carta a Gustavo Petro

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, dirigió un extenso comunicado al presidente saliente, Gustavo Petro Urrego, con el fin de formalizar el inicio del proceso de empalme y transición presidencial.

La misiva, fechada el 1 de julio de 2026, respondió a las instrucciones del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y puso énfasis en la necesidad de garantizar un traspaso ordenado, verificable y público, orientado a la estabilización del Estado.

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Restrepo subrayó que “Colombia ha hablado en las urnas” y resaltó que el mandato popular no pertenece a una facción o maquinaria, sino a la Nación. Prometió actuar con “altura, serenidad y responsabilidad histórica”, asegurando respeto absoluto por las instituciones republicanas.

El documento enfatizó que “el Estado pertenece a los colombianos”, no a los gobiernos de turno. Por ello, el empalme debe ser entendido como un deber constitucional y no solo como un trámite administrativo.

José Manuel Restrepo formalizó proceso de transición y convocó a Procuraduría y Contraloría como veedores - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo formalizó proceso de transición y convocó a Procuraduría y Contraloría como veedores - crédito @jrestrp/X

El comunicado rechazó la visión del Estado como “botín de facciones” y advirtió que la transición debe regirse por cooperación institucional, trazabilidad y sentido de patria.

Restrepo informó que el equipo de transición ha estructurado una metodología para la recepción y análisis de información técnica, con el objetivo de asumir formalmente las responsabilidades estatales desde el próximo 7 de agosto.

El texto destacó que el empalme presidencial no debe limitarse a la transferencia de documentos, sino permitir un panorama completo sobre el estado real del aparato público, capacidades operativas, riesgos y restricciones.

Restrepo aseguró que “Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado que se entrega”, y advirtió que la administración pública no puede gestionarse “como conveniencia, oculta como cálculo, ni fragmentada como expediente”.

José Manuel Restrepo destacó respeto por la voluntad popular y llamó a un relevo “a la altura de la historia” colombiana - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo destacó respeto por la voluntad popular y llamó a un relevo “a la altura de la historia” colombiana - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo propuso que las sesiones de empalme sean debidamente documentadas y que la información no reservada legalmente esté disponible para la ciudadanía mediante plataformas digitales.

Entre las acciones concretas, solicitó activar el equipo coordinador general del empalme, encabezado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, quien deberá mantener contacto permanente con el vicepresidente electo.

El comunicado también pidió a cada ministerio y entidad administrativa definir enlaces institucionales, establecer mecanismos homogéneos para la entrega de información y acordar cronogramas de reuniones y transferencias técnicas.

Restrepo solicitó recibir información básica que permita instalar el proceso de empalme de manera ordenada, así como identificar responsables institucionales y canales oficiales de coordinación. Posteriormente, los equipos técnicos designados abordarán el análisis detallado de cada entidad, tomando en cuenta la naturaleza y complejidad de sus responsabilidades.

Vicepresidente electo José Manuel Restrepo rechazó “botín de facciones” y planteó metodología para un traspaso institucional - crédito @jrestrp/X
Vicepresidente electo José Manuel Restrepo rechazó “botín de facciones” y planteó metodología para un traspaso institucional - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo da prioridad a los asuntos que, por su importancia o urgencia, requieran seguimiento especial durante el cambio de gobierno.

El comunicado insistió en que “una democracia madura se fortalece cuando sus autoridades actúan con verdad, con respeto por la Constitución y conciencia de que la voluntad popular debe ser honrada”. Restrepo recalcó que el mandato del nuevo Gobierno no es “un cheque en blanco ni una licencia de facción”, sino una responsabilidad histórica ante los colombianos.

Restrepo concluyó solicitando que los equipos inicien de inmediato la coordinación institucional, reiterando que “Colombia merece una transición a la altura de su historia, de sus instituciones y de la decisión soberana expresada por los colombianos en las urnas”.

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