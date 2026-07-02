Estas son las pantallas gigantes que ubicará la Alcaldía de Medellín para ver el partido Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026

Un video presenta el anuncio de pantallas gigantes para la transmisión del partido de fútbol Colombia vs. Ghana en Medellín. Las ubicaciones de las pantallas se detallan para múltiples comunas y corregimientos de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

La ciudad de Medellín se prepara para una jornada especial de convivencia y pasión futbolística. La Administración distrital ha dispuesto una iniciativa que permitirá a los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos reunirse en espacios públicos para seguir el partido entre las selecciones de Colombia y Ghana, que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

La propuesta consiste en la instalación de pantallas gigantes, sin costo alguno, en puntos estratégicos del municipio. Quienes asistan podrán disfrutar del encuentro desde las 4:30 p. m., cuatro horas antes del inicio oficial del partido, en un ambiente diseñado para la integración familiar y la seguridad de los menores de edad.

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De acuerdo con la subdirectora de Fomento del Inder, Juliana Vélez, la idea es que nadie se quede sin la experiencia de apoyar al equipo nacional: “Es una oportunidad para que todos nos reunamos; no tenemos boletas, es gratis y es la oportunidad para que todos estemos juntos haciéndole fuerza a nuestra selección”. La funcionaria invitó a las familias a no perderse el evento y a vivirlo en comunidad.

Aficionados de la selección colombiana de fútbol, vestidos de amarillo, se congregan en un espacio público para ver un partido en una pantalla gigante - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se encuentren en Medellín el viernes 3 de julio podrán acercarse desde temprano a cualquiera de los lugares habilitados para la transmisión. La programación arrancará en la tarde y ofrecerá actividades previas al partido, pensadas para garantizar una jornada de entretenimiento y convivencia ciudadana mientras se espera el inicio a las 8:30 p. m.

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La cobertura incluye los principales parques, canchas y plazas de cada sector, así como espacios emblemáticos de los corregimientos. En la zona nororiental, los aficionados podrán congregarse en la estación del Metrocable Santo Domingo, la cancha La Frontera de Santa Cruz, el Parque Gaitán de Manrique y el Parque del Calvario de Aranjuez.

En el noroccidente, las sedes serán el Parque Juanes de la Paz de Castilla, el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez del Doce de Octubre y la cancha del barrio Córdoba de Robledo. Los habitantes del centro oriente tendrán las pantallas en Villa Hermosa y en la cancha Alejandro Echavarría de Buenos Aires.

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Una multitud de aficionados con camisetas amarillas observa a la selección Colombia en una pantalla gigante, bajo banderas internacionales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona céntrica contará con la proyección en el Parque del barrio Boston, mientras que Laureles – Estadio tendrá su punto de encuentro en la Fan Zone oficial, ubicada en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde además se desarrollarán activaciones especiales y actividades para todos los públicos.

La Alcaldía de Medellín reiteró que ninguna de las actividades asociadas al evento tendrá costo para los asistentes, ya sea en las pantallas comunitarias o en la Fan Zone del coliseo Iván de Bedout. De este modo, se garantiza el acceso igualitario a la celebración deportiva, priorizando la seguridad y la convivencia.

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En los corregimientos, las opciones incluyen la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya de Palmitas, la cancha La Loma de San Cristóbal, el parque principal de San Antonio de Prado y las casas de gobierno de Altavista y Santa Elena. Todos estos escenarios han sido seleccionados por su capacidad de congregar a las comunidades en espacios abiertos y controlados.

La ciudad de Medellín se prepara para una jornada especial de convivencia y pasión futbolística. La Administración Distrital ha dispuesto una iniciativa que permitirá a los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos reunirse en espacios públicos para seguir el partido entre la Selección Colombia y Ghana - crédito Daniel Becerril/Reuters

La Administración Distrital destacó que la estrategia —que ya ha recibido una respuesta positiva en anteriores encuentros— busca fortalecer los lazos entre vecinos y promover el disfrute del fútbol en un entorno seguro y participativo, acercando el campeonato mundial a cada barrio y corregimiento de la capital antioqueña.

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Con esta iniciativa, la ciudad se alista para vivir una nueva noche de fútbol y unión social, con el compromiso de que la fiesta deportiva sea también una oportunidad para estrechar lazos y construir convivencia.

La estrategia implementada en Medellín refleja el interés institucional por crear escenarios de encuentro ciudadano en torno al fútbol, facilitando la participación colectiva y el acceso equitativo a eventos de relevancia nacional.