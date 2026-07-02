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Capturaron a mujer que estafó a 28 personas con falsos planes turísticos en Antioquia: obtuvo ganancias por más de $300 millones

Las víctimas solo descubrían el engaño cuando intentaban viajar, ya que la mujer les entregaba comprobantes fraudulentos

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“Para lograr su propósito, utilizaba como fachada una empresa de viajes ofreciendo planes turísticos y tiquetes aéreos. Una vez recibía el dinero, entregaba a las víctimas supuestos soportes de reservas y de vuelos para generar confianza" - crédito teniente coronel José Mazo, comandante del Distrito de Policía N. 6 de Bello / Alcaldía municipal de Bello

La detención de una mujer de 38 años en el barrio París, del municipio de Bello, Antioquia, marcó el desenlace de una investigación que se extendió durante varios años y que dejó a más de dos decenas de víctimas en la comuna 6 de esa ciudad antioqueña.

La captura fue ejecutada en la vía pública por uniformados de la Policía Nacional, como parte de un operativo conjunto con la Alcaldía de Bello, y culminó con la entrega de la implicada a la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de una condena previa.

El caso reveló que la mujer, condenada por el delito de estafa de mayor cuantía con agravante en modalidad masiva, utilizó un elaborado esquema para defraudar a al menos 28 personas. Según la investigación, entre 2017 y 2020, la implicada ofrecía planes turísticos y tiquetes aéreos a través de una supuesta agencia de viajes.

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La Policía Nacional ejecutó la captura de una mujer de 38 años en el barrio París, señalada de estafar a 28 personas mediante falsos planes turísticos desde 2017 - crédito Alcaldía municipal de Bello
La Policía Nacional ejecutó la captura de una mujer de 38 años en el barrio París, señalada de estafar a 28 personas mediante falsos planes turísticos desde 2017 - crédito Alcaldía municipal de Bello

El teniente coronel José Mazo, comandante del Distrito de Policía N. 6, detalló el método: “Para lograr su propósito, utilizaba como fachada una empresa de viajes ofreciendo planes turísticos y tiquetes aéreos. Una vez recibía el dinero, entregaba a las víctimas supuestos soportes de reservas y de vuelos para generar confianza. Sin embargo, nunca efectuaba los pagos correspondientes y terminaba apropiándose de los recursos”.

Cómo operaba la estafa y sus consecuencias

Las autoridades estiman que el monto de lo defraudado supera los 300 millones de pesos. Las víctimas, residentes en su mayoría de la comuna 6 de Bello, entregaban sumas de dinero a la mujer confiando en la documentación que recibían. No obstante, los comprobantes resultaban ser falsos y, en realidad, nunca existieron las reservas ni los vuelos prometidos.

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La Policía Nacional subrayó que la implicada no era ajena a este tipo de acciones: “La mujer registra 33 anotaciones judiciales como indiciada por delitos como estafa, abuso de confianza, falsedad en documento y calumnia, lo que evidencia un amplio historial relacionado con este tipo de conductas”, informaron voceros de la institución. Estos antecedentes fueron determinantes para que la justicia emitiera la condena que ahora deberá cumplir.

Una mujer de 38 años fue capturada en vía pública del barrio París, Bello, tras ser condenada por estafa agravada en modalidad masiva, al engañar a al menos 28 personas con falsos planes turísticos y tiquetes aéreos entre 2017 y 2020 - crédito Alcaldía municipal de Bello

Las víctimas, en la mayoría de los casos, solo advirtieron la estafa cuando intentaron utilizar los servicios adquiridos y se encontraron con la inexistencia de las reservas. El patrón delictivo se mantuvo durante más de tres años antes de que las denuncias permitieran a la policía judicial consolidar un caso robusto y proceder a la detención.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes similares

Las autoridades insisten en la importancia de verificar siempre la legalidad de las empresas antes de realizar cualquier pago. Una agencia legítima debe figurar en el Registro Nacional de Turismo vigente y aceptar pagos exclusivamente a través de cuentas corporativas, nunca a cuentas de personas naturales ni a billeteras digitales informales.

Tras realizar el pago, es fundamental exigir un voucher o código de reserva y confirmar directamente con el hotel o la aerolínea que el servicio ha sido efectivamente reservado a nombre del cliente. Además, es recomendable buscar la reputación de la empresa en internet, agregando palabras como “estafa” o “queja” al nombre de la agencia, y examinar las opiniones de otros usuarios en plataformas reconocidas.

Las autoridades recomiendan verificar siempre el registro y la reputación de cualquier agencia de viajes antes de realizar una transacción para evitar fraudes similares - crédito Alcaldía municipal de Bello
Las autoridades recomiendan verificar siempre el registro y la reputación de cualquier agencia de viajes antes de realizar una transacción para evitar fraudes similares - crédito Alcaldía municipal de Bello

El costo de las ofertas también puede ser un indicio de riesgo. Las promociones con precios excesivamente bajos o condiciones poco claras suelen ser señal de alerta. La Policía Nacional aconseja: Sospechar de ofertas irreales: los precios excesivamente bajos o demasiado buenos para ser verdad son la señal más común de fraude.

La Alcaldía de Bello y la Policía Nacional reiteraron su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso y contribuya así a evitar nuevos casos. “Invitamos a la comunidad a denunciar este tipo de hechos y a verificar siempre la legalidad de empresas y servicios antes de realizar cualquier transacción económica”, señalaron en su comunicado.

Pistas para identificar agencias seguras

Antes de pactar algún viaje, se recomienda siempre preguntar por las facilidades de pago que ofrece la agencia, así como informarse sobre las políticas de cancelación y reembolso. Las empresas serias suelen contar con canales formales de atención al cliente, presencia en redes sociales y una página web segura, además de dirección física y número telefónico fijo.

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