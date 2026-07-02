Colombia

Abelardo de la Espriella buscará renegociar la deuda pública: le encargó al ministro de Hacienda designado que inicie gestiones en Washington

El mandatario electo pidió a Miguel Gómez Martínez propiciar una agenda de diálogo con organismos financieros en Estados Unidos

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Abelardo de la Espriella planea fortalecer la confianza global con nueva estrategia sobre la deuda - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Abelardo de la Espriella planea fortalecer la confianza global con nueva estrategia sobre la deuda - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una ofensiva para enfrentar el alto endeudamiento nacional. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, afirmó que “la deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos” y subrayó la urgencia de adoptar medidas para estabilizar las finanzas públicas.

De la Espriella sostuvo que la refinanciación será una de las primeras estrategias que implementará el próximo gobierno para corregir el rumbo económico.

“Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, expresó el mandatario electo.

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Según informó De la Espriella, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, ya recibió instrucciones claras para iniciar su gestión en Washington.

Abelardo de la Espriella anunció renegociación de la deuda pública tras asumir la presidencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella anunció renegociación de la deuda pública tras asumir la presidencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El funcionario sostendrá encuentros con representantes de la banca internacional y de organismos multilaterales, con el objetivo de renegociar condiciones favorables para la deuda. “El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública”, señaló De la Espriella, quien busca así otorgar mayor flexibilidad a las cuentas estatales.

El equipo económico del nuevo gobierno prevé que la estrategia permitirá fortalecer el marco fiscal, otorgar liquidez y sentar las bases para la llamada “reconstrucción de la Patria Milagro”.

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En su mensaje, De la Espriella hizo hincapié en que su administración se regirá por principios de disciplina, credibilidad y responsabilidad. Según sus palabras, “Colombia volverá a honrar sus compromisos, a fortalecer sus instituciones y a generar confianza ante el mundo”.

El mandatario electo concluyó su declaración reiterando el compromiso de su próximo gobierno con la estabilidad y la confianza internacional, elementos que considera esenciales para restaurar la salud financiera del país y proyectar una imagen sólida ante la comunidad global.

Miguel Gómez Martínez es el próximo ministro de Hacienda de Colombia - crédito Colprensa
Miguel Gómez Martínez es el próximo ministro de Hacienda de Colombia - crédito Colprensa

Miguel Gómez Martínez anunció medidas para enfrentar la deuda estatal

El Gobierno colombiano enfrenta un incremento del servicio de la deuda previsto para 2027, que alcanza los 125 billones de pesos.

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, descartó una renegociación y aseguró que el Ejecutivo adoptará una estrategia enfocada en el reperfilamiento de los compromisos financieros.

De acuerdo con declaraciones entregadas a Caracol Radio, Gómez Martínez explicó que “no vamos a renegociar la deuda”, subrayando que el objetivo principal consiste en “reperfilar la deuda”. El funcionario enfatizó la diferencia entre ambos conceptos e insistió en que el enfoque gubernamental busca garantizar los recursos necesarios para finalizar el año, priorizando la confianza de los inversionistas.

Según el próximo titular de la cartera, “necesitamos conseguir recursos para terminar el año, y eso es una absoluta prioridad en términos de tesorería para la nación”.

El ministro designado reconoció que la percepción de los mercados sobre la economía colombiana ha repercutido en las tasas de interés que enfrenta el país. “Salen y hacen unas emisiones a unas tasas altísimas, 15% en los mercados eso es una tasa que nosotros, pues probablemente en algún momento, a principios de siglo, cuando hubo la crisis financiera, tuvimos que pagar, pero Colombia nunca pagaba esas tasas”, afirmó Gómez Martínez.

Ministro designado de Hacienda Miguel Gómez Martínez propuso propone reperfilar obligaciones financieras - crédito @EconUrosario/X
Ministro designado de Hacienda Miguel Gómez Martínez propuso propone reperfilar obligaciones financieras - crédito @EconUrosario/X

El futuro ministro de Hacienda prevé implementar un decreto de congelación del gasto público como parte de las señales que se enviarán a los mercados internacionales.

“Necesitamos controlar el gasto y por eso vamos a sacar el decreto que congela el gasto público”, puntualizó el ministro designado, quien considera fundamental que los inversionistas perciban acciones concretas que restablezcan la confianza en la economía nacional.

Gómez Martínez atribuyó la situación a la necesidad de atender vencimientos de corto plazo, lo que ha obligado al Gobierno a emitir deuda en condiciones menos favorables. “Este gobierno se ha endeudado en los últimos meses de manera acelerada”, sostuvo.

El reperfilamiento, en palabras del ministro designado, implica realizar operaciones que sustituyan vencimientos inmediatos, aliviando así la carga financiera. “Es un proceso completamente distinto a la renegociación y por eso lo quiero dejar claro”, destacó Gómez Martínez.

El funcionario recalcó que, si bien Colombia no se encuentra en una situación de quiebra, la continuidad de las condiciones actuales podría conducir a un escenario complejo: “No estamos quebrados, pero si seguimos así, sí vamos a enfrentar un problema muy serio. Tenemos que cambiar de rumbo rápidamente”, concluyó.

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