La periodista Estefanía Maldonado denunció en redes sociales acoso laboral tras renunciar a un reconocido noticiero: “Me acosaron sin cesar”

Maldonado venía desempeñándose en Canal Capital y antes laboró en la Casa Editorial El Tiempo - créditos @Nia_Maldonadoo/X | archivo Camila Díaz/Colprensa

Como parte de la ola de casos de acoso sexual y laboral que se conocieron en algunos de los medios de comunicación más reconocidos en Colombia este año, la mañana del jueves 2 de julio se conoció un nuevo episodio.

En esta ocasión, la periodista Estefanía Maldonado decidió alzar la voz luego de agotar todas las instancias previstas, como ella misma dijo en su mensaje publicado en X. También explicó que, al no ver acciones concretas, renunció a su empleo.

La comunicadora, que trabajó por varios años en la Casa Editorial El Tiempo con Citynoticias, venía desempeñándose desde hace varios meses como reportera en Canal Capital y su noticiero AHORA.

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La comunicadora no precisó en su mensaje de denuncia a cuál medio en concreto se refiere, pero dejó en claro que ahora se siente más tranquila luego de ponerle fin a este desagradable capítulo en su carrera profesional.

“Seis meses de una larga tortura en un medio de comunicación, donde me acosaron sin cesar... Hoy por fin se acabó. Renuncié”, escribió Maldonado el 30 de julio, pero dos días después la publicación fue replicada y recibió mensajes de apoyo de colegas y usuarios, que reprocharon este caso, que se sumó a los que ya se revelaron en medios como Noticias Caracol (Caracol Televisión), Red+ Noticias (Canal Claro), El Tiempo (Casa Editorial El Tiempo), entre otros.

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Maldonado compartió el mensaje el 30 de junio, y días después el caso se viralizó en redes sociales - crédito @Nia_Maldonadoo/X

Infobae Colombia pudo confirmar que Maldonado agotó todas las instancias y canales establecidos dentro de su lugar de trabajo (denuncia interna y activación del comité de convivencia), pero debido a la falta de respuestas concretas ella tomó la decisión de ponerle fin a su vínculo laboral.

Como consecuencia de los casos que se han conocido y que provocaron que las periodistas Catalina Botero, Paula Bolívar, Laura Palomino y Mónica Rodríguez impulsaran el movimiento ‘Me too Colombia’ y la publicación del informe Yo te creo colega, se documentaron 260 casos de acoso sexual y laboral.

Hasta el momento, los periodistas Jorge Alfredo Vargas, Ricardo Orrego, Giovanni Celis y Gabriel Meluk fueron apartados de sus cargos, al ser señalados con nombre propio en varios de los testimonios, y que se conocieron en redes sociales e informes de la revista Raya.

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