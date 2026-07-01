Usuarios de cuatro EPS podrán escoger gratis su centro de atención primaria en cuatro localidades de Bogotá: aplica para estos servicios

Bogotá pondrá en marcha desde el 1 de julio el Modelo de Adscripción para usuarios del régimen subsidiado de Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud - crédito ViualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Desde el miércoles 1 de julio, Bogotá pondrá en marcha el Modelo de Adscripción para que cerca de 394.000 usuarios del régimen subsidiado de Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud elijan el centro donde recibirán atención primaria en Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, con un esquema que les asignará un médico y un auxiliar de enfermería para revisar la historia clínica y dar seguimiento durante la atención.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente informó que la medida beneficiará a afiliados de cuatro de las localidades más pobladas de la capital.

El cambio modifica la forma de acceso a los servicios de primer nivel en esa zona de la ciudad.

Según la entidad distrital, el nuevo esquema busca que la atención sea más continua y personalizada. Los afiliados podrán escoger de manera voluntaria y sin costo el lugar donde quieren recibir servicios de primer nivel como medicina general, odontología, enfermería y laboratorio clínico.

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El Modelo de Adscripción alcanzará a cerca de 394.000 afiliados en Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La meta es que los pacientes no tengan que desplazarse entre distintas sedes para acceder a esas prestaciones.

La Subred Sur Occidente indicó que el formulario de libre escogencia estará disponible en los centros de salud de la red y también en espacios comunitarios. La estrategia se difundirá en jornadas barriales, iglesias y comedores comunitarios.

La entidad advirtió que cada sede tendrá cupos limitados. Por eso recomendó hacer la selección lo antes posible para asegurar disponibilidad en el punto de atención deseado.

Sin embargo, si un usuario no escoge un centro de salud, la asignación se hará con base en la oferta disponible en su sector, de acuerdo con la Subred Sur Occidente. Ese criterio aplicará dentro de las áreas cubiertas por el modelo en el suroccidente de la ciudad.

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La comunicación de la Subred también señaló que seguirán las jornadas informativas para resolver dudas sobre el funcionamiento del sistema. Esas actividades buscarán orientar a los afiliados sobre el proceso de adscripción y las opciones de atención habilitadas.

El modelo apunta a reforzar el seguimiento de las necesidades de salud de cada paciente y la relación entre el usuario y el equipo tratante.

La elección de una EPS define el acceso a consultas, urgencias y medicamentos en Colombia

Elegir una EPS en Colombia exige revisar cobertura, calidad de atención y servicios para asegurar el acceso a consultas, urgencias, especialistas y medicamentos - crédito Isabial/Europa Press

Elegir una EPS en Colombia implica revisar cobertura, calidad de atención y servicios disponibles, porque de esa decisión depende el acceso a consultas, urgencias, especialistas, medicamentos y programas de prevención dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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La elección no es menor: el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 reconoce el derecho de los ciudadanos a escoger libremente su Entidad Promotora de Salud, mientras estas entidades organizan su propia red de servicios mediante contratos o convenios con las Instituciones Prestadoras de Salud, conocidas como IPS. Dentro de esa red, el usuario también puede seleccionar la institución que lo atenderá.

Una EPS administra los recursos del sistema de salud y debe garantizar la prestación de servicios médicos y asistenciales a sus afiliados, conforme al Plan de Beneficios en Salud. En la práctica, esa función se materializa a través de convenios con hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios.

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En Colombia existen dos formas principales de afiliación. El régimen contributivo agrupa a trabajadores con contrato laboral, servidores públicos, pensionados, jubilados y trabajadores independientes con capacidad de pago.

El régimen subsidiado, en cambio, cubre a las personas que no pueden asumir el valor total de la cotización. En ambos casos, la afiliación es el requisito para acceder a los servicios de la EPS.

Entre los servicios que deben ofrecer estas entidades está la atención médica general, que permite identificar y tratar enfermedades frecuentes, ordenar pruebas de rutina y remitir al paciente cuando necesita valoración especializada. También incluyen acceso a especialistas en áreas como oftalmología, ginecología, pediatría y cardiología.

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La red de servicios puede incorporar procedimientos diagnósticos y terapéuticos como radiografías, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, cirugías y terapias. A eso se suman los medicamentos, entregados por medio de acuerdos con farmacias y droguerías, de forma gratuita o con copago según el fármaco y la condición del paciente.

La red de una EPS puede incluir atención médica general, especialistas, procedimientos diagnósticos, cirugías, terapias y entrega de medicamentos - crédito Emssanar

Uno de los primeros criterios para escoger una Entidad Promotora de Salud es la cobertura. Conviene verificar que tenga presencia suficiente en la ciudad o municipio donde la persona vive o trabaja, para evitar desplazamientos largos cuando requiera atención.

Esa revisión también debe incluir la disponibilidad de especialistas, la red de urgencias y los convenios con hospitales y clínicas de preferencia del afiliado. La capacidad de responder en una emergencia forma parte de la evaluación básica de la red.

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La calidad de la atención es otro punto decisivo. Para medirla, se recomienda consultar indicadores como satisfacción de los usuarios, resultados en salud y gestión del riesgo, además de revisar si la entidad cuenta con programas de promoción y prevención.

También es posible contrastar la experiencia de otros usuarios en redes sociales o sitios especializados en salud. A eso se agregan los informes de la Supersalud, que resumen mensualmente la cantidad de quejas y reclamos de cada EPS en relación con su número de afiliados.

Ese seguimiento permite identificar cómo responde cada entidad frente a problemas de servicio. Para quienes tienen enfermedades crónicas o complejas, además, resulta útil confirmar si la EPS tiene experiencia en el manejo de esa condición específica.

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La evaluación de los servicios no se limita a la consulta médica. También incluye la cobertura de urgencias y el acceso a tecnología para diagnóstico y tratamiento de patologías, un factor que puede incidir en la oportunidad y precisión de la atención.