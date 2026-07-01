El empalme de Abelardo de la Espriella inició con revisiones clave a la JEP y la Paz Total: Iván Cancino, quien lidera la mesa de unión, reveló más detalles

Iván Cancino, designado para el área, dijo que seguirá la política criminal del presidente electo e incluirá acercar el sistema a zonas rurales, fortalecer conciliación, articular con las cortes y ajustar el enfoque de seguridad - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La transición del gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó este martes 30 de junio de 2026 con las primeras reuniones del equipo base del presidente electo en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.

El abogado Iván Cancino, quien lidera la mesa técnica de Justicia en el empalme de De la Espriella debido a su amplia trayectoria en derecho penal y a su lealtad política de más de dos décadas, situó entre sus prioridades en justicia revisar la reestructuración o terminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dar “una vuelta total” a la llamada Paz Total.

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Cancino planteó cambios sobre la JEP y la Paz Total, mientras otros responsables hablaron de revisar contratos, atender la deuda pública, enfrentar un posible apagón y ampliar el área cultivada, según conoció El Tiempo.

Además, las cabezas del empalme del gobierno de De la Espriella expusieron una agenda inicial centrada en justicia, defensa, hacienda, minas y energía y agricultura.

De la Espriella presentó el proceso como “el primer empalme anticorrupción en la historia de Colombia”, precismanete, el 30 de junio durante durante el acto formal de instalación del equipo de transición gubernamental, difundido en su cuenta oficial de X. . Según el medio citado, el esquema está a cargo del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y reúne 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores.

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Abelardo De La Espriella presentó la transición como un esquema orientado a controles y transparencia, bajo coordinación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, con 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores - crédito Visuales IA

La reunión fue a puerta cerrada durante varias horas. Cancino, que trabaja en justicia con Margarita Araujo y Hernando Herrera, expuso las primeras líneas del sector.

“Yo tengo que hacer caso de la política criminal que propuso el presidente De La Espriella. Obviamente, está pensar en el abogado litigante, acercar la justicia a las comunidades rurales, fortalecer los centros de conciliación, articular con las cortes sus necesidades, revisar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dijo a El Tiempo.

Sobre la política de seguridad, el abogado añadió otra definición. “El presidente ha sido claro que aquí hay que someter a los grupos delincuenciales y no darles más gabelas y luchar de manera frontal contra la corrupción”, afirmó, al explicar que entre las prioridades también está dar “una vuelta total” a la “paz total”.

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Las prioridades en agricultura y defensa

Indalecio Dangond, empresario agrícola que encabezará la transición del sector agrícola, descartó que vaya a ser ministro, según El Tiempo, aunque a corte de esta nota, funge como una de las personas de confianza de De la Espriella para realizar el empalme en esta área, agricultura y desarrollo social.

Detalló una revisión operativa y de ejecución del Plan de Desarrollo del Gobierno Petro, además de consultas con los gremios agricultores para medir cuánto quieren crecer en área y productividad. “Luego, se tendrá que establecer un presupuesto de inversión y financiación, para la meta de crecimiento que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es de 1,5 millones de hectáreas nuevas. Llevamos 10 años cultivando 5,5 millones de hectáreas, nosotros queremos romper ese techo y llegar a 7 millones de hectáreas”, dijo Dangond en declaraciones recogidas por El Tiempo.

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El dirigente también habló de un mapa de vías terciarias y de acceso a los principales centros de producción que necesiten intervención inmediata.

Indalecio Dangond planteó aumentar en 1,5 millones las siembras para superar el techo de 5,5 millones de la última década, con revisión del plan vigente, consultas gremiales, presupuesto de inversión y diagnóstico de riego, crédito y títulos - crédito Mauricio Dueñas / EFE

A eso sumó un censo para revisar el estado del riego, el acceso al crédito y la situación de los títulos de propiedad de los productores.

En defensa, el medio citado indicó que el general retirado Jorge Mora López, designado para encabezar ese enlace, no respondió al cierre. Un integrante de su equipo, que pidió no ser identificado, dijo al diario que la prioridad será revisar contratos firmados durante el gobierno Petro y otros que siguen en curso.

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Esa fuente añadió que el equipo prevé una auditoría forense por corrupción, con inicio de procesos penales y disciplinarios.

También mencionó una revisión del manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y un chequeo de los traslados dentro de la fuerza pública por un posible desvío de poder.

Hacienda y energía, otros frentes del empalme

En Hacienda, Miguel Gómez Martínez fue primero jefe de empalme y luego quedó al frente de esa cartera. En su primera entrevista como ministro dijo que el gobierno respetará la autonomía del Banco de la República en su lucha contra la inflación.

“Recibimos un país con la deuda pública más alta de la historia y un problema fiscal enorme. A eso se suma un posible apagón. Una economía sin energía no funciona y al país no se le han hecho inversiones”, declaró Gómez Martínez al medio mencionado.

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Para minas y energía, el encargado del empalme es José Miguel Saab. El propio De la Espriella, según el diario, puso entre las urgencias la situación de Ecopetrol, la parálisis de la exploración y el riesgo de apagón asociado al fenómeno del Niño.

La coordinación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo reúne equipos y facilitadores para avanzar en los primeros diagnósticos sectoriales, con reuniones iniciales centradas en justicia, defensa, hacienda, energía y agricultura - crédito Sergio Acero / Reuters

El periódico también señaló que integrantes del sector mencionaron un eventual impedimento de José Miguel Saab por una demanda ligada al derrame en el pozo Lizama 158, de 2018.

La petrolera pide una indemnización por $1.174 millones, indexados a la fecha, y Saab indicó que respondería a través de un asesor, aunque no hubo comunicación posterior al cierre.

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En otros frentes, Andrés Barreto, exsuperintendente de Industria y Comercio y miembro de la oficina de abogados de De La Espriella, dijo que todavía no sabe si asumirá el empalme en el Dapre. En salud, Iván Sánchez, excontralor delegado, sostuvo que no estaba autorizado para hablar.