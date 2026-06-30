Colombia

Jhonny Rivera llora en concierto tras emotiva petición de un niño en memoria de su padre fallecido

“Me derrumbó ese niño”, confesó Jhonny Rivera tras su reciente show en Cundinamarca, donde la vulnerabilidad de un pequeño fanático conmovió el corazón de los asistentes

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El niño solicitó al artista que interpretara la canción que narra las dificultades tras la muerte de un ser querido en honor a su padre fallecido - crédito Jhonny Rivera / TikTok

Un niño hizo llorar a Jhonny Rivera en su concierto en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca), el domingo 28 de junio de 2026, después de que le pidiera cantar El dolor de una partida como regalo para su cumpleaños y en memoria de su padre fallecido.

Brandon, como se identificó el pequeño y que dijo estar de cumpleaños, conmovió al artista al pedir la canción y afirmar que extrañaba mucho a su padre Cristian.

Las palabras del pequeño conmovieron al público que ovacionó al menor, que se veía muy emocionado por estar junto a uno de sus artistas favoritos del género popular, pues los seguidores del oriundo de Pereira consideran que tiene letras que acompañan despechos y dolores tan fuertes como el de la muerte de un ser querido.

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Jhonny Rivera
El cantante se conmovió profundamente cuando un niño le pidió interpretar uno de sus temas que narra el dolor por el fallecimiento de un ser querido - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Brandon conmovió a todo Ricaurte con su petición en plena tarima

Jhonny Rivera reaccionó de inmediato al pedido del menor que además era muy fanático porque se sabía todas sus canciones: “Ay, amigo, Brandon. Esa petición que me haces es muy fuerte. Es muy fuerte”.

En medio del diálogo, el cantante no ocultó su emoción: “Me haces llorar. Además que justo se fue el abuelito de Jenny (su esposa) también esta semana. Pero bueno, vamos a cantar El dolor de una partida por petición de él, que lo quiere como regalo de cumpleaños. Tengo la piel erizada”.

Antes de empezar la canción, Rivera pidió apoyo al público: “Ustedes me ayudan a cantar porque estoy con un nudo en la garganta”.

Después del concierto, el artista compartió una publicación sobre lo ocurrido en la que expresó cómo se sintió en el evento: “Será muy temprano para llorar, de esos momentos difíciles y tristes que nos toca en tarima. Me ayudan a enviarle mucho amor a Brandon que perdió su ser más querido”.

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Del mismo modo, aprovechó Instagram para ampliar su relato y contó a sus seguidores que el caso del menor de edad lo dejó marcado: “En Ricaurte viví tantas cosas... Ese niño que me hizo llorar, que dice: ‘Es que quiero que me dedique una canción a mi papá, que está en el cielo. Quiero que me haga ese favor, porque hoy estoy cumpliendo años’. Mire, me derrumbó ese niño”.

Ante señalamientos de que se apropió indebidamente de las regalías de una antigua colaboración con otro cantante de música popular, Jhonny Rivera se defendió en redes sociales - crédito (@camilovasquezph) @Jhonnyrivera/Instagram
El artista interpretó la canción con mucho sentimiento - crédito @Jhonnyrivera/Instagram

Las reacciones de los internautas se centraron en el dolor del niño y en la empatía que mostró el cantante. Varios mensajes destacaron el gesto de subirlo a la tarima y acompañarlo en su dolor.

Entre los comentarios se destacan: “Jhonny, hoy no solo cantaste, también abrazaste un corazón que estaba roto. Subir a ese niño a la tarima y hacerlo sentir acompañado después de perder a su papá fue un acto de humanidad que vale más que mil canciones. Gestos como ese demuestran que los grandes artistas no solo llenan escenarios, sino también corazones. Dios te bendiga por regalarle un momento de esperanza que jamás olvidará" y “Pobre el niño lleva su tristeza en el corazón”.

Entre tanto, otros se refirieron a la forma de ser del famoso: “Jhonny marca la diferencia entre todos los cantantes de música popular, su humildad lo hace único e incomparable” y “Mi Jhonny: mi cantante favorito la cantaste con tanto sentimiento como sii ese niño fuese usted en ese momento apropiarse del dolor de alguien y sentir como si lo estuvieras viviendo tu, se me erizó la piel. Te quiero. Gracias por esa humildad”.

Jhonny Rivera
Jhonny Rivera es uno de los cantantes más queridos por el público - crédito @jhonnyrivera/Instagram

La historia de ‘El dolor de una partida’

El dolor de una partida salió en 2004 y fue el sencillo con el que el cantautor inició su carrera profesional. La canción aborda la pérdida de un ser querido, un sentido que dio más peso a la petición de Brandon y a la reacción del artista en el escenario.

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