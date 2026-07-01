Condenado a 28 años de cárcel hombre que golpeó y abusó sexualmente de su expareja; además robó objetos de valor y le sacó dinero de sus cuentas

Momento de la recaptura del agresor que fue enviado a prisión y posteriormente condenado por el brutal ataque contra su pareja - crédito @PoliciaBogota/X

El 30 de junio de 2026 se confirmó la condena en contra de Wilson Sarria Ruíz por agredir a su expareja sentimental, además de robarla, en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en hechos ocurridos el 4 de enero de 2026.

La condena se impuso por la agresión física y sexual, aunque la investigación logró establecer que el sujeto también realizó transferencias no consentidas desde el celular de la víctima y se robó objetos de valor del apartamento en el que la atacó.

Después de la presentación de pruebas en las audiencias, una juez de conocimiento lo declaró responsable de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado.

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El reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación indicó que el hombre aceptó su responsabilidad en los hechos que causaron indignación en la capital del país, donde sus habitantes pidieron garantías de protección para la víctima.

El criminal aceptó los cargos que se le imputaron por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado - crédito Fiscalía General de la Nación / X

La investigación estableció que Sarria Ruíz ingresó al conjunto residencial tras hacerse pasar por vigilante. Con esa maniobra persuadió a la víctima para que abriera la puerta de la vivienda. Apenas abrió, él le propinó un golpe en la cara que la hizo caer al suelo.

Después de dejarla en estado de vulnerabilidad la amenazó de muerte y la obligó a ir a una de las habitaciones del inmueble, donde le exigió quitarse la ropa y la agredió sexualmente. También la mantuvo amarrada de manos con un cable.

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Según lo establecido en el proceso, el agresor aprovechó que la mujer estaba prácticamente inmóvil para inspeccionar la vivienda y así poder apoderarse de varios objetos de valor. Incluso, ingresó de forma irregular al celular de la víctima e hizo transferencias a su billetera virtual por un monto de $2 millones.

La Fiscalía General de la Nación estableció que la mujer sufrió un ciclo de violencia durante los 6 meses que duró la relación sentimental con Sarria Ruíz.

Cabe mencionar que la decisión judicial es de primera instancia, así que aún puede ser apelada por la defensa del acusado.

Las autoridades reportaron que el criminal fue condenado por la agresión que estuvo a punto de quitarle la vida a su expareja - crédito Fiscalía General de la Nación / X

Antecedentes del caso

El hijo de la víctima reveló cómo el criminal logró ingresar al conjunto residencial y atacar a la víctima. En diálogo con La FM contó que la expareja de la mujer ingresó al edificio tras pagar $50.000 al vigilante del edificio.

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En su relato indicó que la víctima sufrió ahorcamiento, múltiples golpes, heridas en extremidades y abdomen, y fue amarrada con un cable. Después del ataque, la mujer logró pedir auxilio mientras gritaba a los vecinos, que intervinieron y facilitaron la captura del hombre en el lugar de los hechos.

Pese a la gravedad de los hechos, el sujeto fue dejado en libertad, aunque el 16 de enero de 2026 se confirmó que fue recapturado y enviado a prisión mientras se adelantaba el proceso judicial en su contra.

En ese momento, el teniente coronel Óscar Chauta, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, informó que el detenido contaba con 12 anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto y estafa.

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El país entero estuvo atento al caso después de que la víctima y su familia denunciaran - crédito Camila Díaz/Colprensa

Finalmente, tras un proceso que duró varios meses y por el que la ciudadanía reclamaba garantías de protección para la víctima, se confirmó la condena para el agresor, por lo que sus allegados están a la espera de que no se le otorgue ningún tipo de beneficio por la conducta que pueda llegar a demostrar tras las rejas.

Por otro lado, las autoridades pidieron a las víctimas denunciar cualquier ataque o amenaza que pueda representar un riesgo para su vida, con el fin de que la justicia actúe a tiempo.