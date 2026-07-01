Win Sports no tiene asegurados los derechos de televisión del FPC para el 2027: “Después del Mundial hablaremos”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, explica cuál es la situación contractual de los derechos del fútbol profesional colombiano, el contrato actual termina en diciembre de 2026 y aún no hay acuerdo para la renovación en 2027 - crédito Un Café con J/YouTube

Los derechos del fútbol profesional colombiano no tienen dueño, aún, para el año 2027. El contrato de la División Mayor DIMAYOR con Win Sports finalizará en diciembre de 2026 y aún no hay un acuerdo para su continuidad, según lo reveló la presidenta de ese canal de televisión, Andrea Guerrero. Win Sports transmite el fútbol profesional colombiano en su canal de televisión de forma ininterrumpida desde febrero de 2012.

De acuerdo a lo que han revelado públicamente los directivos de los equipos del fútbol colombiano, y algunos periodistas del mismo Win Sports, el canal paga 55 millones de dólares anuales por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano a Dimayor. Un valor que la presidenta del medio de comunicación, describió como justo para la calidad del fútbol colombiano: “Nosotros pagamos bien por el fútbol colombiano, y estamos esperando haber si hay otra oferta para poderla igualar, mediante la clausula que está estipulada en el contrato actual, o si hay que sentarnos con Dimayor y mirar que hay. Después del Mundial, hablaremos”, dijo la directiva en el programa un Café Con Jota.

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La Dimayor negociará un nuevo contrato para los derechos de transmisión de televisión, cuyo vínculo actual termina en diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

¿Por qué Win Sports debería seguir transmitiendo el FPC?

Esa declaración va en contravía con lo que aseguró Alejandro Pino Calad, reconocido investigador del fútbol colombiano, que en marzo del presente año aseguró que Win Sports continuaría con los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano. Lo hizo a través de sus redes sociales.

Guerrero también dejó en claro que Win Sports es, para ella, la mejor opción que tiene el fútbol colombiano para sus derechos de televisión: “Tenemos el talento, la infraestructura y un modelo de negocio que ha dado resultado. Y esto queda demostrado cuando empresas internacionales nos buscan para que nuestro personal, algunas veces incluso junto con nuestras herramientas, les hagan sus torneos internacionales de Copa Libertadores y Sudamericana”, dijo.

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El especialista en derecho deportivo y administrativo habló sobre cómo se reparte el dinero de los derechos de televisión en los equipos del fútbol colombiano - crédito @mbeesellares / X

Win Sports: las críticas sobre el valor que paga por los derechos y las opciones de transmisión

Además, aprovechó para responder a críticas y solicitudes que han hecho los televidentes a través de redes sociales, sobre todo ‘X’:

¿Por qué los denominados grandes equipos del fútbol colombiano reciben poco dinero, respecto a lo que reciben otros equipos grandes de los demás países de Sudamérica?: Esto no solo ha sido queja de los usuarios, sino de los mismos dirigentes en declaraciones públicas. Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali y Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, han sido quienes más han hecho énfasis en el tema. Guerrero aseguró que eso no corresponde a Win Sports, sino a la distribución que hacen a la interna de la Dimayor. “No nos corresponde determinar cuánto recibe cada uno del valor que pagamos. Eso les corresponde a los mismos dirigentes”, afirmó.

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están en disputa por varios canales - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

¿Por qué no se transmite desde oriental y con más opciones en las perspectivas de transmisión? Guerrero afirmó que en el pasado, y en conjunto con el jefe de producción Jorge Arabia, consultaron por la posibilidad y no resultó viable. “ Le transmitimos la pregunta a las alcaldías, nos reunimos con las plazas más tradicionales del país, y nos afirmaron que no era totalmente seguro para el personal de producción colocar cámaras en oriental. No voy arriesgar a mis compañeros”, afirmó la directiva.

¿Por qué no se transmite desde el centro de occidental en el estadio Metropolitano de Techo, como se hace en los otros estadios? Quizás es uno de los comentarios infaltables cuando se desarrolla un partido en ese escenario. Es el único en todo el país que no permite una transmisión desde el centro de la gradería occidental. “Igual, nos han dicho que no es seguro hacerlo. Cuando se desarrolló el Mundial Sub-17 femenino, pedimos que nos dejaran la producción para hacerlo, pero no quisieron”, respondió a este cuestionamiento la presidenta de Win Sports.

Así las cosas se abre un nuevo capítulo sobre los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. Win Sports tiene la primera opción para continuar con ellos a partir del 2027, pero otras productoras, empresas y medios de comunicación aparecen el abanico de posibilidades. Gol Caracol y Disney dentro de las más mencionadas. Se acabará la Copa del Mundo 2026 y los televidentes tendrán más claro el panorama de por cuál canal podrán seguir viendo al equipo de sus corazones.

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