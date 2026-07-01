Colombia

‘Ficha’ clave de Abelardo de la Espriella pidió a Cepeda asumir su papel como líder de la oposición: “Acepte la derrota con gallardía, sea varón”

El exsenador liberal Mauricio Gómez Amín, que es integrante del equipo de transición del nuevo Gobierno, dirigió un fuerte al senador del Pacto Histórico, instándolo a aceptar los resultados y ejercer la oposición de manera constructiva

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El exsenador liberal, a través de sus redes sociales, cuestionó el alcance de las declaraciones brindadas por el senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial, que invitó a sus seguidores a desconocer al mandatario electo - crédito @MauricioGomezCO/X

Mauricio Gómez Amín,exsenador de la República y una de las figuras claves en el equipo de transición del Gobierno de Abelardo de la Espriella, aprovechó la coyuntura tras las recientes declaraciones del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que se declaró en desobeciendia civil, y lo instó en la jornada del martes 30 de junio a aceptar los resultados y ejercer el liderazgo opositor con responsabilidad; con miras al cuatrienio que se avecina para el país.

En un video en sus redes sociales, el excongresista liberal que renunció a su curul para unirse al equipo del “Tigre”, y que suena para ser el nuevo ministro de Comercio y Turismo, lanzó una dura crítica al parlamentario del Pacto Histórico. “Le doy un consejito que no me está pidiendo: prepárese para estos cuatro años. No le conozco un proyecto de ley, no le conozco un debate serio en el Senado de la República", expresó el exsenador a través de su perfil de X.

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Mauricio Gómez Amín - Iván Cepeda
El exsenador Mauricio Gómez Amín invitó al excandidato presidencial Iván Cepeda a aceptar su revés en la contienda del 21 de junio - crédito Senado - REUTERS

Mauricio Gómez Amín le habló duro a Iván Cepeda: “Esté a la altura de lo que significa ser un senador”

Las declaraciones del excongresista se produjeron a su arribo a Barranquilla, en donde participó en actividades relacionadas con el empalme gubernamental. En su publicación, enfatizó la importancia de la institucionalidad y de reconocer la legitimidad del proceso electoral y emplazó al congresista opositor a que asuma su rol en el legistativo conforme al Estatuto de la Oposición, que le permite al perdedor de la contienda presidencial llegar al Senado.

“Senador Cepeda, acepte la derrota con gallardía. Sea varón. Esté a la altura de lo que es ser un senador de la República en ejercicio”, indicó el político atlanticense. Así le salió al paso a lo expresado por Cepeda, que anunció de manera pública que no reconocerá el gobierno de De la Espriella si no se cumplen varias condiciones relacionadas con la soberanía nacional y la transparencia del nuevo mandatario; en especial, el tema de su ciudadanía norteamericana.

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El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

“Esto significa, y así lo anuncio de manera tajante y oficial, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que De la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente”, afirmó el senador del Pacto Histórico, que también exigió que se respete la dignidad presidencial de Gustavo Petro.

En efecto, además de insistir en que el presidente electo debe renunciar a la nacionalidad estadounidense y aclarar posibles vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos, también debe comprometerse a no extraditar al mandatario saliente si es requerido por el país norteamericano; teniendo en cuenta que cursan indagaciones que relacionan al mandatario con presuntas actividades ilegales, y su inclusión en la lista Clinton de la Ofac.

Iván Cepeda encendió las redes sociales tras su reciente anuncio, en el que condicionó su reconocimiento al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS
Iván Cepeda encendió las redes sociales tras su reciente anuncio, en el que condicionó su reconocimiento al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS

“Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza, desconozcan pacíficamente cualquier orden y emprenderé el camino de la desobediencia civil. Que quede muy claro: desobediencia civil”, expresó Cepeda, que ameritó una dura respuesta de su contradictor, Gómez Amín. “El país necesita una oposición seria, responsable. No se trata de desconocer la institucionalidad, sino de velar por el respeto al marco democrático”, agregó el exsenador.

Y es que, según este hombre clave del nuevo Gobierno, así como el equipo de transición de Abelardo De la Espriella ha buscado mantener una postura de apertura al diálogo, también ha hecho énfasis en la necesidad de respeto por los resultados electorales. Una situación que, más allá de las declaraciones del pasado 24 de junio, en las que parecía aceptar los resultados de los comicios, quedó evidenciada en la reciente convocatoria a una resistencia al Ejecutivo.

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