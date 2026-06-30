Colombia

Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años de carrera con el primer concierto en la historia del Estadio de Techo: todo lo que debe saber

La emblemática agrupación argentina anunció su regreso a Colombia con sus compatriotas 2 Minutos como invitiados especiales

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Los Fabulosos Cadillacs serán la primera banda en presentarse en el Estadio de Techo de Bogotá, en sus 72 años de historia, para celebrar sus 40 años de carrera - crédito Europa Press
Los Fabulosos Cadillacs serán la primera banda en presentarse en el Estadio de Techo de Bogotá, en sus 72 años de historia, para celebrar sus 40 años de carrera - crédito Europa Press

El panorama de conciertos en Colombia tiene ya todo listo para el segundo semestre de 2026 con una programación robusta y artistas llamados a protagonizar el calendario en los próximos seis meses. Una de las más recientes confirmaciones involucra a una leyenda del rock en español anunció su regreso al país, celebrando cuatro décadas de trayectoria y legado en la música latinoamericana.

Bogotá será el escenario de un hecho sin precedentes en la historia de la música en vivo de la ciudad.

Ese es el caso de Los Fabulosos Cadillacs, que anunciaron su regreso a Colombia como parte de su gira LFC Tour 2026, en la que Vicentico, Flavio Cianciarulo y compañía conmemoran cuatro décadas de trayectoria. La cita será en Bogotá, en un escenario que por primera vez recibirá un concierto en 72 años.

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Según confirmaron la Alcaldía de Bogotá y la productora Páramo Presenta, esta presentación se celebrará el próximo 17 de octubre en el Estadio de Techo, hogar habitual de los partidos de Internacional de Bogotá, Fortaleza F.C. y el Bogotá F.C., y forma parte de una iniciativa conjunta entre las partes para dar apertura al uso del recinto para la música en vivo.

Los Fabulosos Cadillacs llegarán a Techo, acompañados de 2 Minutos - crédito Páramo Presenta
Los Fabulosos Cadillacs llegarán a Techo, acompañados de 2 Minutos - crédito Páramo Presenta

El repertorio de la noche recorrerá los himnos que definieron a varias generaciones de latinoamericanos, incluyendo Matador, Mal Bicho, Vasos Vacíos, Calaveras y Diablitos, Manuel Santillán, El León, Carnaval Toda la Vida y Yo No Me Sentaría En Tu Mesa, entre otros.

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En abril de 2026, la edición latinoamericana de la revista Billboard incluyó a Los Fabulosos Cadillacs en su lista de las 50 mejores bandas del rock en español, en una selección que repasó más de 60 años de un movimiento en permanente expansión y búsqueda de identidad.

Sobre la banda, se justificó su cuarta posición —solamente superados por Soda Stereo, Café Tacvba y Sui Generis— reconociendo su fusión de elementos de rock, ska, reggae y punk en su propuesta musical, así como “letras que combinan compromiso social, crítica política y reflexiones íntimas”.

Con Vicentico, Flavio Cianciarulo, Fernando Ricciardi, Mario Siperman y Sergio Rotman como los miembros fundadores todavía en la alineación, esta la completan Daniel Lozano (miembro desde 1987), Astor Cianciarulo (hijo de Flavio) y Florián Fernández (hijo de Vicentico), ambos integrados desde 2015.

2 Minutos, los invitados especiales

2 Minutos hace su regreso al Festival Cordillera, como reemplazo - crédito cortesía Criteria Entertainment
2 Minutos hace su regreso a Colombia, un año después de su paso por el Festival Cordillera - crédito cortesía Criteria Entertainment

Adicionalmente, se anunció la presencia como invitados de los también argentinos 2 Minutos, grupo fundamental de los años 90 y reconocido como referente del punk latinoamericano gracias a su aclamado debut de 1995, Valentin Alsina, con el que redefinieron la manera de escribir canciones y plantar posición desde un punto de vista urbano y ajustado a la realidad de la región.

Las más recientes visitas de Los Fabulosos Cadillacs a Colombia tuvieron lugar en 2025, dando un total de tres fechas durante el año en Medellín, Cali y el Galeras Rock celebrado en Pasto, Nariño. En cuanto a 2 Minutos, su más reciente visita tuvo lugar como parte de la alineación del Festival Cordillera 2025.

Así puede adquirir las entradas

Las entradas podrán adquirirse a partir del 2 de julio - crédito Ticketmaster
Las entradas podrán adquirirse a partir del 2 de julio - crédito Ticketmaster

El mapa de ubicaciones del evento contempla cinco zonas: Gramilla (de pie), Occidental Norte (numerado), Gradería 2-4 (numerado), Gradería 5-6 (numerado) y Gradería 7-13 (numerado). Las entradas estarán disponibles desde el jueves 2 de julio a las 10:00 a. m. en Ticketmaster. Aunque no se dio a conocer la totalidad de los precios de boletería, se sabe que arrancarán desde $199.000 más cargos por servicio de la tiquetera.

Para adquirir información adicional sobre la adquisición de las entradas, la tiquetera implementó un formulario de inscripción en el que los interesados suministran sus datos personales y así recibirán de primera mano todos los detalles y condiciones para asegurar su entrada a la celebración de los 40 años de uno de los grupos fundamentales del rock hispanohablante.

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