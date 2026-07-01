Se dispararon los precios de boletería para ver a Croacia contra Portugal en el Mundial 2026: cifras causan polémica

Miles de personas no se quieren perder el duelo estelar de los dieciseisavos entre Portugal y Croacia en Toronto - crédito Thomas Mukoya/REUTERS

La Selección de Croacia tendrá un examen complicado en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que se verá con nada menos que con la Portugal de Cristiano Ronaldo, el jueves 2 de julio en el estadio de Toronto y con un ambiente impresionante.

Se espera que el escenario canadiense se llene para el duelo de eliminación, pues será la despedida de una de las dos leyendas que disputan el certamen y son CR7, con seis mundiales encima y en todos marcó gol, lo que se convirtió en récord, y del otro lado aparece Luka Modric en una última presentación.

PUBLICIDAD

Además, los precios de la boletería se dispararon desde el momento en que se confirmó el partido en Toronto, al punto de que las cifras alcanzaron puntos elevados en las plataformas especializadas, incluso por encima de lo que la FIFA estaba vendiendo en su página oficial.

Boletería para Portugal vs. Croacia

No cabe duda de que nadie se quiere perder el último enfrentamiento en mundiales de Luka Modric y Cristiano Ronaldo, pues atrajó a miles de personas a Toronto para ver el compromiso y pagar lo que sea por una boleta, como se dio en las últimas horas en las plataformas de entradas.

El medio CTV News indicó que “el lunes (29 de junio) por la tarde, algunas entradas para el partido de dieciseisavos de final se vendían por más de 30.000 dólares en SeatGeek, la plataforma de reventa de entradas“, la cual reflejó para el martes un valor máximo de 4.558 dólares.

PUBLICIDAD

Dos días antes del partido, así están los precios de las entradas para Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026 - crédito SeatGeek

Otro caso parecido se vio en la página de StubHub, también especializada en la venta de boletería, cuyos valores van desde los 1.000 dólares hasta valores superiores a los 3.800 dólares, debido a la alta demanda de aficionados para asistir al estadio, cuya capacidad es de 45.000 espectadores aproximadamente.

David Clement, director de políticas del Consumer Choice Center, habló para dicho medio de noticias y afirmó que el encuentro de Portugal y Croacia es tan apetecido porque “el área metropolitana de Toronto alberga enormes comunidades portuguesas y croatas, así que no creo que haya una ciudad mejor en Norteamérica en cuanto a personas de ascendencia portuguesa o croata que la que alberga este partido”.

PUBLICIDAD

Los aficionados en Toronto han respondido de la mejor manera con lleno total en todos los encuentros del Mundial 2026 - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

“Comprendo la frustración de los aficionados con respecto al precio de las entradas, pero es más que comprensible que los precios suban, dado lo que está en juego”, añadió Clement, además de invitar a los hinchas a comprar en sitios autorizados: “La gente empieza a vender las entradas a través de plataformas no reguladas como Facebook Marketplace, y ahí es donde el fraude se dispara y se sacrifica el bienestar del consumidor”.

La mala hora de Gvardiol

La principal incógnita pasa por Josko Gvardiol. El defensor del Manchester City, que había sido una pieza central para Croacia en Qatar 2022, firmó hasta aquí un torneo por debajo de su nivel y perdió peso hasta quedar relegado al banco.

PUBLICIDAD

Su actuación ante Inglaterra fue descrita como “muy pobre” por el Diario AS. A ese rendimiento se sumaron cuestionamientos y problemas de encaje, en especial por su ubicación en el lateral izquierdo, una posición que no ayudó a sostener el nivel que suele mostrar con la camiseta del club inglés y con la selección.

Josko Gvardiol no ha sido el defensor más confiable para Croacia en el Mundial 2026 - crédito John E. Sokolowski/Imagn Images

La caída en su consideración se reflejó en los minutos que tuvo en los dos partidos siguientes. Frente a Panamá jugó solo 45 minutos y fue sustituido en el entretiempo; en el cierre de la fase de grupos contra Ghana, un duelo decisivo, empezó como suplente e ingresó recién en el minuto 88.

PUBLICIDAD

Ese recorrido, que fue de más a menos aunque sin un punto alto claro, convirtió al defensor en la mayor duda de Croacia para el cruce contra Portugal. La respuesta directa a esa incógnita es concreta: la prensa croata espera que Dalic mantenga la misma formación que utilizó en el final de la fase de grupos ante el equipo africano.

En ese esquema, Ivan Perisic se impondría a Gvardiol por la banda izquierda. El entrenador también apostaría por la pareja de centrales formada por Josip Sutalo y Marin Pongracic, una señal de que el defensor del City quedaría otra vez fuera de la estructura principal.

PUBLICIDAD