Sébastien Desabre destacó el carácter de la República Democrática del Congo: “Los congoleños no caen sin intentarlo”

Sébastien Desabre habló de sus jugadores y los aspectos a mejorar en la segunda ronda, antes del partido ante Inglaterra - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

En la previa del partido ante Inglaterra por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el seleccionador de la República Democrática del Congo (RDC) Sébastien Desabre, abordó aspectos relacionados con la preparación de sus dirigidos en la rueda de prensa del martes 30 de junio celebrada en Atlanta.

Aunque no dudó en remarcar que la presión es para Inglaterra por sus aspiraciones de coronarse campeón, el estratega no dejó dudas de las intenciones de la RDC. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible para clasificarnos, y eso es lo que les he dicho a los jugadores”, apuntó, asegurando que ve el partido como “una oportunidad de crear otra hazaña, en lugar de simplemente venir a descubrir los octavos de final”.

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Esa mentalidad cobró más sentido cuando Desabre recordó cómo el seleccionado ha tenido que desafiar los pronósticos para llegar a esta instancia, incluyendo su clasificación al repechaje mundialista, disputado en marzo pasado y en el que batieron a Jamaica por 1-0.

Desabre destacó la capacidad de reponerse a la adversidad de la RDC, comenzando por su clasificación al Mundial, que incluyó un repechaje en el que vencieron a Jamaica por 1-0 - crédito Eloisa Sanchez TPX IMÁGENES DEL DÍA/REUTERS

“Los jugadores tienen esa resiliencia, porque los congoleños no caen sin intentarlo. Podemos retroceder, pero siempre seguimos avanzando”, afirmó el técnico. Tampoco dejó de lado el partido definitorio en la fase de grupos ante Uzbekistán, que el propio Desabre calificó de “a cara o cruz”. “En cuanto a los objetivos que nos marcamos, los hemos alcanzado y estamos orgullosos de eso”, añadió.

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Dentro del plantel que forjó ese recorrido, Yoane Wissa emergió como figura en la fase de grupos con dos goles ante Uzbekistán. Desabre fue preciso al valorarlo, pues no habló de un jugador que dio un salto de nivel, sino que lo recuperó.

Yoane Wissa se reportó con doblete ante Uzbekistán, sellando la clasificación de la RDC a los dieciseisavos de final - crédito Claudia Greco/REUTERS

“Vuelve a su mejor nivel, simplemente. Se le nota en los entrenamientos, en la energía que aporta, en la calidad de sus desplazamientos, que sigue siendo una de sus grandes cualidades”, señaló el técnico sobre el atacante del Newcastle United, sin dejar de lado el esfuerzo colectivo: “Muchos jugadores trabajaron antes para poder desgastar a ese equipo uzbeko y abrir brechas”, remarcó.

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Esa lectura colectiva también guió la defensa de sus decisiones tácticas. Ante la pregunta sobre si Cédric Bakambu merecía seguir en el once inicial tras tres partidos sin destacar, Desabre reencuadró el debate. “Se puede plantear esa pregunta, pero también se puede felicitar a quienes empezaron el partido, que desgastaron bien al rival para que quienes entran después estén un poco más cómodos. El análisis no es uno u otro, es en su globalidad”, respondió. Citó a Fiston Mayele como ejemplo de sustituto con impacto y confirmó su confianza en Bakambu de cara al duelo ante los ingleses.

Pese a que el rendimiento de Cédric Bakambu no ha sido el esperado, Desabre manifestó seguir confiando en el jugador del Real Betis de España - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Otro punto que generó inquietud fue la tendencia de los Leopardos a generar demasiadas situaciones de gol durante la fase de grupos. Sobre esto, y aunque Desabre dejó en claro que “siempre es al final de los partidos cuando se sacan conclusiones, no tras diez o quince minutos de juego”, le dio la razón al periodista. “Hemos recibido algunos goles bastante pronto, así que debemos remediarlo, estar más concentrados. También tenemos la suerte y la capacidad de poder remontar en un partido aunque recibamos un gol”, apuntó.

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El rendimiento de los respresentantes africanos en el torneo fue otro de los temas de la rueda de prensa, y fue allí donde Desabre habló con mayor convicción. Y es que nueve de las diez selecciones africanas presentes en el Mundial 2026 superaron la fase de grupos, un dato que varios periodistas plantearon como una sorpresa. Para Desabre, sin embargo, no lo fue.

“Para mí, que conozco muy bien el continente, muy bien los equipos, cómo trabaja y progresa cada uno, no es ninguna sorpresa”, afirmó sin titubeos.

El ganador del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo se medirá en los octavos de final al vencedor del duelo entre México y Ecuador, programado para disputarse en la Ciudad de México este martes 30 de junio.

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