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El Deportes Tolima dejó a un lado la “tusa” por Lucas González: anunció a su nuevo técnico

Pocos días después de que el bogotano dejara el cargo para aceptar la oferta de Atlético Nacional, el club se movió rápido para buscar su reemplazo y lo encontró en la Liga BetPlay

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Deportes Tolima
Tolima se quedó sin técnico a mitad de pretemporada y tuvo que buscar uno rápido para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima fue uno de los equipos en la Liga BetPlay que debió cambiar de técnico para el segundo semestre de 2026, pues Lucas González lo dejó botado para aceptar la oferta de Atlético Nacional, el cual le ofreció un contrato con mejores condiciones económicas y aprovechó que ya había sido entrenador en divisiones inferiores.

Debido a eso, el club buscó en la Liga BetPlay y encontró al reemplazo de González en Bogotá, también es alguien joven y de nuevas ideas para el fútbol colombiano, proviene de un proceso exitoso en los últimos años y con conocimiento para formar nuevos talentos.

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Por lo pronto, el equipo también anunció el fichaje de Luis “Niche” Sánchez y se esperan más nombres de cara a la Copa Libertadores, el campeonato local y la Copa Colombia, en la que arrancará en julio desde la primera fase contra el Deportes Quindío.

El nuevo técnico de Tolima

Tolima oficializó este martes a Sebastián Oliveros como nuevo director técnico, tras la salida de Lucas González hacia Atlético Nacional. El club hizo el anuncio en sus canales oficiales y abrió una nueva etapa en el banquillo del equipo de Ibagué.

La confirmación se hizo a través de los canales digitales oficiales del club. En un mensaje difundido en X, el club escribió: “Una historia que inicia con Fortaleza. Profesor Sebastián Oliveros, bienvenido a LA TRIBU. En tierra firme se logran los más grandes sueños. Creer es Poder”.

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Sebastián Oliveros
Sebastián Oliveros dejó Fortaleza e iniciará un nuevo proceso con el Tolima en el segundo semestre de 2026 - crédito Deportes Tolima

Oliveros viene de ser técnico de Fortaleza, su primer club como entrenador profesional y en el que asumió desde septiembre de 2022, en la Primera B, y consiguió el ascenso al año siguiente, además de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025.

Luego del anuncio, el timonel saludó a los jugadores, presentó a su cuerpo técnico y arrancó los trabajos en la sede deportiva de la institución, con miras al debut en la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla el sábado 25 de julio en Ibagué, por la primera fecha.

Sebastián Oliveros
Sebastián Oliveros empezó su ciclo en Tolima y dirigirá en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle - crédito Deportes Tolima

La salida de Lucas González y su despedida del club

Lucas González dejó Deportes Tolima para convertirse en nuevo director técnico de Atlético Nacional el 27 de junio, una noticia que generó críticas entre parte de la afición tolimense, pues el timonel lideraba un proceso que generó mucha ilusión en la institución.

En su despedida, a través de sus redes sociales, González escribió lo siquiente: “Con el corazón en la mano tengo que comunicarles que hemos decidido aceptar la invitación para dirigir un nuevo proyecto que nos llena de ilusión. Ha sido un año hermoso en el que hemos superado incluso nuestras propias expectativas...“.

Lucas González
Lucas González agradeció al presidente del Deportes Tolima, afición y cuerpo técnico por el apoyo en su año de labor - crédito @LucasGonzalez_V/X

Más adelante, el entrenador agregó: “No logramos conseguir la cuarta estrella durante el tiempo que estuvimos, pero nos llevamos recuerdos de noches inolvidables, como las vividas en la Copa Libertadores durante este último semestre. No tengo dudas de que la cuarta llegará muy pronto a Ibagué”.

El técnico también agradeció al presidente del club, a los jugadores y al cuerpo técnico: “A mi presidente y a su familia, gracias eternas por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de dirigir este hermoso club”.

Finalmente, González les envió un mensaje a los aficionados: “A esta hermosa hinchada, infinitas gracias por el cariño que nos mostraron durante tantas noches y por la fuerza que nos dieron para seguir buscando la victoria una vez más. Ustedes son la razón de ser de este grandísimo club. Ahora nuestros caminos se separan, pero gran parte de mi corazón se queda en el Tolima. Desde donde estemos, mi familia y yo celebraremos siempre todos sus triunfos”

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