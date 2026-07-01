Colombia

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo recordó que el gremio ha pedido una tarifa del IVA del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector

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La presidenta de Anato indicó que añadir una carga tributaria adicional afectaría el crecimiento del sector turístico y "por ende la conectividad y el desarrollo económico del país" - crédito Anato

El Decreto 0625 de 2026, expedido por el Ministerio de la Igualdad el 19 de junio de 2026, reglamenta el impuesto de salida del país por vía aérea para nacionales y extranjeros, residentes o no en Colombia.

La medida fija un cobro equivalente a un dólar estadounidense o su valor en pesos colombianos según la tasa representativa del mercado vigente. La norma establece que ese valor se cobrará al momento de comprar el tiquete aéreo internacional. El cobro aplica a quienes salgan del país por vía aérea

Al respecto, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) insistió en que el nuevo cobro llega en un escenario de presión tributaria para la cadena turística.

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Anato - crédito Anato
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) insistió en que el nuevo cobro llega en un escenario de presión tributaria para la cadena turística - crédito Anato

Su presidenta, Paula Cortés Calle recordó que el gremio ha pedido una tarifa del IVA del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector.

La dirigente señaló que preocupa la reglamentación de un nuevo cobro al viajero internacional cuando, según el gremio, ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática.

Desde el gremio somos enfáticos en señalar que imponer nuevas cargas tributarias al sector y al transporte aéreo podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19% y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante. Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector”, afirmó

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El gremio indicó que la normativa turística ya prevé fuentes de financiación para políticas de prevención y campañas sobre esta materia. Citó el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006.

Según Anato, esa disposición establece que un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), definido cada año por su Consejo Directivo, así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en ejecución de la Ley 679 de 2001, deben destinarse a ese propósito.

La asociación reiteró que mantendrá una postura constructiva y respetuosa sobre esta discusión. Su posición busca que cualquier decisión normativa cumpla su objetivo social sin sumar cargas para los actores del turismo ni para los viajeros.

Paula Cortés, presidenta de Anato
Según Anato, esa disposición establece que un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), definido cada año por su Consejo Directivo, así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en ejecución de la Ley 679 de 2001, deben destinarse a ese propósito - crédito Anato

Anato cuestiona el nuevo impuesto de salida del país por vía aérea porque considera que suma costos para los viajeros y nuevas obligaciones para el sector, pese a que los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19%. Además, sostiene que ya existen mecanismos normativos y sectoriales para financiar acciones de prevención contra la explotación sexual comercial de menores.

Anato insistió en que el nuevo cobro llega en un escenario de presión tributaria para la cadena turística. Cortés Calle recordó que el gremio ha pedido una tarifa del IVA del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector.

La dirigente señaló que preocupa la reglamentación de un nuevo cobro al viajero internacional cuando, según el gremio, ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
Según el gremio, ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Hemos sido reiterativos en la necesidad de establecer una tarifa del IVA del 5% aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector. En ese sentido, preocupa que se reglamente un nuevo cobro al viajero internacional cuando ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática”, agregó la dirigente gremial.

Finalmente, expresó que Anato mantendrá una postura constructiva y respetuosa frente al tema, procurando que cualquier decisión normativa cumpla su objetivo social sin generar cargas adicionales para los actores del turismo ni para los viajeros

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