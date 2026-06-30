Un carro cayó a un caño en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, tras huir de la Policía: hay tres heridos

Imagen de referencia. Un carro cayó a un caño en la Localidad de Puente Aranda, tras huir de la policía: dejó tres heridos - Alcaldia Local de Puente Aranda

Una persecución policial en Bogotá terminó con un vehículo particular dentro de un caño en el barrio Galán sobre las 10:00 p. m. del lunes festivo 29 de junio de 2026.

El caso dejó tres lesionados y testigos reportaron varios disparos antes de que el conductor perdiera el control, según City Tv.

Según conoció Infobae Colombia, los pasajeros del vehículo sería tres jovenes:dos personas de 18 años y un menor de edad de 17 años, quien sería el condctor.

El carro particular, de color gris, cayó al caño tras una persecución que, según las primeras versiones, comenzó cuando unos patrulleros les hicieron señales de pare en el sector y el conductor huyó.

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Los tres ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial.

Tras el accidente las autoridades acordonaron la zona y pidieron apoyo de varios organismos de emergencia. El vehículo quedó completamente destruido.

Qué se sabe de los disparos y de los heridos

Durante el seguimiento, vecinos del sector también dijeron haber escuchado varios impactos de bala, de acuerdo con la información citada por El Tiempo.

Después del choque, una de las personas lesionadas presentaba, según testigos, “una herida de bala en uno de sus brazos”. Sin embargo, Infobae Colombia logró comunicarse con la Policía Metropolitana de Bogorá para preguntar sobre este presunto hecho, a lo que respondieron que efectivamente se disparó pero de forma “disuasiva”, además se confirmó que habrían huido luego de no hacer caso al pare de los uniformados.

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Personas que presenciaron lo ocurrido indicaron que allegados de los ocupantes acudieron al hospital al que fueron remitidos, después de que el automotor se precipitara al canal durante un procedimiento policial - crédito Policía Metropolitana de Bogotá / Facebook

Al centro médico al que llevaron a los heridos también llegaron familiares de los ocupantes del vehículo. Personas que presenciaron la situación dijeron que manifestaron su molestia por lo ocurrido.

Hasta la noche del 29 de junio y la madrugada del 30 de junio, la Policía Metropolitana de Bogotá no se había pronunciado sobre las circunstancias de la persecución ni sobre el origen de las detonaciones. La Policía prevé entregar más detalles del caso en las próximas horas, mientras la indagación sigue abierta.

Una mujer muere en Chapinero tras un siniestro vial y se indaga la presunta participación de un bus del Sitp

Una mujer murió en la mañana del viernes 19 de junio de 2026 en Chapinero, en el norte de Bogotá, durante un siniestro vial en el que se investiga la presunta participación de un bus del Sitp que, según una hipótesis preliminar, habría abandonado el lugar.

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El hecho ocurrió en la diagonal 92 con transversal 17, en sentido occidente-oriente, y provocó cierres viales y afectaciones en la movilidad de uno de los corredores más transitados de la capital.

Un bus del SITP habría huido tras el choque que dejó una víctima en Bogotá - crédito Infobae Colombia

La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta y falleció en el sitio, mientras el conductor sobrevivió. Las autoridades iniciaron la recolección de pruebas para establecer cómo ocurrió el choque y si el vehículo de transporte público estuvo involucrado.

La versión inicial entregada por una agente de la Policía al medio indica que la motocicleta se habría resbalado, el conductor habría perdido el control y, en ese momento, pasaba un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.

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La funcionaria aclaró que esa reconstrucción todavía no está confirmada y depende de la verificación de cámaras de seguridad y otros elementos técnicos.

“Al parecer, eso es lo que nos dicen, aún no confirmamos porque toca verificar las cámaras. Eso es lo que dice la ciudadanía, es una hipótesis, mientras realizamos la investigación correspondiente. Un señor iba con su acompañante en la moto, se resbalan, pierden el control de la moto y al momento de resbalar iba a pasar un bus del Sitp. Entonces el del Sitp colisiona a la acompañante, pero el Sitp se da a la fuga. La persona que pierde la vida es la acompañante del hombre que iba manejando”, dijo la agente.

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La mujer fallecida fue identificada de manera preliminar como Vanessa. Su muerte causó conmoción entre los testigos y entre las personas que transitaban por el sector cuando se produjo la emergencia.

El conductor de la motocicleta permaneció en el lugar y recibió acompañamiento de ciudadanos que se acercaron mientras avanzaban las diligencias. De acuerdo con los relatos de testigos citados por la publicación, el hombre estuvo varios minutos al costado de la vía, entre lágrimas y en estado de conmoción, observando el trabajo de las autoridades.

Una mujer murió en un accidente vial en la localidad de Chapinero - crédito Infobae Colombia

La respuesta oficial incluyó presencia del Grupo Guía, agentes civiles y unidades de tránsito para coordinar los cierres y asegurar el área. También fue asignado un equipo especializado para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación adelantaban el levantamiento judicial del cuerpo.

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