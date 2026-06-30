Adolescente de 16 años desapareció en Usme, Bogotá: su madre denunció falta de avances tras acudir a la Policía y la Fiscalía

Su madre denunció la desaparición de su hija ante la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito Alcaldía Local de Usme/Policía

La desaparición de Valentina Rodríguez, una joven de 16 años en Bogotá, mantiene a su familia en una angustia creciente tras completar cuatro días sin noticias sobre su paradero.

La última vez que alguien cercano vio a Valentina fue el viernes 26 de junio de 2026. Salió del conjunto residencial en Prado Vegas, Soacha, con la intención de llegar a Usme.

La madre de la adolescente, Jeimy Rodríguez, expresó su frustración ante la falta de avances en la búsqueda, afirmado al Pulzo que “la Policía no ha hecho nada, no ha empezado la búsqueda”.

La joven vestía una sudadera negra y una blusa hombriguera manga larga a cuadros café. La madre detalló al medio que “es delgada y trigueña, ojos negros”, y que su ausencia no pasa desapercibida para quienes la conocen.

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Una guarda de seguridad dijo que le pareció inusual que Valentina Rodríguez pidiera prestada una tarjeta de TransMilenio antes de desaparecer - crédito TransMilenio

Luego de salir de casa, Valentina pidió prestada una tarjeta de Transmilenio a la guarda de seguridad, quien se negó. Para la empleada, el pedido fue “muy raro” porque no era común que la adolescente se trasladara a esa zona. “Le pareció muy raro y no se la dio”, relató Jeimy Rodríguez.

El caso ha sido reportado a varias entidades, incluyendo la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, Jeimy lamentó que la respuesta oficial se haya limitado hasta ahora a la colocación de carteles, sin mayores acciones de búsqueda. “No se ha sabido absolutamente nada”, insistió.

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Hipótesis de la desaparición de Valentina Rodríguez tras salir de su casa en Soacha

La madre de Valentina compartió que la desaparición coincide con el restablecimiento de contacto entre la joven y una excompañera de estudios. Sobre esta persona, Jeimy fue categórica: “Estoy más que segura que esa niña influenció a mi hija, no sé qué pasó y si le dio algo y se la llevó. Mi hija no es de tomar, ni de rebeldía, ni de consumir drogas. Ella me cuenta todo y es muy apegada a mí. Esta desaparición es sorprendente porque todos sabemos cómo es Valentina”.

A pesar de las sospechas, Jeimy no ha podido comunicarse ni con la excompañera ni con sus familiares. “He escuchado malas referencias”, admitió, y explicó que esta información también fue trasladada a las autoridades, sin que se haya generado una acción concreta.

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Jeimy Rodríguez vinculó la desaparición de su hija con el restablecimiento de contacto con una excompañera de estudios de un año atrás - crédito Policía

De acuerdo con la madre, la última comunicación con Valentina fue a las 5:50 p. m., cuando la joven avisó que estaba en el portal de Usme. Minutos después, a partir de las 6 p. m., el celular dejó de tener señal y se perdió todo contacto.

Actualmente, el caso de Valentina Rodríguez se encuentra en un punto muerto, según la denuncia, con la familia enfrentando la incertidumbre y la impotencia ante la falta de respuestas claras de parte de las autoridades.

La madre, que trabaja como empleada doméstica, recibió la última sugerencia de dejar fotos de su hija en Medicina Legal, una recomendación que acentúa la desesperanza ante la ausencia de avances sustanciales.

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Colombia activará alertas masivas en celulares para la búsqueda de menores desaparecidos

El Congreso de Colombia ha implementado la Ley Sara Sofía, que introduce un sistema de alertas para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos.

La medida busca que millones de ciudadanos reciban información directa en sus teléfonos celulares apenas se reporte la desaparición de un niño, niña o adolescente, movilizando a la sociedad en tiempo real para ampliar las posibilidades de localización.

- crédito Visuales IA

La nueva herramienta, identificada como Alerta Colombia, permitirá que las autoridades difundan fotografías, descripciones físicas y canales de contacto oficiales. Así, la ciudadanía podrá suministrar datos relevantes que faciliten la ubicación del menor. Este mecanismo se activa en los primeros minutos tras la desaparición, considerados críticos para el éxito de la búsqueda.

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Cuando una desaparición es reportada, la notificación llegará primero a los dispositivos próximos al lugar del hecho. Si la búsqueda lo requiere, el alcance podrá extenderse a otras regiones o incluso a todo el país, aumentando las probabilidades de reencuentro.

El sistema garantiza que las alertas sean visibles de inmediato. En los teléfonos compatibles, la notificación aparecerá en la pantalla principal con la imagen y los datos del menor. Además, la ley contempla una “alerta prioritaria” que permanecerá activa al menos diez segundos, bloqueando cualquier intento del usuario de descartarla antes de ese lapso.

En los equipos que no permitan mensajes emergentes, la información se enviará a través de mensajes de texto, asegurando que ningún usuario quede sin acceso a los datos esenciales. De este modo, la herramienta busca fortalecer la respuesta social y oficial ante las desapariciones.

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