Colombia

Gustavo Petro aseguró que De La Espriella recibirá un país con menos pobreza: “Espero entregue el poder con un pueblo mejor que el que yo le entregué”

El mandatario colombiano respondió a las declaraciones del presidente electo, quien dio una “alocución” en sus redes sociales

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Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia/Catalina Olaya/Colprensa
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia/Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, quien en una “alocución” del domingo 29 de junio de 2026 afirmó que recibe al país en una “situación grave” y que no ocultarán nada durante el proceso de empalme.

“Recibimos un país en una situación grave y no la vamos a ocultar”, indicó el presidente electo de Colombia

Por su parte, el mandatario Petro preguntó a Abelardo de la Espriella si puede considerarse grave recibir a Colombia con menos pobreza.

- crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube
Abelardo de la Espriella aseguró que recibe a Colombia en una “situación grave” y que no ocultarán nada durante el proceso de empalme - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

“Será cuestión grave que encuentre el país con cinco millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos? (sic)“, indicó Petro en su cuenta de X.

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Según Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella recibirá un país con una reforma agraria, una Colombia industrializada y con justicia social.

Por este motivo, le pidió al presidente electo de Colombia entregar el poder en 2030 “con un pueblo mejor que el que yo le entregué”

“Eso es lo que recibe: un país con reforma agraria, en industrialización y con muchísima justicia social, espero que entregué el poder con un pueblo mejor que el que le entregué (sic)”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro le pidió a Abelardo de la Espriella entregar el poder en 2030 “con un pueblo mejor que el que yo le entregué”- crédito @petrogustavo/X

Declaraciones de Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, transmitió por sus canales digitales un balance inicial sobre la situación que encontrará al asumir el cargo el 7 de agosto de 2026.

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En su primer mensaje como presidente electo, De la Espriella relató que decidió iniciar su gestión con una peregrinación por los principales santuarios del país. Explicó que este gesto fue una forma de agradecer el respaldo recibido en las urnas.

Durante su intervención, el mandatario electo se refirió a la delicada situación financiera del país. Aseguró que la deuda pública llegó a un máximo histórico de 763,6 billones de pesos, lo que equivale a un aumento de 41 billones en comparación con el cierre de 2025.

De la Espriella detalló que la inflación se encuentra 5,8% por encima del objetivo del Banco de la República. Además, señaló que la tasa de intervención del banco central se ubica en 11,25%, lo que ha encarecido el costo de la vivienda y los créditos en general.

El presidente electo también aseguró que mantendrá una comunicación directa con los colombianos a través de plataformas virtuales. Prometió utilizar estos canales de manera permanente para informar y escuchar a la ciudadanía sin intermediarios.

Agradeció a los cerca de 13 millones de electores que lo respaldaron en la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio. Destacó, además, el reconocimiento diplomático inmediato que recibió de varios líderes internacionales tras la confirmación de su victoria sobre Iván Cepeda. “Ese respaldo de toda la comunidad internacional es sin duda un respaldo claro y contundente de que Colombia está recuperando su lugar en el concierto de las naciones; después de cuatro años de oscuridad e incertidumbre, vuelve a florecer la confianza de nuestra democracia”, afirmó.

El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella transmitió por sus canales digitales un balance inicial sobre la situación que encontrará al asumir el cargo el 7 de agosto de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ante el panorama institucional, De la Espriella anunció el lanzamiento de una estrategia denominada “empalme territorial”. Esta iniciativa prevé recorrer los 32 departamentos del país para reactivar proyectos de infraestructura que están paralizados y fortalecer la relación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales.

Como parte de sus prioridades, el presidente electo señaló que gobernará desde las regiones, con el objetivo de supervisar y destrabar las obras y programas sociales detenidos. Además, anunció la creación de un “empalme anticorrupción” orientado a auditar todos los contratos adjudicados sin licitación por la administración de Gustavo Petro.

Para respaldar estos procesos, De la Espriella informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un fondo de 60 millones de dólares no reembolsables, destinado a apoyar el proceso de transición y garantizar su transparencia.

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