El ministro de Defensa anunció investigación por audios de supuestos acuerdos entre el Clan del Golfo y el Gobierno Petro: “No hemos parado los combates”

El ministro de Defensa descartó que se haya concedido el cese de operaciones militares contra grupos armados en fase exploratoria de mesa de diálogos - crédito Ministerio de Defensa

Pedro Sánchez, ministro de Defensa Nacional de Colombia, confirmó que se adelanta una investigación frente a unas grabaciones en las que se había establecido unos supuestos acuerdos entre el Gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo, previo a la consolidación de los diálogos oficiales en septiembre de 2025.

El jefe de cartera, en diálogo con Caracol Radio, enfatizó que los hechos ya están siendo analizados por el equipo jurídico del Ministerio y recalcó que, de comprobarse la veracidad del material difundido por Noticias Caracol, constituiría un delito grave.

“De ser cierto, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa (...) Por ello estamos evaluando con todos los abogados del Ministerio de Defensa, pues colocar unas denuncias y también declararnos como víctimas de este entramado”, indicó el alto funcionario a la cadena radial.

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El grupo armado está adelantando el inicio de un diálogo de paz con el Estado - crédito Colprensa

De igual forma, Sánchez precisó que, si esos supuestos acuerdos por fuera de la ley existieron, no corresponderían a una decisión institucional sino a conductas personales, y recordó que, a la fecha de los hechos, él no se encontraba en el Ministerio.

“Eso ocurrió hace cuatro años, cuando estaba el ministro anterior. Se investigará, pero son actuaciones personales, no de una institución. La institución tiene clara su misión y quienes estén actuando en contra de ella, pues se deben investigar”, indicó.

En los audios, revelados por Noticias Caracol, se contempla una reunión privada entre Danilo Rueda, entonces alto Comisionado de Paz, frente a Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del grupo armado, junto con dos abogados y dos asesores de la organización ilegal, encuentro que se habría desarrollado el 2 de septiembre de 2022.

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La conversación entre Danilo Rueda y alias Jerónimo planteó un acuerdo de “congelados” que incluía al Ejército y la Policía - crédito Colprensa/Captura de Video Primera Voz

Ministro negó disminución de operativos militares

Al ser consultado sobre las versiones de una supuesta disminución de la presión militar contra las organizaciones armadas, en el marco de la política de paz total, el ministro de Defensa Pedro Sánchez negó que se hayan detenido los operativos de la fuerza pública.

Incluso, mencionó que tuvo una reunión con altos mandos militares donde ratificaron su defensa de la ciudadanía. “Me reuní con varios oficiales y un suboficial que estuvo desarrollando operaciones en la Brigada 17, en el Urabá antioqueño (...) le pregunté: ‘¿a usted en algún momento sintió allá abajo en las tropas que le llegó alguna orden de parar?’. Y me dijo: ‘Jamás. Lo único que hicimos y lo único que me preocupa a mí es combatir, porque es que está en juego mi vida, está en juego también mi honor, está en juego el cumplimiento de la misión’”, expresó el jefe de la cartera a Caracol Radio.

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Del mismo modo, aclaró que las tropas militares no se han sentido desmoralizadas. “Un soldado no se desmoraliza, un soldado está es pendiente de combatir, de actuar, de hacer las cosas en el campo de batalla”, recalcó Sánchez.

Imagen de referencia - Danilo Rueda ofreció al Clan del Golfo un cese de bombardeos y una depuración de la inteligencia policial, según la grabación revelada - crédito Fuerzas Militares

También enfatizó en que la existencia de conversaciones con esos grupos no elimina la obligación estatal de perseguir el delito. Para sustentar esa idea, mencionó la Ley 2272 de 2022 (Paz Total), que, según explicó, permite al Gobierno adelantar diálogos con grupos criminales y terroristas.

“Hay un marco de la ley, la Ley 2272, que permite al Gobierno adelantar unos diálogos con estos grupos criminales, terroristas, pero eso en ningún momento, y lo he dicho desde que he sido ministro de Defensa, en ningún momento es una patente de corso o una boleta para delinquir”, afirmó.

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En ese punto, insistió en que la instrucción para las Fuerzas Militares y la Policía ha sido mantener la ofensiva. La orden, sostuvo, es actuar con contundencia y con todas las capacidades del Estado frente a cualquier acción criminal.

Sánchez negó que la paz total implique permisividad frente a grupos armados y sostuvo que el Estado debe perseguir el delito - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

“Aquí la Fuerza Pública tiene la orden, tiene la instrucción de actuar. Aquí la orden es actuar con total contundencia. No puede haber ninguna permisividad contra alguna acción criminal. Debemos actuar con todas las capacidades del Estado”, aseguró.

Por último, el ministro de Defensa citó varios datos oficiales sobre los operativos militares contra las organizaciones ilegales en Colombia.

“No se ha parado la ofensiva. Cada 20 horas desarrollamos un combate. Se han neutralizado más de 16.000 integrantes de esos grupos, de los cuales el 95% han sido capturados. Pero también hemos desarrollado 24 bombardeos (...) Hemos afectado a los grupos, pero también es cierto que tienen una capacidad de recuperación criminal violenta muy alta y se han recuperado o más bien han crecido en capacidad criminal en algunos sectores del país”, concluyó.

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