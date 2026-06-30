Ministro de Defensa anunció que verifican la autenticidad de video donde aparece el jefe guerrillero ‘Marlon’, presuntamente abatido por el Ejército

El cabecilla guerrillero, que es uno de los principales aliados de alias Iván Mordisco, habría sido dado de baja por el Ejército. Sin embargo, apareció en un video del grupo criminal - crédito suministrado infobae

El 20 de junio de 2026, el Ejército Nacional confirmó la muerte de Iván Jacobo Idrobo, más conocido como alias Marlon, identificado como el cabecilla y segundo al mando de las disidencias de alias Iván Mordisco, tras el despliegue conjunto en un combate que ocurrió en la vereda San Isidro, zona rural del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

Según información oficial suministrada por fuentes militares a Infobae Colombia, la operación se desarrolló en la zona rural de ese departamento y estuvo a cargo de unidades de Fuerzas Especiales. Sin embargo, la reciente publicación de un video en el que aparece el líder criminal puso en duda el éxito de la operación del Gobierno Petro.

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En el metraje, el hombre identificado como alias Marlon habla sobre la situación del país y se refiere a la victoria de la derecha en las elecciones presidenciales. Allí sostiene que uno de los factores que explican ese regreso al poder fue “el fallido de la llamada paz total”, en alusión a la política impulsada durante la administración actual.

El ministro Pedro Sánchez afirmó que la cartera está examinando si el video en el que aparece alias Marlon es real - crédito Montaje Infobae (Reuters/MinisteriodeDefensa)

Idrobo también responsabiliza de ese resultado a los “ministros de defensa provenientes de las toldas del santismo”. El jefe del Bloque Occidental Jacobo Arenas afirma que esos antiguos funcionarios, “al amparo de la doctrina militar heredada del conflicto privilegiaron la guerra sobre un diálogo serio comprometido con la solución política”.

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Al respecto, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció en sus redes sociales que las Fuerzas Militares se encuentran verificando el material audiovisual. Y añadió que, al no haberse recuperado el cadáver, esa neutralización no podía darse por confirmada de manera plena.

“Como lo precisé en varias ocasiones en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, respecto a la operación militar adelantada en zona rural de la vereda San Isidro, Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado 20 de Junio, contra alias “Marlon”, un objetivo de alto valor, donde los reportes operacionales y de inteligencia indicaron que este criminal había sido neutralizado”, escribió en su cuenta de X.

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Pedro Sánchez, titular de la cartera, precisó que no se realizó la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense, por lo que no fue procedente el reconocimiento ni el pago de la recompensa respectiva - crédito @PedroSanchezCol/X

A renglón seguido dijo que “frente al video que circula en redes sociales sobre la presunta aparición de alias “Marlon”, las autoridades competentes ya están adelantando las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y las circunstancias en las que pudo haber sido grabado. Informaremos únicamente los hechos plenamente confirmados, una vez concluyan las verificaciones correspondientes”.

Sánchez precisó que la muerte, frente a la ley, solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense. Al no haberse cumplido ese procedimiento, tampoco fue procedente el reconocimiento ni el pago de la recompensa respectiva.

“(...) al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense”, expuso el titular de la cartera.

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Ministerio de Defensa confirmó la caida de alias Ñeque

Una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en el corregimiento de Tacueyó, Cauca, dejó cuatro integrantes de una estructura armada muertos, incluido alias Ñeque, señalado por el Ministerio de Defensa como mano derecha de alias Marlon y acusado de amenazas contra el presidente Gustavo Petro - crédito Ministerio de Defensa

Alias Ñeque, cuyo nombre de pila era Juan Diego Palta, murió la mañana del 29 de junio de 2026 en una acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra una estructura armada ilegal vinculada a alias Iván Mordisco. En esa operación también murieron otros tres integrantes del grupo, mientras las autoridades mantenían el envío de tropas a la zona.

El ministro Pedro Sánchez afirmó que el operativo buscó neutralizar a los principales líderes de esas estructuras armadas que operan en el departamento del Cauca. También señaló que se ordenó el despliegue de todas las capacidades institucionales para enfrentar ese tipo de amenazas.

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Según Sánchez, “entre los neutralizados se encuentra alias Ñeque, identificado como mano derecha de alias Marlon y señalado por amenazas contra el presidente de la República”. Agregó que “ningún integrante de grupos armados ilegales está por encima de la ley”.

A la par, sostuvo en rueda de prensa que “enfrentaba cargos en EE. UU. por narcoterrorismo, apoyo a organización terrorista, tráfico internacional de cocaína y armas de fuego. Su neutralización representa un golpe estratégico para el brazo financiero y logístico de las disidencias de alias “Mordisco”, el financiamiento de acciones terroristas y expansión criminal”.