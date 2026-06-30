Petro denunció maniobra política de Abelardo de la Espriella en el empalme y advirtió intento de deslegitimar su gestión por avances sociales

Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella por la manera en que buscaría enfocar el empalme hacia supuestos hechos de corrupción en su Gobierno - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/REUTERS

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó en la jornada del martes 30 de junio que, según él, el empalme del gobierno entrante se enfoque en presuntos hechos de corrupción y sostuvo que esa ofensiva no apunta a buscar delitos, sino a “desconocer los grandes avances sociales” de su administración antes del cambio de mando, previsto para el 7 de agosto, cuando asuma el nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.

En su respuesta a las declaraciones del vicepresidente electo Abelardo de la Espriella, el primer mandatario se refirió a una diferencia de fondo sobre el uso de la deuda, la continuidad del plan de desarrollo y la lectura sobre los resultados económicos y sociales del cuatrienio. Y expuso cómo este proceso de transición buscaría estigmatizar los logros de su gestión, pese a que la misma se ha visto manchada por sonoros casos de corrupción, como el de la Fiduprevisora.

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“Llevar el empalme a presuntos casos de corrupción, como dice Restrepo, no busca en realidad delitos, que pueden hacerlo cuando quieran, sino a desconocer los grandes avances sociales del gobierno que el siguiente gobierno no piensa proseguir”, expresó el jefe de Estado, que reafirmó que su administración sigue obligada a ejecutar metas ya aprobadas por ley y el próximo Ejecutivo deberá respetarlas hasta que el Congreso apruebe un nuevo plan.

Con este extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro se refirió al proceso de empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella, al que acusó de querer deslegitimar sus logros - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Petro llegó después de que Restrepo informó al país, tras instalarse la primera sesión de los equipos de empalme, que más de 1.300 personas participaron en esta jornada, que estuvo liderada por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Según explicó, ese esquema se apoya en 22 mesas sectoriales y en un programa diseñado hace ocho meses para detectar irregularidades en la administración saliente, a la que le restan, en efecto, 38 dáis en el poder.

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En su defensa, Petro indicó que durante el gobierno Duque la deuda creció 77%, mientras que en su administración aumentó 41%, un alza que atribuyó a la tasa de interés fijada por el Banco de la República: justo en el día en el que se configuró un aumento de 75 puntos básicos en este indicador de política monetaria, que ahora se ubica en el 12%; lo que causó, como era de esperarse, una dura reacción del presidente en sus plataformas digitales.

Petro defendió vigencia de su plan de desarrollo hasta que el Congreso apruebe el de Abelardo De la Espriella

A su vez, en su mensaje, el presidente reivindicó el plan de desarrollo Colombia Potencia de la Vida como marco normativo aún activo. “Ese plan se mantiene vigente hasta mediados del año entrante y debe ser respetado por ser ley vigente”, afirmó el jefe de Estado, que del mismo modo negó que existan irregularidades en las decisiones de cierre de su gobierno, al reafirmar que tiene la potestad de hacer toda clase de cambios hasta que el nuevo mandato asuma.

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El plan de desarrollo 'Colombia, potencia mudnial de la vida', fue aprobado el 5 de mayo de 2023 por el Congreso - crédito Presidencia

“Por eso lo que ven como irregular porque seguimos gobernando, no es irregular, simplemente cumplimos con la ley al buscar cumplir las metas del plan al menos hasta el 6 de agosto y debe cumplirlo el nuevo gobierno hasta que el Congreso apruebe su plan de gobierno”, dijo el jefe de Estado, que rechazó -en consecuencia- el enfoque anticorrupción del empalme anunciado por José Manuel Restrepo, en una disputa mediática que sigue causando controversia.

Y es que, según el actual mandatario, la principal tarea no está en la detección de delitos, sino en la decisión del Ejecutivo entrante de no reconocer metas que siguen vigentes por mandato legal. Con ello, también presentó la discusión como una diferencia de modelo económico entre su administración y la de Duque: administración de la que hizo parte Restrepo como ministro de Comercio Exterior, en un inicio, y posteriormente como titular de Hacienda.

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“En lugar de enviar los miles de millones de dólares a los sectores más ricos de la sociedad como hizo el gobierno Duque/Restrepo, mi gobierno decidió pagar la deuda externa y disminuir la tasa de crecimiento de la deuda total. Y usar el gasto público para reactivar la producción y la justicia social”, señaló el jefe de Estado, aunque no mencionó la tase de interés de los nuevos créditos adquiridos por su Gobierno para cuibrir los compromisos adquiridos por su antecesor.

El gobierno entrante, de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, recibirá, según el presidente Gustavo Petro, grandes transformaciones en materia social - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los logros con los que Gustavo Petro sacó pecho de su gestión, frente a acusaciones de corrupción

En la misma línea, agregó que su gobierno no recurrió al endeudamiento para sostener el gasto corriente, “sino para financiar el pago de los créditos”, acotó el gobernante, que endureció los cuestionamientos al ciclo anterior. “Todo el endeudamiento enorme del gobierno donde Restrepo participó fue a parar a subsidios a los sectores más ricos del país, ese fue un gobierno de mega corrupción”, sostuvo el primer mandatario en su publicación en la red social X.

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Y para sostener, en su concepto, que el cuestionamiento al empalme desconoce resultados concretos, el presidente enumeró indicadores que, a su juicio, recibirá la próxima administración. Afirmó que tanto Abelardo de la Espriella como José Manuel Restrepo “reciben el gobierno con la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, con una economía real, tanto agraria como industrial en crecimiento, con una disminución real de cultivos ilícitos”.

Por último, el presidente insistió en la defensa de lo que podría considerarse el “positivo” saldo en materia social. “El gobierno Abelardo/Restrepo recibe un país más justo socialmente con 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos. Con más salud en su población y con mucho menos hambre que como nos lo entregó el gobierno Duque/Restrepo”, apuntó Petro, que marcó distancia con los señalamientos a su gestión.

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