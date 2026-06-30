Jota Pe Hernández arremete contra Iván Cepeda tras llamado a la desobediencia civil: “Colombia se salvó de tener un diabólico dictador”

El senador Jota Pe Hernández no dudó en llamar "diabólico dictador" al excandidato presidencial Iván Cepeda - crédito Colprensa - @ivancepedacast/X

En lo que sería un nuevo episodio de la confrontación mediática entre ambos, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, lanzó duros calificativos al excandidato presidencial y congresista Iván Cepeda, tras el anuncio del político del Pacto Histórico de no reconocer el gobierno de Abelardo de la Espriella si no se cumplen ciertas condiciones; en otras palabras, declararse en desobediencia civil ante la entrante administración.

Hernández, que parece tener pelea casada con uno de los líderes del aún partido de Gobierno, calificó a Cepeda como un “diabólico dictador” y advirtió sobre las consecuencias para los que desafíen la institucionalidad. Y todo tras las declaraciones del senador oficialista, que comunicó que, si De la Espriella no renuncia a la nacionalidad estadounidense y no aclara posibles vínculos con agencias de seguridad de ese país, su posesión estaría “viciada de ilegalidad”.

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El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

“Esto significa, y así lo anuncio de manera tajante y oficial, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que De la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República”, expresó el excandidato presidencial, que será de nuevo senador gracias a lo dispuesto en el Estatuto de la Oposición.

Incluso Cepeda dio a conocer su lista de condiciones, entre las que se destaca que De la Espriella, en primer lugar, debe renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos y aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidense; a lo que se sumaría que “debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial” y, lo más importante, “cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro” y desistir de su extradición.

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Iván Cepeda llamó a sus seguidores y votantes a desconocer a Abelardo de la Espriella como presidente - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Al igual que “cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos”. Este anuncio causó una ola de comentarios, entre ellos el de Hernández, que hace dos semanas lo había acusado de interferir en su proceso de escisión del partido Alianza Verde, y ahora lo señaló de desconocer el orden constitucional y, palabras más, palabras menos, calificarlo de dictador.

La arremetida de Jota Pe Hernández contra Iván Cepeda: “Que se alisten a recibir consecuencias”

Frente a esta declaración, la respuesta del congresista opositor no se hizo esperar y se conoció en su perfil de X. “Colombia se salvó de tener un diabólico dictador, el 7 de Agosto inicia el gobierno de Abelardo de la Espriella y que se alisten a recibir consecuencias los que quieran ir en contra de la Ley”, expresó el senador, que acto seguido lanzó una dura advertencia a los que ahora soy sectores de Gobierno, en relación con lo que según se viene para todos ellos.

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Con este mensaje en X, el senador Jota Pe Hernández le salió al paso a lo dicho por su colega, Iván Cepeda, que se declaró en desobediencia civil - crédito @JotaPeHernandez/X

“Sigan creyendo que pueden hacer lo que se les viene en gana. EL TIGRE LOS VA A MORDER”, expresó Hernández, en clara advertencia a quienes se opongan al nuevo gobierno. De esta forma respondió al llamado de Cepeda a una resistencia pacífica y ciudadana, “como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 1.2700.000 en la elección del pasado 21 de junio”, que implica “no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía”.

Y es que Cepeda puntualizó que su llamado busca movilizar a sus electores a desconocer órdenes o mandatos del que no garantice la Carta Magna. “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución”, dijo.

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