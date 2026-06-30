Hombre requiere cirugía tras ser atacado con una botella por personal de seguridad en bar de Bogotá en el que veía Colombia vs. Portugal

Un aficionado de la selección Colombia tuvo un enfrentamiento dentro de un bar y aseguró que un hombre que formaba parte del personal de seguridad le rompió una botella en la cara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ciudadano identificado como Andrés Bermúdez tendrá que someterse a una cirugía después de recibir un botellazo en el rostro en la noche del sábado 27 de junio de 2026, cuando se encontraba disfrutando del partido entre Colombia y Portugal en un bar del sector de la Primero de Mayo en Bogotá.

La agresión ocurrió en medio de una pelea dentro del establecimiento y lo obligó a pasar la noche en urgencias junto a su esposa embarazada. Por ahora, el ciudadano continúa hospitalizado y está a la espera de un traslado autorizado por la EPS para que le practiquen la intervención correspondiente.

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Según relató Bermúdez a Alerta Bogotá, inicialmente intentó detener otra riña en el local: “Nosotros intervenimos porque había una pareja. Eran solamente ellos dos. Les estaban pegando muy duro las personas de seguridad. Junto con un amigo les dijimos: ‘Ya no les peguen más, déjenlos quietos, miren que son dos peladitos, déjenlos quietos, déjenlos que se vayan’”.

El afectado contó que más tarde fue al baño y, al regresar a su mesa vio que había comenzado otra pelea dentro del bar. En ese momento intentó avanzar rápido hacia su esposa, pero un integrante del personal de seguridad lo atacó sin razón aparente.

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“Mi esposa me dijo: ‘Cuidado’, pero yo volteé a mirar y el tipo venía encima. Me pegó con una botella. Mi esposa me dijo que era una botella. Yo no alcancé ni siquiera a alzar la mano o defenderme. Nada. Simplemente sentí el golpe y me di cuenta de que comencé a sangrar”, declaró.

El ciudadano fue agredido en frente de su esposa embarazada que tuvo que llevarlo al hospital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde que ocurrió el ataque, el ciudadano permanece hospitalizado y está a la espera de que la EPS autorice su traslado a un centro asistencial con capacidad para practicar la intervención que necesita, debido a que el hecho le dejó graves lesiones en su rostro.

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En el diálogo con la emisora, el afectado reveló que la noche no dejó a una sola víctima, pues aseguró que una amiga del grupo resultó lesionada por otro miembro del personal de seguridad, que presuntamente la golpeó con un objeto contundente.

Sobre ese episodio, el ciudadano contó más detalles: “Ella estaba con el novio y con tal de defenderlo, se metió en medio, y uno de esos tipos de seguridad, que tenía un separador de los que se ponen en las filas de los bancos, salió corriendo y la golpeó, le alcanzó a tumbar tres dientes”.

Una de las amigas de la víctima habría sido agredida por el personal de seguridad con un objeto contundente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El denunciante aseguró que el bar siguió operando al día siguiente

De acuerdo con el testimonio recogido por Alerta Bogotá, Bermúdez les señaló a los policías quién lo había golpeado. Aun así, sostuvo que el trabajador siguió en el lugar como si nada.

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“Le dije al policía: ‘Mire, fue esa persona’. Lo alcancé a reconocer. Mi esposa lo reconoció, las otras dos personas que estaban con nosotros lo reconocieron, y no fueron capaces de pedirle la cédula (…) Me tuvieron dos horas en ese bar, esperando los documentos de la empresa logística y de una sola persona, que fue la que le tumbó los dientes a mi amiga. Y la persona que me hizo esto en la cara estaba como si nada”, relató la víctima.

Reunirse en bares para ver los encuentros deportivos es uno de los pasatiempos favoritos de los ciudadanos, aunque hay peligros que tienen en alerta a la ciudadanía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de la entrevista añadió que, según le comentaron algunos de sus allegados, al día siguiente de la agresión el establecimiento seguía funcionando con normalidad. También indicó que, antes de que abandonara el lugar, dos hombres se acercaron para intentar llegar a un arreglo económico.

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Su versión indicó lo siguiente: “Se acercaron dos personas: uno haciéndose pasar, porque no sé si era real, por el dueño del establecimiento, y el otro, por el administrador. Se acercaron para negociar, a ofrecernos plata para que no los demandáramos, para que no hiciéramos nada”.