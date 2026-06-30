Este habría sido el rol de Álex Saab en la construcción de los edificios que se desplomaron tras los recientes terremotos en Venezuela

Alex Saab recibió millonarias dádivas por parte del chavista para programas de construcción cuyos edificios colapsaron en el terremoto - crédito Colprensa/Europa Press

El 24 de junio de 2026 se registró un doble terremoto en Venezuela que desembocó en el colapso de más de 770 edificios en varias zonas del país especialmente en La Guaira, ciudad ubicada a 30 km de la capital del país, Caracas.

A una semana del desastre natural, se reabrieron las preguntas sobre la Misión Vivienda, el programa habitacional impulsado por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su sucesor, Nicolás Maduro, por denuncias de damnificados y dirigentes locales que apuntan a que parte de las estructuras que se vinieron abajo fueron levantadas por el régimen y por empresas vinculadas al colombiano Álex Saab.

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Líderes locales y afectados sostienen vía redes sociales que una porción de los inmuebles derrumbados pertenecía a ese plan de vivienda para sectores pobres, una iniciativa en la que el chavismo calculaba una inversión superior a USD 95.000.000. El mismo cálculo situaba el costo de cada unidad en unos USD 81.000, equivalentes a cerca de 280.000.000 de pesos colombianos por vivienda.

Un convenio de 2011 vinculó a Álex Saab con la construcción de viviendas

El empresario colombiano lideró una empresa que fue de las principales aliadas del régimen chavista en la construcción de viviendas - crédito @egtegain/X

Las denuncias de los afectados generaron revuelo en redes sociales, puesto que miles de internautas publicaron videos en los que el empresario colombiano estuvo en actos públicos en representación de una de las compañías que construyeron los edificios que colapsaron. La publicación recordó que, antes de quedar asociado a la venta de las cajas Clap, una empresa de Álex Saab participó en la construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda. Ese antecedente volvió a quedar bajo escrutinio tras los derrumbes de la última semana.

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Uno de los registros citados por la televisión venezolana muestra a Chávez junto con Nicolás Maduro en la firma de un contrato con el barranquillero.

En la grabación, fechada en 2011, se escucha: “Por Colombia, Alex Saab, representante legal del Fondo Global de Construcciones; por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del poder popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la Gran Misión Vivienda, entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), ente adscrito al poder popular de industria de la República Bolivariana de Venezuela, y el Fondo Global de Construcciones S.A.C., para la constitución e instalación de kits de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas”.

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De las 3.524.370 de viviendas que prometió el regimen chavista solo se construyeron 174.000, por lo que hay dudas sobre el destino de los millonarios fondos invertidos - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

A la par, existen videos en los que Chávez se atribuye directamente la construcción de las viviendas. En uno de ellos afirma: “Esto es lo nuevo, la Venezuela nueva (...) Ven ustedes como en revolución las cosas cambian rápido. Estamos construyendo la cantidad de 2.300 y pico de vivienda”.

La relación con Saab ya había generado explicaciones públicas en Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos tuvo que realizar una comunicación a la opinión pública para explicar por qué él y su canciller María Ángela Holguín aparecían en el video de un acto protocolario en el que, según esa versión, no les advirtieron sobre la presencia del empresario.

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Las investigaciones no hallaron el total de casas que el régimen aseguró haber entregado

Medios venezolanos y miles de afectados denunciaron que los edificios tenían fallas estructurales - crédito Reuters

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento no es solo quién construyó parte de esas viviendas, sino cuántas se levantaron realmente. Investigaciones periodísticas de la alianza entre El Pitazo y Connectas señalaron que nunca apareció el número total de casas que el régimen aseguró haber construido.

En una primera búsqueda, esa documentación ubicó solo 174.659 viviendas de las 3.524.370 que la dictadura dijo haber levantado en todo el territorio venezolano. Esa diferencia alimentó la presunción de que solo se construyó una parte y que el resto integró el millonario botín que, según esas denuncias, se apropió el régimen con sus aliados.

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Esos trabajos periodísticos citados por El Tiempo también documentaron fallas estructurales en las viviendas que ahora están desplomadas. Años después de la firma de los convenios y de la promoción oficial de las obras, la calidad de las casas prefabricadas vinculadas a esos negocios empezó a ser cuestionada.