Colombia

Este habría sido el rol de Álex Saab en la construcción de los edificios que se desplomaron tras los recientes terremotos en Venezuela

De las 3.524.370 de viviendas que prometió el régimen chavista, solo se construyeron 174.000, por lo que hay dudas sobre el destino de los millonarios fondos invertidos

Guardar
Google icon
Alex Saab recibió millonarias dádivas por parte del chavista para programas de construcción cuyos edificios colapsaron en el terremoto - crédito Colprensa/Europa Press
Alex Saab recibió millonarias dádivas por parte del chavista para programas de construcción cuyos edificios colapsaron en el terremoto - crédito Colprensa/Europa Press

El 24 de junio de 2026 se registró un doble terremoto en Venezuela que desembocó en el colapso de más de 770 edificios en varias zonas del país especialmente en La Guaira, ciudad ubicada a 30 km de la capital del país, Caracas.

A una semana del desastre natural, se reabrieron las preguntas sobre la Misión Vivienda, el programa habitacional impulsado por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su sucesor, Nicolás Maduro, por denuncias de damnificados y dirigentes locales que apuntan a que parte de las estructuras que se vinieron abajo fueron levantadas por el régimen y por empresas vinculadas al colombiano Álex Saab.

PUBLICIDAD

Líderes locales y afectados sostienen vía redes sociales que una porción de los inmuebles derrumbados pertenecía a ese plan de vivienda para sectores pobres, una iniciativa en la que el chavismo calculaba una inversión superior a USD 95.000.000. El mismo cálculo situaba el costo de cada unidad en unos USD 81.000, equivalentes a cerca de 280.000.000 de pesos colombianos por vivienda.

Un convenio de 2011 vinculó a Álex Saab con la construcción de viviendas

El empresario colombiano lideró una empresa que fue de las principales aliadas del régimen chavista en la construcción de viviendas - crédito @egtegain/X

Las denuncias de los afectados generaron revuelo en redes sociales, puesto que miles de internautas publicaron videos en los que el empresario colombiano estuvo en actos públicos en representación de una de las compañías que construyeron los edificios que colapsaron. La publicación recordó que, antes de quedar asociado a la venta de las cajas Clap, una empresa de Álex Saab participó en la construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda. Ese antecedente volvió a quedar bajo escrutinio tras los derrumbes de la última semana.

PUBLICIDAD

Uno de los registros citados por la televisión venezolana muestra a Chávez junto con Nicolás Maduro en la firma de un contrato con el barranquillero.

En la grabación, fechada en 2011, se escucha: “Por Colombia, Alex Saab, representante legal del Fondo Global de Construcciones; por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del poder popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la Gran Misión Vivienda, entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), ente adscrito al poder popular de industria de la República Bolivariana de Venezuela, y el Fondo Global de Construcciones S.A.C., para la constitución e instalación de kits de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas”.

De las 3.524.370 de viviendas que prometió el regimen chavista solo se construyeron 174.000, por lo que hay dudas sobre el destino de los millonarios fondos invertidos - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
De las 3.524.370 de viviendas que prometió el regimen chavista solo se construyeron 174.000, por lo que hay dudas sobre el destino de los millonarios fondos invertidos - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

A la par, existen videos en los que Chávez se atribuye directamente la construcción de las viviendas. En uno de ellos afirma: “Esto es lo nuevo, la Venezuela nueva (...) Ven ustedes como en revolución las cosas cambian rápido. Estamos construyendo la cantidad de 2.300 y pico de vivienda”.

La relación con Saab ya había generado explicaciones públicas en Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos tuvo que realizar una comunicación a la opinión pública para explicar por qué él y su canciller María Ángela Holguín aparecían en el video de un acto protocolario en el que, según esa versión, no les advirtieron sobre la presencia del empresario.

Las investigaciones no hallaron el total de casas que el régimen aseguró haber entregado

Medios venezolanos y miles de afectados denunciaron que los edificios tenían fallas estructurales - crédito Reuters
Medios venezolanos y miles de afectados denunciaron que los edificios tenían fallas estructurales - crédito Reuters

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento no es solo quién construyó parte de esas viviendas, sino cuántas se levantaron realmente. Investigaciones periodísticas de la alianza entre El Pitazo y Connectas señalaron que nunca apareció el número total de casas que el régimen aseguró haber construido.

En una primera búsqueda, esa documentación ubicó solo 174.659 viviendas de las 3.524.370 que la dictadura dijo haber levantado en todo el territorio venezolano. Esa diferencia alimentó la presunción de que solo se construyó una parte y que el resto integró el millonario botín que, según esas denuncias, se apropió el régimen con sus aliados.

Esos trabajos periodísticos citados por El Tiempo también documentaron fallas estructurales en las viviendas que ahora están desplomadas. Años después de la firma de los convenios y de la promoción oficial de las obras, la calidad de las casas prefabricadas vinculadas a esos negocios empezó a ser cuestionada.

Temas Relacionados

VenezuelaAlex SaabTerremoto VenezuelaEdificiosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Equipo de rescate colombiano USAR COL-1 completó 96 horas de búsqueda ininterrumpida en Venezuela: así es el trabajo en terreno tras los terremotos

El equipo colombiano busca más casos “milagrosos” como el del pequeño Moisés, que se reportó el sábado 27 de junio de 2026

Equipo de rescate colombiano USAR COL-1 completó 96 horas de búsqueda ininterrumpida en Venezuela: así es el trabajo en terreno tras los terremotos

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

El creador de contenido, amigo cercano de la pareja, compartió detalles sobre cómo comenzó la relación y afirmó que, en un principio, la unión fue concebida como una estrategia para redes sociales

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Presidente francés Emmanuel Macron envió mensaje de apoyo a su nuevo homólogo en Colombia, Abelardo de la Espriella: anunció cooperación bilateral

La misiva de felicitación enviada desde París planteó ampliar el trabajo bilateral en ámbitos estratégicos, con énfasis en la agenda conjunta y en un vínculo renovado entre ambos países, informó el entorno del mandatario electo

Presidente francés Emmanuel Macron envió mensaje de apoyo a su nuevo homólogo en Colombia, Abelardo de la Espriella: anunció cooperación bilateral

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Varias figuras del entretenimiento hablaron en sus redes sociales por lo ocurrido en la intervención del líder del Pacto Histórico invitando a que no se cumplan las órdenes de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Cayeron dos criminales en Cundinamarca: gobernador ofreció hasta $20 millones de recompensa para capturar a los que faltan del cartel de los más buscados

Los hoy detenidos fueron identificados con los alias de Thomasito y “Pimpo”

Cayeron dos criminales en Cundinamarca: gobernador ofreció hasta $20 millones de recompensa para capturar a los que faltan del cartel de los más buscados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Mr. Stiven generó polémica luego de que se filtrara el monto de la donación que envió a Venezuela: ‘influencer’ mexicano le pidió respeto

Hijo de María Fernanda Cabal cuestionó a Karol G tras carta a Abelardo de la Espriella: “Justo ahora se interesa por Colombia”

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Deportes

Carlos Queiroz lanzó fuerte crítica al formato del Mundial 2026: “Vulgar y ordinario”

Carlos Queiroz lanzó fuerte crítica al formato del Mundial 2026: “Vulgar y ordinario”

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026