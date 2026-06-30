Colombia

Denuncian presunta estafa en concierto de San Pedro en Neiva: pagó por un palco para 10 personas y había 30

Un video difundido en redes sociales describe los cobros millonarios por un espacio preferencial que terminó lleno de personas, con accesos lentos y servicios incumplidos, sin ningún tipo de garantía para el consumidor

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El ciudadano publicó su testimonio sobre una lamentable experiencia en el concierto más importante de San Pedro - crédito German Mauricio Osorio Riaño / Facebook

Un asistente al concierto de Neiva durante las fiestas de San Pedro denunció que pagó $4.500.000 por un palco para 10 personas, pero al llegar al lugar encontró a 30 ocupantes en ese mismo espacio. El ciudadano aseguró que se trató de una estafa por la sobreventa de boletas y que hubo otros problemas como demoras en el ingreso y fallas de logística.

El caso fue publicado en Facebook por Germán Mauricio Osorio Riaño, que relató a través de un video que decidió asistir al evento con su hijo y varios socios atraídos por la cartelera de “La Combinación Perfecta”, en la que estaban anunciados Grupo Firme, J Balvin, Luis Alfonso, Rafa Pérez y Rikarena. Según su testimonio, los organizadores “vendieron cuatro y cinco veces el mismo palco”.

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El denunciante dijo que nunca antes había ido a un concierto y que esta fue “la peor experiencia” de su vida, por lo que no planea volver a exponerse a las filas, tumultos y aglomeraciones que pretendía evitar con la compra del palco y que, finalmente, no hizo la diferencia porque terminó con decenas de personas en un espacio reducido.

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Denuncia por sobreventa de boletas para el concierto durante San Pedro en Neiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ingreso fue bastante complicado, pese a tener un palco pago

De acuerdo con el video, su grupo llegó hacia las 8:00 p. m., pero muchas personas se habían desplazado al lugar desde las 2:00 p. m., por lo que había una fila extensa. Además, aseguró que el trayecto desde el parqueadero hasta la zona del evento obligaba a las personas a caminar cerca de 1,5 kilómetros sobre un terreno que describió como un potrero.

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El denunciante afirmó que el ingreso implicó pasar por cinco controles y que ese recorrido tomó más de una hora. Incluso, aseguró que, durante la espera, miembros de logística reconocieron problemas en la organización sin ofrecer una solución concreta.

Una vez lograron llegar al palco, “empezó a tocar J Balvin, todo el mundo se paró encima de las sillas y esa vaina no se veía un carajo. Eso uno lo veía por las pantallas gigantes. Es decir, eso y quedarse en la casa cómodamente es mejor, porque por lo menos no le echan la madre a uno, no lo empujan, la gente no le está diciendo: ‘Oiga, usted se robó mi palco’”.

En el video, el asistente cuestionó las condiciones prometidas para el palco, pues indicó que en el palco no había nevera ni hielo y agregó que los baños estaban en mal estado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La aglomeración no permitía disfrutar del evento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Osorio Riaño afirmó que uno de sus acompañantes intentó presentar una queja ante personal del evento, pero no obtuvo respuesta y recordó la reacción de un hombre vinculado a la organización que les dijo lo siguiente: “Si me van a grabar, no soluciono”.

La crítica también se extendió a la programación del espectáculo. Explicó que entre una presentación musical y otra se intercalaban varios DJ, lo que, a su juicio, alargaba de forma innecesaria la jornada hasta la mañana siguiente.

El asistente sostuvo que dentro del evento no había una oferta suficiente de comida y bebida y que los precios eran demasiado altos. En su mensaje mencionó directamente a Total Boletos, a los que señaló por el “desastre de logística”.

J Balvin y la campaña que pone la salud mental en el centro de la Navidad - crédito @jbalvin/IG
El ciudadano confirmó que la disposición de los artistas fue muy buena - crédito @jbalvin/IG

Pese a los problemas con la organización del evento, destacó a los cantantes que se presentaron en la noche: “Una mierda ese concierto. Los artistas sacan la cara como siempre”.

Al cierre de su testimonio, añadió que la salida tampoco fue sencilla y aseguró que retirar el vehículo del parqueadero tomó otra hora y media, lo que terminó por desesperarlos y llevó a que tomara la decisión de que no volvería a asistir a un concierto por la mala experiencia vivida. Y es que en estos eventos las aglomeraciones y desórdenes son el común denominador.

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