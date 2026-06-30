Daniel Quintero, superintendente de Salud, anunció que cambió a la mayoría de interventores en EPS bajo medidas especiales: “No estoy contento”

Daniel Quintero anunció que la Superintendencia Nacional de Salud cambió a la mayoría de los agentes interventores de EPS bajo medidas especiales - crédito Juan David Duque/Reuters

Daniel Quintero anunció que la Superintendencia Nacional de Salud cambió a la mayoría de los agentes interventores de EPS bajo medidas especiales, tras expresar inconformidad con los resultados obtenidos. La decisión incluye a SOS, Emssanar, Asmet Salud y Coosalud.

El funcionario anticipó que, el martes 30 de junio, se realizará un comité de medidas especiales para revisar la gestión de los interventores actuales y definir medidas adicionales. Según la entidad, esa evaluación no hará distinción del gobierno que designó a los funcionarios.

“No estoy contento con la tarea que han realizado muchos de los interventores que han pasado por estos cargos”, dijo el superintendente en declaraciones reveladas por Blu Radio.

PUBLICIDAD

Entre los primeros movimientos, Quintero afirmó que ya fueron nombrados nuevos interventores en SOS, Emssanar y Asmet Salud.

La decisión de la Superintendencia Nacional de Salud incluye a las EPS SOS, Emssanar, Asmet Salud y Coosalud - crédito Superintendencia de Salud

También indicó que Coosalud tiene un nuevo agente luego de una decisión judicial que permitió a la Superintendencia retomar la intervención, y aclaró que no revelará por ahora las identidades de los designados.

La Superintendencia Nacional de Salud informó además que en las próximas horas se revisarán los resultados de una auditoría sobre el Fondo de Mitigación de Emergencias y Atención en Salud (Fmac), cuyos hallazgos, según Quintero, serán presentados próximamente a la opinión pública.

El superintendente Daniel Quintero había pedido la renuncia de los interventores de las EPS intervenidas

Daniel Quintero había pedido la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas tras el informe de la Contraloría sobre el deterioro del sistema de salud - crédito Daniel Quintero/Facebook

En el mes de mayo, el superintendente de Salud Daniel Quintero le pidió la renuncia de todos los interventores de las EPS bajo intervención forzosa y anunció que evaluaría su continuidad tras el informe de la Contraloría que advirtió un deterioro crítico y sostenido en esas aseguradoras, con riesgos para la atención de los usuarios y para la estabilidad financiera del sistema.

PUBLICIDAD

Uno de los casos señalados por el ente de control fue el de la Nueva EPS, la más grande del país, con 11,6 millones de afiliados. Según el informe, la entidad no tenía estados financieros certificados ni dictaminados de 2024 y 2025, lo que impidió verificar la veracidad de su información contable, y además presentaba un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y otros $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.

En ese momento, Quintero informó que la revisión abarcaría las acciones y resultados de quienes hoy dirigen las EPS intervenidas, cargos que fueron asignados por sus antecesores en la Superintendencia Nacional de Salud.

PUBLICIDAD

Esos funcionarios habían administrado nueve aseguradoras que el gobierno de Gustavo Petro ha intervenido en los últimos tres años.

“He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR, la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro”, dijo el superintendente.

Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados, no tiene estados financieros certificados ni dictaminados de 2024 y 2025 - crédito Nueva EPS

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la evaluación del desempeño iba a tener en cuenta la atención a los usuarios, los avances administrativos y financieros y la capacidad de respuesta frente a las necesidades del sistema de salud.

PUBLICIDAD

La entidad sostuvo en un comunicado que la revisión busca mejorar los resultados en la administración de las EPS intervenidas y avanzar en medidas de protección del derecho fundamental a la salud.

La decisión se conoció después de que la Contraloría General de la República enviara a la Supersalud un informe en el que concluyó, tras un seguimiento permanente, que las intervenciones no están cumpliendo su propósito de estabilizar el sistema.

Ese documento advirtió que, en lugar de corregir los problemas, persisten riesgos relevantes sobre los recursos de la salud y sobre la continuidad de la prestación del servicio. El ente de control centró su alerta en el deterioro financiero de las aseguradoras intervenidas y en el impacto que esa situación puede tener sobre clínicas, hospitales y otros prestadores.

PUBLICIDAD

El reporte también había identificado un deterioro marcado en los indicadores de endeudamiento de varias EPS bajo intervención. En Savia Salud, ese nivel pasó de 4,41 a 11,73%, un aumento de 166%.

La Contraloría agregó que Coosalud y Famisanar registran niveles críticos de solvencia y patrimonios negativos, señales de una fragilidad financiera creciente dentro del grupo de entidades intervenidas.