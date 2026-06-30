Autoridades reportan 21 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana durante el puente festivo

Barranquilla y su área metropolitana registraron 21 homicidios entre el 27 y el 29 de junio, con un repunte de la violencia que reabrió el debate sobre seguridad- crédito Redes sociales

La reciente ola de violencia en Barranquilla y su área metropolitana dejó una estela de 21 homicidios durante el puente festivo del 27 al 29 de junio de 2026. La cifra, confirmada por autoridades, volvió a poner el foco sobre el deterioro de la seguridad en la capital del Atlántico y municipios vecinos.

La mayor concentración de crímenes se vivió el sábado, con nueve asesinatos. El domingo se registraron siete muertes violentas y el lunes festivo otras cinco, según los datos oficiales. Las investigaciones buscan determinar si estos hechos estarían relacionados con disputas entre grupos criminales en la región.

En apenas tres días, la violencia marcó el pulso del fin de semana largo en Barranquilla y Soledad. Las autoridades trabajan para esclarecer los móviles de cada caso, aunque las primeras hipótesis apuntan a la acción de estructuras delictivas, venganzas y cobros extorsivos.

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El debate público cobró fuerza cuando Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro por el alarmante balance. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Char sostuvo: “La única herencia que deja el Gobierno Nacional es un país más inseguro: criminalidad disparada, grupos armados fortalecidos, cabecillas convertidos en huéspedes privilegiados de las cárceles y una Fuerza Pública congelada, mientras los delincuentes ganaban terreno”.

Alejandro Char - crédito @AlejandroChar/X

El mandatario local insistió en vincular el deterioro de la seguridad con la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno central. “¿Qué pasó con la llamada Paz Total? ¿Qué dejaron después de tantas mesas de negociación? Nada. Solo beneficios para los delincuentes y más miedo para los colombianos”, expresó Char, quien también criticó los “audios filtrados” que, según él, aludían a un supuesto “jugar al congelado”.

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De acuerdo con la postura de Char, el legado de la presidencia de Petro en materia de seguridad se resume en una mayor presencia de la criminalidad y una fuerza pública sin capacidad de reacción efectiva.

Durante el puente festivo en Barranquilla y su área metropolitana, se registró una escalada de homicidios que las autoridades atribuyen a la acción de bandas criminales y ajustes de cuentas.

El alcalde Alejandro Char responsabilizó al Gobierno nacional por lo que describió como un país más inseguro y criticó la política de Paz Total, señalando que ha fortalecido a los grupos armados. Las investigaciones continúan para esclarecer los móviles de los crímenes, mientras el tema vuelve al centro del debate público en la región.

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Las autoridades investigan los homicidios en Barranquilla para establecer si varios casos están vinculados con disputas entre estructuras criminales - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Crónica de los hechos violentos y perfiles de las víctimas

El periodista Jorge Cura Umar, director de Zona Cero y Emi Atlántico, describió el panorama como “la gran pesadilla de la inseguridad y el crimen en Barranquilla”. Detalló que el fin de semana dejó “un fin de semana que nos llena de incertidumbre” y precisó que tres de las víctimas eran mujeres.

El balance de Cura Umar incluyó los homicidios ocurridos el viernes anterior, entre ellos el de alias Godzilla, asesinado en el barrio Montes mientras tenía arresto domiciliario por homicidio y vigilancia electrónica. Ese mismo día, Julio De Ávila, de 30 años, y Luis Vásquez, de 44, murieron en Las Nieves y Las Malvinas respectivamente, ambos con antecedentes judiciales. Yarsid Barraza, de 49 años, fue otra de las víctimas, con cinco anotaciones por estupefacientes, porte ilegal de armas y hurto.

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El sábado resultó letal para varios residentes: Yasel Leal Parejo, de 27 años, y Osvaldo Navarro Castro, de 36, fueron asesinados en Las Gardenias al intentar recuperar una moto robada. En Terranova, Soledad, cayó Adolfo Valega Blanco, prestamista de 31 años, en un caso que, según el periodista, podría estar vinculado a una extorsión por parte de La Nueva Generación de Los Costeños, aunque la hipótesis no estaba confirmada.

Ese mismo día, la violencia cobró la vida de Keiner Rueda Arroyo, de 15 años, en un ataque que, según Cura Umar, iba dirigido al hermano de la víctima, presunto miembro de Los Costeños. Gloria Vanessa Triviño Barrios, de 24 años, identificada como presunta mano derecha de alias El Menor, fue asesinada en Costa Hermosa, Soledad.

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Entre los casos más impactantes, el asesinato de Astrid Jiménez Cáceres, de 47 años, vendedora de fritos, fue atribuido a una exigencia extorsiva de tres millones de pesos reclamada por el grupo Los Pepes. Además, Edwar Robles y su esposa Ana María Baza Pardo, comerciantes del sector de Los Olivos II, fueron asesinados sin que hasta ahora se conozcan hipótesis claras sobre los móviles.

El domingo, Víctor Pérez Pérez, de 24 años, fue asesinado en La Sierrita. Horas más tarde, un ataque armado en un establecimiento nocturno de Los Olivos I dejó cuatro muertos y tres heridos, un hecho que, según el periodista, “no tenía una hipótesis clara” en el momento del recuento.

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