Congreso de Estados Unidos rechazó y archivó denuncia por mala conducta contra el senador de origen colombiano, Rubén Gallego

Rubén Gallego había negado cualquier irregularidad desde que se conoció la denuncia - crédito Brendan McDermid/REUTERS

Fue archivada la investigación contra Rubén Gallego, senador de origen colombiano por el Partido Demócrata por el estado Arizona, luego de que el Comité de Ética del Senado rechazó las acusaciones de conducta sexual inapropiada e infracciones a las leyes de financiación de campañas.

En una carta fechada el 26 de junio de 2026, el comité comunicó que no halló pruebas que respaldaran el caso.

El Senado de Estados Unidos archivó la investigación abierta contra Gallego tras concluir que no había pruebas de conducta indebida ni de violaciones a la ley federal, las normas del Senado o las reglas de conducta relacionadas. La decisión figura en una carta del comité que trascendió este lunes.

PUBLICIDAD

Fue archivada la investigación contra Rubén Gallego, senador de origen colombiano por el Partido Demócrata por el estado Arizona - crédito Brendan McDermid/REUTERS

La misiva señala que los integrantes del comité “no encontraron pruebas” que sostuvieran las acusaciones presentadas en abril por Anna Paulina Luna, congresista republicana de Florida. También precisó: “Tras la investigación del Comité, este no encontró pruebas de que sus acciones violaran la ley federal, las normas del Senado o las normas de conducta relacionadas”.

El cierre del caso supone un respaldo para la carrera política de Gallego. El texto indica que el senador aspira a presentarse como candidato a la presidencia en 2028.

La respuesta de Gallego tras el archivo del caso

Rubén Gallego había negado cualquier irregularidad desde que se conoció la denuncia. En un comunicado difundido el lunes 29 de junio de 2026, el senador de origen colombiano sostuvo que el archivo de la investigación demuestra que “se trataba de conspiraciones de derecha difundidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados”.

PUBLICIDAD

El legislador añadió que esperaba “con interés” una disculpa de Luna por “instrumentalizar el proceso ético”. Sus declaraciones llegaron después de la decisión formal del comité de cerrar la investigación.

Rubén Gallego sostuvo que el archivo de la investigación demuestra que “se trataba de conspiraciones de derecha difundidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados” - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS

El contexto político de la denuncia

La denuncia surgió en abril, en un momento de tensión en el Capitolio. Dos cargos renunciaron por acusaciones de mala conducta sexual.

En ese mismo clima político, Eric Swalwell, demócrata por California, y Tony Gonzales, republicano por Texas, afrontaban la posibilidad de expulsión por la Cámara. Esa situación aceleró sus decisiones de retirarse.

Un estudio de la Liga Nacional de Defensa de las Mujeres recoge que hasta 30 miembros del Congreso afrontaron acusaciones de acoso sexual en el trabajo durante los últimos 20 años. El propio estudio advierte que la dimensión del problema puede ser mayor, porque solo una parte de esos casos llega a conocerse públicamente.

PUBLICIDAD

Quién es Rubén Gallego

Rubén Gallego, de origen colombiano, logró en noviembre de 2024 consolidar su carrera política al obtener un escaño en el Senado de Estados Unidos por el estado de Arizona. Este resultado marcó uno de los mayores avances para políticos latinos en ese ciclo electoral.

Gallego había iniciado su trayectoria en la Cámara de Representantes en 2015, representando a los distritos 3 y 6 de Arizona. Desde ese lugar, defendió activamente la transparencia en la función pública, el acceso al aborto y los derechos de las comunidades nativas americanas.

Rubén Gallego, de origen colombiano, logró en noviembre de 2024 consolidar su carrera política al obtener un escaño en el Senado de Estados Unidos por el estado de Arizona - crédito Brendan McDermid/REUTERS

Su perfil como exmiembro de la Marina y veterano de la guerra de Irak le otorgó una perspectiva singular en el Congreso. En la contienda electoral, enfrentó a Kari Lake, candidata republicana apoyada por el expresidente Donald Trump. El triunfo de Gallego, con el 53% de los votos frente al 47% de Lake, fue interpretado como un impulso para el Partido Demócrata en un estado clave.

PUBLICIDAD

Previo a su carrera política, Gallego estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard y se incorporó a la Marina en 2004, lo que fortaleció su formación y compromiso con el servicio público.

El impacto de su victoria se sintió en Colombia, donde varios referentes políticos celebraron su trayectoria y ascendencia. Álvaro Uribe, expresidente colombiano, escribió: “También nuestra felicitación al senador Rubén Gallego, elegido por Arizona. Su mamá es colombiana”. Iván Duque, también expresidente, destacó el triunfo de Gallego junto al de Bernie Moreno, subrayando la presencia colombiana en la política estadounidense.