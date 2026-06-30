Abelardo de la Espriella culminó su primera reunión con el equipo de empalme en Bogotá: asistieron más de 1.000 personas

El gobierno de Abelardo de la Espriella inició en Bogotá la primera reunión de empalme de la transición presidencial colombiana - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El cierre de la primera reunión de empalme del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella marcó el inicio oficial de una estrategia inédita en la transición presidencial colombiana.

El evento congregó a cerca de 1.300 integrantes del equipo designado para preparar la llegada de la nueva administración. La cita, realizada en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, incluyó la participación del mandatario electo y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

La estrategia, denominada “Arca de Noé”, lleva más de ocho meses en desarrollo y busca ejecutar un empalme con un enfoque anticorrupción, según explicó Restrepo. El programa contempla la creación de un “grupo élite anticorrupción” y la aplicación de una “auditoría forense” para examinar en detalle los informes del ejecutivo saliente.

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Además, el equipo ya ha construido una línea base en los 22 sectores económicos del país, donde se han conformado mesas de trabajo con aproximadamente 100 personas por sector.

La estrategia “Arca de Noé” busca ejecutar un empalme anticorrupción con un grupo élite y una auditoría forense sobre el gobierno saliente - crédito Europa Press

El vicepresidente electo detalló que los equipos de empalme cuentan con una plataforma de inteligencia artificial que concentra información sobre los sectores económicos hasta en un 75 %.

El objetivo es recopilar la mayor cantidad de datos posible para fundamentar las decisiones de la administración entrante. Este proceso incluye la conformación de un banco de proyectos estratégicos y la incorporación de alrededor de 500 técnicos y expertos regionales.

En respuesta a llamados de desobediencia civil por parte de algunos sectores políticos, Restrepo enfatizó que la legitimidad democrática reside en el presidente electo y subrayó la necesidad de respetar el proceso institucional. “Hay que respetar la democracia”, declaró al referirse a las declaraciones del senador Iván Cepeda.

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Preparación del empalme y enfoque regional

El único ministro confirmado hasta ahora, Rodrigo Lara, anunció la puesta en marcha formal del proceso de empalme. Señaló que la nueva administración priorizará la detección de focos de corrupción y que, desde este martes, se establecerán los primeros contactos con el gobierno saliente. Lara también adelantó una agenda para desarrollar “empalmes regionales”, integrando las realidades locales a la transición.

Rodrigo Lara anunció el inicio formal del empalme con el gobierno saliente y una agenda de empalmes regionales para integrar realidades locales - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

La reunión sirvió para consolidar un mensaje de transparencia y apertura en el diálogo con los partidos políticos. De acuerdo con Lara, las negociaciones se realizarán “por encima de la mesa y en absoluta y total transparencia”, buscando construir mayorías parlamentarias de manera abierta.

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En palabras del próximo ministro del Interior, algunos sectores políticos han manifestado su apoyo de forma unilateral, lo que atribuyó a una percepción de proyecto popular y a la legitimidad otorgada por el respaldo ciudadano.

“Lo que hemos observado por parte de algunos sectores políticos es una decisión unilateral y voluntaria hacia el apoyo de esas iniciativas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Y eso pasa porque son sectores y fuerzas que entienden que, más allá de la figura del presidente De la Espriella y de su vicepresidente José Manuel, existe un gran proyecto de naturaleza popular. Es decir, una expresión clara, diáfana, directa y contundente por parte del pueblo colombiano”, comentó Lara en diálogo con El Espectador.

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Asimismo, el senador electo y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, informó que su partido ha presentado 167 derechos de petición dirigidos a entidades del orden central, con el fin de identificar posibles prácticas corruptas durante el gobierno saliente. Además, comunicó que solicitaron reuniones formales con los actuales jefes de cartera y que todas esas sesiones deberán ser registradas en video.

La presencia de figuras políticas y técnicas de distintos sectores, como la exministra Viviane Morales y la exalcaldesa Elsa Noguera, alimentó las especulaciones sobre los posibles nombres que completarán el gabinete. También asistieron el exministro Wilson Ruiz, el abogado Iván Cancino, el excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta y un grupo de influenciadores que respaldaron la campaña.

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