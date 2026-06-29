Colombia

Gobierno Petro aceptó renuncia de la superintendente de Subsidio Sandra Cadena: designó a Antonio Sanguino como encargado

La exdirectiva afirmó que impulsó acuerdos nacionales por derechos de las mujeres y una cultura de diversidad, y señaló que la oficina de atención ciudadana pasó de recibir quejas a brindar herramientas a comunidades

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Sandra Cadena dejó la Superintendencia de Subsidio Familiar después de 18 meses al frente de la vigilancia de las Cajas de Compensación Familiar - crédito Ministerio del Trabajo
Sandra Cadena dejó la Superintendencia de Subsidio Familiar después de 18 meses al frente de la vigilancia de las Cajas de Compensación Familiar - crédito Ministerio del Trabajo

El relevo en la Superintendencia de Subsidio Familiar quedó sellado con la salida de Sandra Viviana Cadena y la designación provisional del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como encargado de la entidad.

La funcionaria se despide tras un año y medio al frente de la inspección, vigilancia y control de las Cajas de Compensación Familiar, según quedó ratificado en el decreto emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el viernes 26 de junio y conocido hasta la mañana del lunes 29 de junio.

La renuncia de Cadena se produce después de 18 meses en el cargo, tiempo en el que impulsó acuerdos orientados a la niñez, la lectura y la equidad de género, según indicó la ahora exfuncionaria en un video divulgado por la Superintendencia de Subsidio Familiar.

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Durante su gestión, la Superintendencia descentralizó la atención y fortaleció la protección al usuario, llegando a territorios apartados del país y promoviendo la inclusión.

En palabras de Cadena, su labor buscó que la entidad dejara de ser “de fríos escritorios” para convertirse en “un puente real hacia el bienestar de los trabajadores y trabajadoras colombianos”. La exfuncionaria enfatizó la importancia de escuchar a las comunidades y entregar “herramientas y conocimiento útil” a quienes más lo necesitaban.

Antonio Sanguino asume como encargado y surgen cuestionamientos

El Ministerio de Trabajo anunció que Antonio Sanguino, titular de esa cartera, asumirá temporalmente la dirección de la Superintendencia. Esta decisión generó inquietudes en la Federación del Sistema de Seguridad Social, que advirtió: “El señor Ministro de Trabajo no puede ser juez y parte”. El gremio cuestiona la dualidad de funciones y llama a mantener la independencia en la supervisión de las cajas.

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La Superintendencia de Subsidio Familiar cumple una función clave al ejercer el control sobre las Cajas de Compensación Familiar, entidades que canalizan recursos para el bienestar laboral y social de millones de colombianos. Por ello, el cambio en la dirección y la asunción interina por parte de un alto cargo del Gobierno despiertan debate sobre la transparencia y autonomía institucional.

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