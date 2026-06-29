Colombia

Aparecieron los jóvenes desaparecidos en inmediaciones de la isla de Barú en Cartagena

Ambos fueron encontrados mediante un trabajo conjunto entre la comunidad de la isla y la policía de la ciudad

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Ambos habían desaparecido en la tarde del domingo 28 de junio - crédito policía de Cartagena / Orlando Dangod / Instagram
Ambos habían desaparecido en la tarde del domingo 28 de junio - crédito policía de Cartagena / Orlando Dangod / Instagram

El hallazgo de Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond en inmediaciones de la isla de Barú puso fin a horas de incertidumbre. Ambos jóvenes habían desaparecido el domingo 28 de junio tras salir en moto acuática, lo que generó preocupación en Cartagena y entre sus familiares.

El presidente electo Abelardo de la Espriella informó la noticia en su cuenta de X y destacó: “Gracias a Dios, los jóvenes Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra aparecieron con vida en Barú. Es un verdadero milagro. La Virgen también los protegió con su manto”.

Los jóvenes aparecieron en la isla en la mañana del 29 de junio - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
Los jóvenes aparecieron en la isla en la mañana del 29 de junio - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Además, señaló: “Mi abrazo solidario a sus familias por esos momentos de angustia indescriptible. Un reconocimiento especial a la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, a los pescadores de la zona y a los demás rescatistas por su incansable labor”.

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Por su parte, Orlando Jose Dangond, padre de Luciana y jefe de campaña de De la Espriella en el Cesar, confirmó el rescate de los jóvenes a través de una publicación en redes sociales.

Noticia en desarrollo...

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