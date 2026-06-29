Aparecieron los jóvenes desaparecidos en inmediaciones de la isla de Barú en Cartagena

El hallazgo de Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond en inmediaciones de la isla de Barú puso fin a horas de incertidumbre. Ambos jóvenes habían desaparecido el domingo 28 de junio tras salir en moto acuática, lo que generó preocupación en Cartagena y entre sus familiares.
El presidente electo Abelardo de la Espriella informó la noticia en su cuenta de X y destacó: “Gracias a Dios, los jóvenes Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra aparecieron con vida en Barú. Es un verdadero milagro. La Virgen también los protegió con su manto”.
Además, señaló: “Mi abrazo solidario a sus familias por esos momentos de angustia indescriptible. Un reconocimiento especial a la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, a los pescadores de la zona y a los demás rescatistas por su incansable labor”.
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Por su parte, Orlando Jose Dangond, padre de Luciana y jefe de campaña de De la Espriella en el Cesar, confirmó el rescate de los jóvenes a través de una publicación en redes sociales.
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