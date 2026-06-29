Estos son los partidos de los dieciseisavos del Mundial que se podrán ver por señal abierta en Colombia

El próximo rival de Colombia en octavos saldría del ganador entre Suiza y Argelia, según el esquema del torneo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 ha dejado varias sorpresas y definiciones tempranas. Colombia se afianzó como líder del grupo K y continúa en carrera, mientras que nueve selecciones ya se despidieron tras solo dos jornadas: Haití, Turquía, Túnez, Panamá, Jordania, Catar, República Checa, Curazao y Uruguay quedaron fuera del torneo, cerrando prematuramente su sueño mundialista.

La ronda eliminatoria comenzó el 28 de junio con un encuentro que enfrentó a Sudáfrica y Canadá. El equipo norteamericano consiguió avanzar a la siguiente etapa gracias a un gol que definió el partido, sellando su clasificación y dejando a los africanos sin opciones.

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Partidos para hoy y mañana en señal abierta

El 29 de junio, la emoción continúa con dos enfrentamientos transmitidos en señal abierta (Rcn y Caracol Televisión) para Colombia.

Brasil y Japón se miden a las 12:00 del mediodía en el estadio de Houston.

Solo 32 selecciones siguen en competencia tras la eliminación directa de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Europa Press

Más tarde, a las 3:30 p. m., Alemania y Paraguay disputan su pase en el estadio de Foxborough, en Boston. Estos partidos marcan el ritmo de una etapa en la que los errores no tienen margen de corrección.

Para el 30 de junio, el calendario ofrece otro duelo atractivo: Francia y Suecia se verán las caras a las 4:00 p. m. en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El calendario de los próximos días

La agenda de la señal abierta sigue el 1 de julio con el enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo a las 11:00 a. m. en Atlanta.

El 2 de julio, dos partidos destacan en la jornada: España se enfrenta a Austria a las 2:00 p. m. en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que Portugal y Croacia cierran el día a las 6:00 p. m. en Toronto.

El partido Argentina vs. Cabo Verde en Miami Gardens marcará uno de los encuentros destacados del 3 de julio - crédito (AP Foto/Tony Gutiérrez)

El 3 de julio será el turno de Argentina ante Cabo Verde en Miami Gardens a las 5:00 p. m., seguido del esperado choque entre Colombia y Ghana en el estadio de Kansas City a las 8:30 p. m. Ese será el último partido de la ronda de dieciseisavos y definirá si la selección nacional mantiene su camino hacia el título.

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En esta fase, los equipos no tienen margen de error: quienes pierdan quedarán eliminados de manera inmediata de la Copa Mundial 2026. La ronda es a partido único, y si hay empate tras los 90 minutos reglamentarios, se juega un tiempo extra de 30 minutos repartidos en dos mitades de 15. Si la igualdad persiste, el pase a la siguiente ronda se define en una tanda de penales.

Qué equipos avanzan y el camino hacia la final

Los 16 equipos ganadores de los dieciseisavos avanzan a los octavos de final, donde la presión y la expectativa aumentan. Entre los favoritos para superar esta ronda y pelear por el campeonato figuran Argentina, Francia, España e Inglaterra, selecciones que han mostrado solidez y experiencia en instancias decisivas.

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Colombia llega a los dieciseisavos como líder invicto del grupo K y enfrentará a Ghana por un lugar en los octavos de final - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

La selección Colombia se presenta como una de las sorpresas de la competición. Tras terminar invicta y como líder de grupo, enfrenta una llave determinante contra Ghana. Si logra imponerse, asegurará su presencia entre los 16 mejores. El siguiente adversario surgiría del duelo entre Suiza y Argelia, lo que podría abrir una ruta favorable para el equipo nacional.

La competencia seguirá con los octavos, cuartos, semifinales y el partido por el tercer puesto, hasta llegar a la gran final. El último partido del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. en el Estadio Nueva York, ubicado en Nueva Jersey que definirá el ganador de la edición 23 de la competencia más importante del fútbol mundial.

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