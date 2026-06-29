Jorge Barón tuvo calle de honor en Miami en el Fan Fest de la FIFA previo al encuentro de Colombia vs. Portugal

El presentador del 'Show de las estrellas' recibió ovaciones de parte de los colombianos que lo reconocieron en la fila - crédito @jorgebaronjr/IG

El veterano presentador Jorge Barón vivió una jornada especial durante su asistencia al Fan Fest de la FIFA en Miami, donde el público colombiano lo reconoció mientras hacía la fila y le brindó un recibimiento inesperado y lleno de emoción.

La escena dejó en evidencia el cariño que la comunidad mantiene por el comunicador, que decidió sumarse a la fila como cualquier otro aficionado para presenciar el partido entre la Selección Colombia y Portugal.

El gesto de Jorge Barón, dejando de lado cualquier privilegio hizo la fila junto a otros compatriotas, mientras esperaban fue reconocido y la reacción de los que estaban allí fue conmovedora.

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Según relató Jorge Barón Jr., hijo del presentador, el público comenzó a aclamarlo con gritos y ovaciones: “¡Déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar!”, se escuchó entre la multitud, seguida de un coro que repetía su nombre con entusiasmo, mientras le abrían paso con una calle de honor para que no esperara más tiempo en la fila.

Jorge Barón se robó todas las miradas en redes sociales por su asistencia al Fan Fest de la FIFA en Miami - crédito @jorgebaronjr/IG

Durante la jornada, el comunicador compartió momentos con los presentes. Se tomó fotografías, conversó y celebró el encuentro como un hincha más, dejando de lado el protocolo y la distancia que suele separar a las figuras públicas de su audiencia.

Su hijo destacó que este episodio representó una “lección de humildad”, recordando que “a veces los mejores momentos se pueden pasar en la banca de un parque y no en el VIP de un estadio”.

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El episodio fue una muestra clara del aprecio que la comunidad colombiana en Miami mantiene por una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional.

Al cierre, Jorge Barón Jr. expresó su agradecimiento a todos los colombianos que se acercaron para saludar y compartir con su padre, subrayando la calidez y la conexión que hay entre el comunicador y su público, incluso lejos de casa.

Jorge Barón tuvo calle de honor en el Fan Fest de la FIFA en Miami - crédito Arafat Barbakh/Reuters

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente los seguidores del hijo de Jorge Barón comentaron la publicación: “Admiración y respeto para ese ídolo colombiano”; “Un gran personaje que llena de orgullo la patria en cualquier lado donde va”; “Él no es solo tu papá, es el papá de todos los colombianos que crecimos con él”, entre otros.

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La patadita de la buena suerte para la Selección Colombia

La Selección Colombia llegó al Mundial 2026 siendo uno de los equipos de fútbol más comentados y quizá, como uno de los rivales para muchos, más fáciles de vencer; sin embargo, su paso por la primera ronda dejó a más de uno emocionado por el nivel que presentó en la cancha.

La situación ha generado preocupación por la actuación de los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero, los errores defensivos y el bajo rendimiento de figuras como Richard Ríos y James Rodríguez. Además, se especuló sobre posibles tensiones internas, mientras el técnico Néstor Lorenzo mantiene su confianza en el esquema y los jugadores que lograron el subcampeonato en la Copa América 2024.

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En medio del escepticismo, el presentador Jorge Barón tomó la iniciativa de alentar a la afición.

En su comunicado, el presentador afirmó que anteponía la fe al análisis táctico del periodismo deportivo, frente a los malos resultados de la selección Colombia - crédito @jorgebarontv/Instagram

A través de un comunicado, llamó a los colombianos a no perder la fe y dejó de lado el análisis táctico para enfocarse en el apoyo emocional. “He resuelto poner a disposición de todos los que aún tienen el coraje de creer, el amuleto más sagrado de mi trayectoria: mi patadita de la buena suerte”, expresó Barón, quien es reconocido por su programa El Show de las Estrellas.

El respaldo al equipo también llegó de figuras como Francisco Maturana, exentrenador y campeón de la Copa América 2001, quien recordó que los resultados de los amistosos no determinan el desempeño mundialista. Por su parte, el arquero David Ospina resaltó el orgullo de representar al país y la importancia de referentes como James, Falcao y Cuadrado.

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