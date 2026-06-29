Por inseguridad en Barranquilla, Alejandro Char acusó al Gobierno Petro de dejar un país con mayor criminalidad: “Beneficios para delincuentes”

El pronunciamiento de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se dio en su cuenta oficial de X - crédito Colprensa

La inseguridad en Barranquilla volvió al centro del debate después de que Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, acusó al Gobierno de Gustavo Petro de dejar “un país más inseguro” tras un fin de semana con 16 muertos en Barranquilla y Soledad.

El mandatario local sostuvo en su cuenta oficial de X que el Gobierno nacional deja como herencia una criminalidad “disparada”, grupos armados fortalecidos, cabecillas favorecidos y una fuerza Pública “congelada”.

El mandatario de Barranquilla lanzó duros cuestionamientos a la política de seguridad durante los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/@AlejandroChar/X

Además, vinculó esa crítica con la política de “Paz Total” y con “audios filtrados” en los que, según dijo, se hablaba de “jugar al congelado”.

El alcalde afirmó: “La única herencia que deja el Gobierno Nacional es un país más inseguro: criminalidad disparada, grupos armados fortalecidos, cabecillas convertidos en huéspedes privilegiados de las cárceles y una Fuerza Pública congelada, mientras los delincuentes ganaban terreno (sic)”.

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Luego añadió: “¿Qué pasó con la llamada Paz Total? ¿Qué dejaron después de tantas mesas de negociación? Nada. Solo beneficios para los delincuentes y más miedo para los colombianos”. En ese mismo mensaje, señaló que ese es “el legado que le deja Petro al país y a Barranquilla (sic)”.

Alejandro Char cuestionó la política de “Paz Total” y con “audios filtrados” en los que, según dijo, se hablaba de “jugar al congelado” - crédito @AlejandroChar/X

El balance de homicidios en Barranquilla y Soledad

El pronunciamiento de Char respondió a una publicación de Jorge Cura Umar, director de Zona Cero y Emi Atlántico, quien describió la situación como “la gran pesadilla de la inseguridad y el crimen en Barranquilla” y habló de “un fin de semana que nos llena de incertidumbre”.

De acuerdo con el recuento realizado por Cura Umar, tres de las víctimas fueron mujeres. El viernes, las personas asesinadas fueron alias Godzilla en el barrio Montes, Julio De Ávila de 30 años en Las Nieves, Luis Vásquez de 44 años en Las Malvinas y Yarsid Barraza de 49 años en El Bosque.

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El periodista detalló que alias Godzilla tenía arresto domiciliario y vigilancia electrónica por homicidio, mientras que De Ávila contaba con cinco anotaciones judiciales y Barraza, con cinco anotaciones por estupefacientes, porte ilegal de armas y hurto.

Sobre los hechos del sábado, Cura Umar reportó que Yasel Leal Parejo de 27 años y Osvaldo Navarro Castro de 36 fueron asesinados en Las Gardenias cuando intentaban recuperar una moto que les habían robado horas antes.

Ese mismo día, en Terranova, Soledad, también fue asesinado Adolfo Valega Blanco, prestamista de 31 años. El periodista indicó que este caso estaría relacionado con una presunta extorsión por parte de La Nueva Generación de Los Costeños, aunque la hipótesis del crimen no estaba confirmada. Además, mencionó que Valega Blanco vendía lotes de manera informal.

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El mismo recuento consignó la muerte de Keiner Rueda Arroyo, de 15 años, y citó que el ataque iba dirigido al hermano de la víctima, presunto integrante de Los Costeños. La hipótesis planteada por el periodista vincula el hecho con la disputa entre el grupo de alias El Menor, de La Nueva Generación, y Castor. En Costa Hermosa, Soledad, también fue asesinada Gloria Vanessa Triviño Barrios, de 24 años, señalada como presunta mano derecha de alias El Menor.

El pronunciamiento de Alejandro Char respondió a una publicación de Jorge Cura Umar, director de Zona Cero y Emi Atlántico, quien describió la situación como “la gran pesadilla de la inseguridad y el crimen en Barranquilla” - crédito @jorgecura1070/X

El sábado 27 de junio de 2026, según informó Cura Umar, también fue asesinada Astrid Jiménez Cáceres, de 47 años, quien tenía un puesto de venta de fritos. El periodista asoció este caso a una exigencia extorsiva de tres millones de pesos atribuida al grupo Los Pepes. Además, ese día, fueron asesinados Edwar Robles, comerciante de 39 años con un negocio de casino de maquinitas, y su esposa Ana María Baza Pardo, de 45 años, en Los Olivos II. Sobre este doble homicidio, el recuento periodístico no precisó hipótesis.

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El domingo, el periodista reportó el asesinato de Víctor Pérez Pérez, de 24 años, en La Sierrita. Más tarde, en un establecimiento nocturno de Los Olivos I, varias personas fueron atacadas: cuatro murieron y tres resultaron heridas. Sobre este último hecho, Cura Umar señaló que no había una hipótesis clara. El balance final del fin de semana, según el periodista, fue de 16 personas asesinadas en Barranquilla y Soledad, incluidas tres mujeres.