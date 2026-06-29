Colombia

Gustavo Petro salió en respaldo de Karol G por carta a Abelardo de la Espriella: “Te invitan a ser manada, nunca lo aceptes”

En medio de su visita a Roma, el mandatario colombiano se refirió a la petición pública de la cantante antioqueña al nuevo jefe de Estado

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Petro mencionó que le gustaría entregar la Cruz de Boyacá a Karol G por su transformación artística y su capacidad para trascender las fronteras de la cultura 'miamiense' - crédito Presidencia - @karolg/Instagram
Petro reiteró su intención de entregarle la Cruz de Boyacá a Karol G por su transformación artística - crédito Presidencia - @karolg/Instagram

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su llegada a Roma para referirse a la carta enviada por la cantante colombiano Karol G hacia el presidente electo Abelardo de la Espriella.

En una extensa publicación realizada en la red social X, el mandatario colombiano resaltó las palabras de la artista antioqueña Carolina Giraldo, que le exigió al futuro jefe de Estado que se garanticen los derechos para todos los ciudadanos.

Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida. Viene la deshumanización y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa que es verdad y que es falso”, escribió.

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El presidente exaltó las palabras de Karol G - crédito @petrogustavo/X
El presidente exaltó las palabras de Karol G - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, recordó que, aunque no degusta del género musical, tenía previsto entregarle la orden Cruz de Boyacá, la máxima distinción para la ciudadanía colombiana, por sus aportes a la cultura nacional, pero que no se concretará por su pronta salida del cargo presidencial.

“Sé que Karol G toco el arte en el concierto del jubileo y se que no se devolverá ya. Quise entregarle el máximo homenaje que creó Bolívar, que no sé ha podido, porque es una cantante que tocó el arte que es como tocar la estrellas”, agregó.

Así mismo, Petro también mencionó que “distinguir entre falso y verdadero como criterio básico para ser humano, que dialogaré con el Papá León XIV en unas horas, será mi responsabilidad como presidente aún frente a las elecciones donde el Progresismo ganó”.

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Karol G pidió responsabilidad y unidad en carta abierta al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito karolg/Instagram - Charlie Cordero/Reuters
Karol G pidió responsabilidad y unidad en carta abierta al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito karolg/Instagram - Charlie Cordero/Reuters

A su vez, hizo referencia a las elecciones presidenciales, en la que reconoció los resultados emitidos por los jueces de la república, pero lanzó una advertencia en la que, según él, demostraría posibles movimientos que se habrían presentado en las jornadas presidenciales.

Acepté el resultado de los jueces de escrutinio para que no se desencadene la violencia contra mi pueblo. Juré por la Paz, pero también por la Verdad y la Justicia Social. Y la verdad de las elecciones saldrá y pronto”, manifestó.

Críticas hacia Abelardo de la Espriella

De otro lado, el presidente Gustavo Petro aprovechó su comentario hacia Karol G para dirigir sus críticas hacia su sucesor Abelardo de la Espriella, a quién lo acusó de incitar a una nueva etapa de violencia en el país sudamericano.

“Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo. Por eso no soy agente de una nueva violencia fratricida dentro de Colombia. Pero el nuevo presidente extranjero la busca y, si la inicia, nadie sabe como terminará, como enseña nuestra historia (...) Así que Karol G tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad, Pero no será entendida por el poder que decidió entregarse a la mentira y la violencia por no buscar un acuerdo nacional con la gente que trabaja y estudia o quiere ya una pensión merecida”, comentó el mandatario saliente.

El presidente también aprovechó para criticar al mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
El presidente también aprovechó para criticar al mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Incluso, hizo referencia a la respuesta de De la Espriella hacia la artista de música urbana, donde le había pedido “unirse a la manada”, es decir, a compartir su visión de país para que la ciudadanía pueda convivir en paz, pese a las diferencias políticas.

Señor presidente extranjero, de la Espriella, seremos manada si simplemente fuéramos animales, no trate como a los animales de sus haciendas al pueblo libertario de Colombia, la humanidad es animalidad, sí , y, además y sobretodo, seres individuales pensantes que queremos libertad, nunca lo olvide”, indicó Petro en su extenso mensaje.

De igual manera, el aún mandatario colombiano enfatizó que “por tratar al pueblo como una manada dominada por un macho alfa, pues, el macho alfa podrá, si huele de verdad el futuro, llevar a la manada a donde hay vida, Pero si es un simple bruto y bestia, el supuesto macho alfa llevará a la manada al abismo”.

El presidente pidió a Karol G rechazar la invitación de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
El presidente pidió a Karol G rechazar la invitación de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

En ese sentido, el presidente lanzó un consejo a la cantante colombiana para que desista de la petición de Abelardo de la Espriella.

“El macho alfa bestia se estrella con el deseo de libertad del pueblo colombiano que es humanidad y no manada (...) Te invitan Karol G a ser manada, nunca lo aceptes, la manada no sabe hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años y lo demuestra Chiribiquete”, propuso.

En la parte final de su mensaje, Gustavo Petro hizo una invitación al pueblo colombiano: “Y al pueblo colombiano le digo, veremos verdades sobre las elecciones que ganó el progresismo y jamás bajo el presidente extranjero se conviertan en manada bruta. El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano. La bandera de Colombia no es para manadas sino para el pueblo que juró Libertad”, puntualizó.

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