Colombia

Hernán Orjuela y otras figuras del entretenimiento se pronunciaron sobre la publicación de Karol G

La publicación de la Bichota encendió las redes sociales, pues reconocidas figuras de la farándula como Diana Ángel no dudaron en respaldar y criticar que la cantante haya guardado silencio durante los 4 años de gobierno de Gustavo Petro

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Karol G se presentará en los American Music Awards que se celebrarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 25 de mayo - crédito @karolg/Instagram
Karol G encendió la polémica en redes con su publicación para Abelardo de la Espriella - crédito @karolg/Instagram

La carta que Karol G publicó el 28 de junio en X dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella desató un debate inmediato en redes sociales: mientras algunos aplaudieron el gesto, otros cuestionaron el momento elegido y, sobre todo, el silencio de la artista durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

“Señor Presidente: No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país”, escribió la artista al inicio del mensaje dirigido a De la Espriella.

La cantante se refirió a la polarización que demuestran los resultados, pero aprovechó su intervención para pedir que se piense en el bienestar de la nación: “Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”.

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Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X
Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

La cantante etiquetó a Abelardo de la Espriella como el destinatario del mensaje público, teniendo en cuenta que el presidente electo asumirá su cargo el 7 de agosto para reemplazar a Gustavo Petro: “Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”.

La carta reiteró la importancia de que el mandatario electo no ignore a la oposición: “Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”.

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Las reacciones que dividieron la conversación

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El corto pero contundente mensaje de Diana Ángel, simpatizante de la izquierda en Colombia a Karol G - crédito DianAngel01/X

La actriz Diana Ángel, cercana a las dinámicas del gobierno saliente, respondió con un escueto “Gracias!.. @karolg”, que acumuló 12,9 mil reproducciones y que muchos interpretaron como un respaldo al contenido de la carta.

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Hernán Orjuela se pronunció sobre la carta de Karol G a Iván Cepeda - crédito @HernaOrjuela/X

El presentador colombiano radicado en Estados Unidos Hernán Orjuela optó por la ironía: señaló que la publicación “causó gran revuelo en Colombia” y añadió que “sería interesante conocer su respetuosa opinión al respecto”, en un tuit que llegó a 77,5 mil reproducciones.

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Pilar Velásquez defendió a Karol G invitándola a guardar silencio o hablar sobre el tema cuando ella prefiera - crédito @pilarvelasquezv/X

La periodista de WIN Sports Pilar Velásquez fue más directa en su defensa de la cantante: “Habla y guarda silencio cuando se te dé la gana”, escribió, y agregó que en Colombia “se le exige más a un cantante o deportista que a un político”. Su mensaje alcanzó 17,9 mil reproducciones.

La crítica más extensa: el silencio de los cuatro años anteriores

La excónsul de Colombia en Washington, Erika Salamanca, publicó la respuesta más elaborada y de mayor impacto político.

En tres párrafos paralelos construidos con la fórmula “qué bonito habría sido”, le reprochó a Karol G no haber alzado la voz durante el gobierno de Petro para pedir lo mismo que hoy le exige a De la Espriella, no haberse pronunciado públicamente sobre el derecho a la protesta “siempre y cuando no se atente contra los bienes públicos y privados”, y haber permanecido en silencio durante cuatro años.

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La excónsul de Colombia en Washington se despachó contra Karol G por su carta a Abelardo de la Espriella - crédito @ErikaSalamanca/X

“Qué bonito habría sido que tu voz hubiera aparecido en estos cuatro años, en lugar de ese silencio ensordecedor”, concluyó.

La periodista Catalina Suárez tomó una postura más matizada. Valoró que la artista decidiera “expresar su opinión con respeto” y afirmó que “participar es mucho mejor que el silencio”. Aun así, apuntó que quienes tienen una voz que llega a millones “tienen una responsabilidad que uno espera no sea selectiva”.

Suárez también recordó que De la Espriella ya había prometido desde su primer discurso gobernar para todos, incluidos los opositores, “cosa que no ocurrió en este gobierno en el que asesinaron al principal líder de la misma: Miguel Uribe Turbay”.

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La periodista Carolina Suárez defendió que Karol G se pronunciara sobre política en pro del bienestar de los colombianos - crédito @CatalinaSuarezB/X

Y cerró con una reflexión dirigida directamente a la cantante: “Qué importante habría sido leer una carta así, @karolg, dirigida a @petrogustavo, quien durante estos cuatro años hizo sentir a millones de colombianos que pensar diferente era motivo de estigmatización”. El tuit registró 5,1 mil reproducciones.

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